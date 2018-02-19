مدنين: التحقيق في ملابسات حادثة تعرض زوجة عون سجون ورضيعتها الى الاعتداء

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اذنت النيابة العمومية بمدنين يوم الاثنين لفرقة الابحاث العدلية للحرس الوطني بالتحقيق في ملابسات حادثة تعرض زوجة عون سجون ورضيعتها الى الاعتداء بمنزلهما الكائن وسط المدينة من قبل امرأة ورجل مجهولين بهدف السرقة وفق ما أفاد به مصدر أمني لإذاعة تطاوين.
وحسب نفس المصدر فان الأبحاث الاولية كشفت أن المتضررة فتحت باب منزلها لامرأة ادعت انها تبحث عن منزل للكراء ليباغتها رجل ملثم كان برفقة المرأة المذكورة التي كانت مكشوفة الوجه ويعتدي عليها ويشد وثاقها هي وابنتها الرضيعة من ثم يعمد ومرافقته الى سرقة المصوغ والمال الموجود بالمنزل قبل ان يغادرا دون ان يفكا وثاقهما وقد ابلغ جار المتضررة الوحدات الأمنية عن الحادثة بعد ان اتصل به الزوج الذي كان يباشر عمله بالسجن المدني بحربوب وطلب منه التحول الى منزله للاطمئنان على زوجته بعد ان اتصل بها عديد المرات دون ان تجيبه هذا وتحولت الفرقة الفنية الى المنزل لرفع البصمات فيما ما تزال عملية البحث عن المتورطين في القضية جارية.
اذنت النيابة العمومية بمدنين يوم الاثنين لفرقة الابحاث العدلية للحرس الوطني بالتحقيق في ملابسات حادثة تعرض زوجة عون سجون ورضيعتها الى الاعتداء بمنزلهما الكائن وسط المدينة من قبل امرأة ورجل مجهولين بهدف السرقة وفق ما أفاد به مصدر أمني لإذاعة تطاوين.
وحسب نفس المصدر فان الأبحاث الاولية كشفت أن المتضررة فتحت باب منزلها لامرأة ادعت انها تبحث عن منزل للكراء ليباغتها رجل ملثم كان برفقة المرأة المذكورة التي كانت مكشوفة الوجه ويعتدي عليها ويشد وثاقها هي وابنتها الرضيعة من ثم يعمد ومرافقته الى سرقة المصوغ والمال الموجود بالمنزل قبل ان يغادرا دون ان يفكا وثاقهما وقد ابلغ جار المتضررة الوحدات الأمنية عن الحادثة بعد ان اتصل به الزوج الذي كان يباشر عمله بالسجن المدني بحربوب وطلب منه التحول الى منزله للاطمئنان على زوجته بعد ان اتصل بها عديد المرات دون ان تجيبه هذا وتحولت الفرقة الفنية الى المنزل لرفع البصمات فيما ما تزال عملية البحث عن المتورطين في القضية جارية.
-
16:57في اليوم السادس من تقديم الترشحات : 37 قائمة في جندوبة و المشروع يدخل السباق
20 فيفري 2018
-
-
16:35بند مثير في عقد مبابي مع سان جيرمان
20 فيفري 2018
-
16:19عبد المجيد الزار: اتحاد الفلاحين لم يطالب بإقالة وزير الفلاحة ولا ببقائه
20 فيفري 2018
-
16:12تصنيف أمريكى: ترامب أسوأ رئيس للولايات المتحدة
20 فيفري 2018
-
15:54حتى اليوم السادس من فتح باب الترشحات: 43 قائمة تقدم ترشحها في ولاية بنزرت
20 فيفري 2018
-
15:42السبسي يستقبل وفدا عن النادي النسائي بقرطاج
20 فيفري 2018
-
15:24زيدان: لاعبو ريال مدريد مثل سيارات الفورمولا
20 فيفري 2018
-
15:12تنطلق غدا: مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب
20 فيفري 2018
-
15:02أكودة: تعطل الدروس بمدرسة 15 أكتوبر إثر احتجاج الإطار التربوي
20 فيفري 2018
-
14:50رأس الجبل: الفلاحون و"الجزارة" يعتصمون بمقر المعتمدية
20 فيفري 2018
-
14:23القصر: عامل بضيعة فلاحية ينتحر بعد تناوله كمية من الدواء
20 فيفري 2018
-
13:54مساكن: حجز بنادق صيد وخراطيش
20 فيفري 2018
-
13:29تطاوين: توجه الى ليبيا.. ادراج تكفيري ضمن المفتش عنهم في قضايا ارهابية
20 فيفري 2018
-
13:08تطاوين: الحرس الديواني يحجز 3800 خرطوشة سجائر اجنبية المصدر
20 فيفري 2018
-
12:48نابل: استقبال حوالي 600 سائح وتحسن نسبة الايواء
20 فيفري 2018
-
12:37منزل بورقيبة: منحرف خطير في قبضة الامن
20 فيفري 2018
-
12:30العثور على سجين مفقود مختبئا داخل السقف
20 فيفري 2018
-
12:24منزل بورقيبة: إيقاف 16 عنصرا مفتشا عنهم
20 فيفري 2018
-
12:18"أغرب" طريقة احتجاج في ملاعب كرة القدم
20 فيفري 2018