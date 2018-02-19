تطاوين: اصابة 3 امنيين في حادث انقلاب سيارة

تطاوين- الشروق أون لاين- يثرب مشيري: اصيب، صباح اليوم الثلاثاء، 3 اعوان من الحرس الوطني في حادث انقلاب سيارة امنية على مستوى طريق النفاتية الرابطة بين تطاوين وجربة، وفق ما اكده مصدر من الحماية المدنية لـ"الشروق اون لاين".

وحسب ذات المصدر، فقد تم نقل المصابين على متن سيارة اسعاف للحماية المدنية الى المستشفى الجهوي بتطاوين لتلقي الاسعافات اللازمة، موضحا ان حالتهم ليست خطيرة.

*صورة تعبيرية