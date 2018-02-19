مدنين: التحقيق في ملابسات حادثة تعرض زوجة عون سجون ورضيعتها الى الاعتداء

اذنت النيابة العمومية بمدنين يوم الاثنين لفرقة الابحاث العدلية للحرس الوطني بالتحقيق في ملابسات حادثة تعرض زوجة عون سجون ورضيعتها الى الاعتداء بمنزلهما الكائن وسط المدينة من قبل امرأة ورجل مجهولين بهدف السرقة وفق ما أفاد به مصدر أمني لإذاعة تطاوين.

وحسب نفس المصدر فان الأبحاث الاولية كشفت أن المتضررة فتحت باب منزلها لامرأة ادعت انها تبحث عن منزل للكراء ليباغتها رجل ملثم كان برفقة المرأة المذكورة التي كانت مكشوفة الوجه ويعتدي عليها ويشد وثاقها هي وابنتها الرضيعة من ثم يعمد ومرافقته الى سرقة المصوغ والمال الموجود بالمنزل قبل ان يغادرا دون ان يفكا وثاقهما وقد ابلغ جار المتضررة الوحدات الأمنية عن الحادثة بعد ان اتصل به الزوج الذي كان يباشر عمله بالسجن المدني بحربوب وطلب منه التحول الى منزله للاطمئنان على زوجته بعد ان اتصل بها عديد المرات دون ان تجيبه هذا وتحولت الفرقة الفنية الى المنزل لرفع البصمات فيما ما تزال عملية البحث عن المتورطين في القضية جارية.