فندق الجديد - نابل: القبض على 8 أشخاص تورطوا في عملية سرقة محل تجاري

تمكن يوم 19 فيفري 2018 مركز الحرس الوطني بفندق الجديد ولاية نابل من إماطة اللثام عن عملية سرقة محل تجاري جدت وقائعها خلال الليلة الفاصلة بين يومي 01 و02 فيفري الجاري وألقت القبض على 08 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و23 سنة قاطنين نفس الجهة بعد أن ثبت تورطهم في القضية المذكورة

وبإستشارة النيابة العمومية، أذنت لمركز الحرس الوطني بفندق الجديد بالإحتفاظ بهم وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.