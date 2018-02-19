سوسة: القبض على شخص ينشط ضمن شبكة دوليّة مختصّة في تدليس وثائق سيّارات أجنبيّة

بناء على معلومات مفادها تورّط شخص مغربي الجنسيّة مقيم ببلادنا ضمن شبكة دوليّة مختصّة في تدليس وثائق سيّارات أجنبيّة وإدخال تغييرات على هياكلها وافتعال وثائق، تمكّنت منطقة الأمن الوطني بسوسة يوم 19 فيفري 2019 بعد مراجعة النّيابة العموميّة من تفتيش منزل المظنون فيه والقبض عليه وحجز أصل شهادة سيّارة، لوحات منجميّة، توكيل محرّر بلغة أجنبيّة، عقد سيّارة، شهادة تأمين، رخصة جولان، أصل شهادة فحص فنّي وأصل بطاقة إقامة خاصّة بشخص أجنبي.

بالتّحرّي معه، أفاد أنّه يمتهن بيع قطع السّيارات المستعملة وأنّ لديه مستودعين للسيّارات بجهتي القلعة الكبرى وحمّام سوسة، اللّذين بتفتيشهما، حُجز بهما 26 سيّارة.

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه والأبحاث متواصلة.