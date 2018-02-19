نابل: متساكنو حي بن يونس يستغيثون ويطالبون بالماء الصالح للشرب

نابل- الشروق أون لاين- فاطمة بن عثمان: تفتقر اكثر من 200 عائلة بحي بن يونس الكائن بالمنطقة السياحية المرازقة التابعة لولاية نابل الى الماء الصالح للشراب وقد تسبب لهم هذا الاشكال في عديد الإصابات بإلتهاب الكبد الفيروسي صنف أ و رافقهم لعدة سنوات دون تدخل جدي من قبل سلطات الإشراف التي اكتفت بالوعود وفق شهادة عدد من متساكني الحي

"الشروق أون لاين" اتصلت بمعتمد الجهة و رئيس النيابة الخصوصية محمد عبد الواحد الذي اكد ان المصالح البلدية قد قامت بعديد الزيارات الميدانية لمعاينة الوضع بالحي و اتخذت جملة من الإجراءات باْذن من والية الجهة سلوى الخياري متمثلة في تركيز خزان بالحي لتزويدهم بالماء الصالح للشراب كحل مبدئي بتكلفة تقدر بـ 910 الف د سيتم عرض الموضوع على المجلس الجهوي للنظر فبإمكاني تبني جزء من التكلفة التي تعد باهظة بالنسبة للمواطنين في انتظار إيجاد حل في غضون الثلاث اشهر القادمة وفق تعبيره.