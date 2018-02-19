أريانة: إيقاف شخص من أجل السرقة

تمكّنت يوم 19 فيفري 2018 فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بأريانة الشماليّة من إلقاء القبض على شخص عمره 23 سنة قاطن بالجهة من أجل تعمّده إقتحام أحد المنازل الكائن بالجهة وسرقة بعض من محتوياته.

وباستشارة النيابة العموميّة أذنت للوحدة المذكورة بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.