نابل: متساكنو حي بن يونس يستغيثون ويطالبون بالماء الصالح للشرب

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نابل- الشروق أون لاين- فاطمة بن عثمان: تفتقر اكثر من 200 عائلة بحي بن يونس الكائن بالمنطقة السياحية المرازقة التابعة لولاية نابل الى الماء الصالح للشراب وقد تسبب لهم هذا الاشكال في عديد الإصابات بإلتهاب الكبد الفيروسي صنف أ و رافقهم لعدة سنوات دون تدخل جدي من قبل سلطات الإشراف التي اكتفت بالوعود وفق شهادة عدد من متساكني الحي
"الشروق أون لاين" اتصلت بمعتمد الجهة و رئيس النيابة الخصوصية محمد عبد الواحد الذي اكد ان المصالح البلدية قد قامت بعديد الزيارات الميدانية لمعاينة الوضع بالحي و اتخذت جملة من الإجراءات باْذن من والية الجهة سلوى الخياري متمثلة في تركيز خزان بالحي لتزويدهم بالماء الصالح للشراب كحل مبدئي بتكلفة تقدر بـ 910 الف د سيتم عرض الموضوع على المجلس الجهوي للنظر فبإمكاني تبني جزء من التكلفة التي تعد باهظة بالنسبة للمواطنين في انتظار إيجاد حل في غضون الثلاث اشهر القادمة وفق تعبيره.
نابل- الشروق أون لاين- فاطمة بن عثمان: تفتقر اكثر من 200 عائلة بحي بن يونس الكائن بالمنطقة السياحية المرازقة التابعة لولاية نابل الى الماء الصالح للشراب وقد تسبب لهم هذا الاشكال في عديد الإصابات بإلتهاب الكبد الفيروسي صنف أ و رافقهم لعدة سنوات دون تدخل جدي من قبل سلطات الإشراف التي اكتفت بالوعود وفق شهادة عدد من متساكني الحي
"الشروق أون لاين" اتصلت بمعتمد الجهة و رئيس النيابة الخصوصية محمد عبد الواحد الذي اكد ان المصالح البلدية قد قامت بعديد الزيارات الميدانية لمعاينة الوضع بالحي و اتخذت جملة من الإجراءات باْذن من والية الجهة سلوى الخياري متمثلة في تركيز خزان بالحي لتزويدهم بالماء الصالح للشراب كحل مبدئي بتكلفة تقدر بـ 910 الف د سيتم عرض الموضوع على المجلس الجهوي للنظر فبإمكاني تبني جزء من التكلفة التي تعد باهظة بالنسبة للمواطنين في انتظار إيجاد حل في غضون الثلاث اشهر القادمة وفق تعبيره.
-
16:57في اليوم السادس من تقديم الترشحات : 37 قائمة في جندوبة و المشروع يدخل السباق
20 فيفري 2018
-
-
16:35بند مثير في عقد مبابي مع سان جيرمان
20 فيفري 2018
-
16:19عبد المجيد الزار: اتحاد الفلاحين لم يطالب بإقالة وزير الفلاحة ولا ببقائه
20 فيفري 2018
-
16:12تصنيف أمريكى: ترامب أسوأ رئيس للولايات المتحدة
20 فيفري 2018
-
15:54حتى اليوم السادس من فتح باب الترشحات: 43 قائمة تقدم ترشحها في ولاية بنزرت
20 فيفري 2018
-
15:42السبسي يستقبل وفدا عن النادي النسائي بقرطاج
20 فيفري 2018
-
15:24زيدان: لاعبو ريال مدريد مثل سيارات الفورمولا
20 فيفري 2018
-
15:12تنطلق غدا: مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب
20 فيفري 2018
-
15:02أكودة: تعطل الدروس بمدرسة 15 أكتوبر إثر احتجاج الإطار التربوي
20 فيفري 2018
-
14:50رأس الجبل: الفلاحون و"الجزارة" يعتصمون بمقر المعتمدية
20 فيفري 2018
-
14:23القصر: عامل بضيعة فلاحية ينتحر بعد تناوله كمية من الدواء
20 فيفري 2018
-
13:54مساكن: حجز بنادق صيد وخراطيش
20 فيفري 2018
-
13:29تطاوين: توجه الى ليبيا.. ادراج تكفيري ضمن المفتش عنهم في قضايا ارهابية
20 فيفري 2018
-
13:08تطاوين: الحرس الديواني يحجز 3800 خرطوشة سجائر اجنبية المصدر
20 فيفري 2018
-
12:48نابل: استقبال حوالي 600 سائح وتحسن نسبة الايواء
20 فيفري 2018
-
12:37منزل بورقيبة: منحرف خطير في قبضة الامن
20 فيفري 2018
-
12:30العثور على سجين مفقود مختبئا داخل السقف
20 فيفري 2018
-
12:24منزل بورقيبة: إيقاف 16 عنصرا مفتشا عنهم
20 فيفري 2018
-
12:18"أغرب" طريقة احتجاج في ملاعب كرة القدم
20 فيفري 2018