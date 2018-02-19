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يوم الثلاثاء 20 فيفري 2018
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نابل: متساكنو حي بن يونس يستغيثون ويطالبون بالماء الصالح للشرب
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الأولى
نابل: متساكنو حي بن يونس يستغيثون ويطالبون بالماء الصالح للشرب
20 فيفري 2018 | 10:58

نابل- الشروق أون لاين- فاطمة بن عثمان: تفتقر اكثر من 200 عائلة بحي بن يونس الكائن بالمنطقة السياحية المرازقة التابعة لولاية نابل الى الماء الصالح للشراب وقد تسبب لهم هذا الاشكال في عديد الإصابات بإلتهاب الكبد الفيروسي صنف أ و رافقهم لعدة سنوات دون تدخل جدي من قبل سلطات الإشراف التي اكتفت بالوعود وفق شهادة عدد من متساكني الحي

"الشروق أون لاين" اتصلت بمعتمد الجهة و رئيس النيابة الخصوصية محمد عبد الواحد الذي اكد ان المصالح البلدية قد قامت بعديد الزيارات الميدانية لمعاينة الوضع بالحي و اتخذت جملة من الإجراءات باْذن من والية الجهة سلوى الخياري متمثلة في تركيز خزان بالحي لتزويدهم بالماء الصالح للشراب كحل مبدئي بتكلفة تقدر بـ 910 الف د سيتم عرض الموضوع على المجلس الجهوي للنظر فبإمكاني تبني جزء من التكلفة التي تعد باهظة بالنسبة للمواطنين  في انتظار إيجاد حل في غضون الثلاث اشهر القادمة وفق تعبيره.

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نابل: متساكنو حي بن يونس يستغيثون ويطالبون بالماء الصالح للشرب
20 فيفري 2018 | 10:58

نابل- الشروق أون لاين- فاطمة بن عثمان: تفتقر اكثر من 200 عائلة بحي بن يونس الكائن بالمنطقة السياحية المرازقة التابعة لولاية نابل الى الماء الصالح للشراب وقد تسبب لهم هذا الاشكال في عديد الإصابات بإلتهاب الكبد الفيروسي صنف أ و رافقهم لعدة سنوات دون تدخل جدي من قبل سلطات الإشراف التي اكتفت بالوعود وفق شهادة عدد من متساكني الحي

"الشروق أون لاين" اتصلت بمعتمد الجهة و رئيس النيابة الخصوصية محمد عبد الواحد الذي اكد ان المصالح البلدية قد قامت بعديد الزيارات الميدانية لمعاينة الوضع بالحي و اتخذت جملة من الإجراءات باْذن من والية الجهة سلوى الخياري متمثلة في تركيز خزان بالحي لتزويدهم بالماء الصالح للشراب كحل مبدئي بتكلفة تقدر بـ 910 الف د سيتم عرض الموضوع على المجلس الجهوي للنظر فبإمكاني تبني جزء من التكلفة التي تعد باهظة بالنسبة للمواطنين  في انتظار إيجاد حل في غضون الثلاث اشهر القادمة وفق تعبيره.

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بند مثير في عقد مبابي مع سان جيرمان
20 فيفري 2018 السّاعة 16:35
يتألق الشاب كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، مع الفريق خلال الموسم الجاري الذي سجل له 13 هدفا...
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عبد المجيد الزار: اتحاد الفلاحين لم يطالب بإقالة وزير الفلاحة ولا ببقائه
20 فيفري 2018 السّاعة 16:19
قال رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار " ان الإتحاد لم يطالب بإقالة وزير الفلاحة...
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عبد الحميد الرياحي
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