بركان سومطرة "يهدد" حركة الطيران

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رفعت السلطات الإندونيسية مستوى التحذير لرحلات الطيران حول منطقة بركان سينابونغ، بعد أن وصلت أعمدة الدخان التي نفثها إلى ارتفاعات قياسية
وذكرت وكالة "رويترز"، الثلاثاء، بأن أعمدة دخان البركان الواقع في جزيرة سومطرة، وصلت إلى ارتفاع 7 كيلومترات في الهواء.
وكان بركان سينابونغ ثار مجددا، الاثنين، في أضخم ثوران له هذا العام. والبركان نشيط منذ 5 سنوات بعد صمت امتدت 400 عام.
ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق انفجار بركان سينابونغ، وبدا الانفجار ضخما للغاية في أحد الفيديوهات رغم أنه التقط عن بعد 24 كيلومترا.
ومن المرجح أن ينقلب نهار المناطق السكانية المحيطة إلى ظلام دامس في الأيام المقبلة عندنا يبدأ الغبار البركاني بالسقوط عليها.
ويبتعد البركان 1900 كلم عن العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
والمناطق المتاخمة بـ"سينابونغ" محظور دخولها منذ 2013 بسبب النشاط المتكرر للبركان.
رفعت السلطات الإندونيسية مستوى التحذير لرحلات الطيران حول منطقة بركان سينابونغ، بعد أن وصلت أعمدة الدخان التي نفثها إلى ارتفاعات قياسية
وذكرت وكالة "رويترز"، الثلاثاء، بأن أعمدة دخان البركان الواقع في جزيرة سومطرة، وصلت إلى ارتفاع 7 كيلومترات في الهواء.
وكان بركان سينابونغ ثار مجددا، الاثنين، في أضخم ثوران له هذا العام. والبركان نشيط منذ 5 سنوات بعد صمت امتدت 400 عام.
ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق انفجار بركان سينابونغ، وبدا الانفجار ضخما للغاية في أحد الفيديوهات رغم أنه التقط عن بعد 24 كيلومترا.
ومن المرجح أن ينقلب نهار المناطق السكانية المحيطة إلى ظلام دامس في الأيام المقبلة عندنا يبدأ الغبار البركاني بالسقوط عليها.
ويبتعد البركان 1900 كلم عن العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
والمناطق المتاخمة بـ"سينابونغ" محظور دخولها منذ 2013 بسبب النشاط المتكرر للبركان.
-
16:57في اليوم السادس من تقديم الترشحات : 37 قائمة في جندوبة و المشروع يدخل السباق
20 فيفري 2018
-
-
16:35بند مثير في عقد مبابي مع سان جيرمان
20 فيفري 2018
-
16:19عبد المجيد الزار: اتحاد الفلاحين لم يطالب بإقالة وزير الفلاحة ولا ببقائه
20 فيفري 2018
-
16:12تصنيف أمريكى: ترامب أسوأ رئيس للولايات المتحدة
20 فيفري 2018
-
15:54حتى اليوم السادس من فتح باب الترشحات: 43 قائمة تقدم ترشحها في ولاية بنزرت
20 فيفري 2018
-
15:42السبسي يستقبل وفدا عن النادي النسائي بقرطاج
20 فيفري 2018
-
15:24زيدان: لاعبو ريال مدريد مثل سيارات الفورمولا
20 فيفري 2018
-
15:12تنطلق غدا: مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب
20 فيفري 2018
-
15:02أكودة: تعطل الدروس بمدرسة 15 أكتوبر إثر احتجاج الإطار التربوي
20 فيفري 2018
-
14:50رأس الجبل: الفلاحون و"الجزارة" يعتصمون بمقر المعتمدية
20 فيفري 2018
-
14:23القصر: عامل بضيعة فلاحية ينتحر بعد تناوله كمية من الدواء
20 فيفري 2018
-
13:54مساكن: حجز بنادق صيد وخراطيش
20 فيفري 2018
-
13:29تطاوين: توجه الى ليبيا.. ادراج تكفيري ضمن المفتش عنهم في قضايا ارهابية
20 فيفري 2018
-
13:08تطاوين: الحرس الديواني يحجز 3800 خرطوشة سجائر اجنبية المصدر
20 فيفري 2018
-
12:48نابل: استقبال حوالي 600 سائح وتحسن نسبة الايواء
20 فيفري 2018
-
12:37منزل بورقيبة: منحرف خطير في قبضة الامن
20 فيفري 2018
-
12:30العثور على سجين مفقود مختبئا داخل السقف
20 فيفري 2018
-
12:24منزل بورقيبة: إيقاف 16 عنصرا مفتشا عنهم
20 فيفري 2018
-
12:18"أغرب" طريقة احتجاج في ملاعب كرة القدم
20 فيفري 2018