نابل: قبول 88 قائمة للانتخابات البلدية بدائرتي نابل 1 و2 الى غاية اليوم الخامس لايداع الترشحات

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تتواصل اليوم الثلاثاء ولليوم السادس على التوالي عملية تقديم الترشحات للانتخابات البلدية بدائرتي نابل 1 ونابل 2 وقد بلغ عدد القائمات المودعة الى غاية يوم امس الاثنين 88 قائمة موزعة على 49 قائمة بدائرة نابل 1 و 39 قائمة بدائرة نابل 2 وأوضح رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بدائرة نابل 1 العروسي بن عبد الله في تصريح لـ(وات)، ان القائمات المترشحة تتوزع على 30 قائمة حزبية و18 مستقلة وقائمة إئتلافية واحدة، مشيرا الى ان دائرة نابل 1 تعد الهيئة الاولى من حيث ارتفاع عدد القائمات المودعة الى حد الآن وبيّن بن عبد الله أن دائرة نابل 1 تضم 16 دائرة بلدية في حين يقدر عدد المقاعد المخصصة لها 318 مقعدا، مشيرا الى ان عدد المرسّمين للانتخابات بلغ 220 ألف و921 مسجّلا.
ومن جانبه، أبرز منسق الهيئة الفرعية للانتخابات نابل 2 وليد الستي أن القائمات المترشحة في هذه الدّائرة موزعة على 20 قائمة حزبية و17 مستقلة وقائمتين إئتلافيتين، لافتا الى ان دائرة نابل 2 تضم 12 دائرة بلدية ويقدر عدد المقاعد ب252 مقعدا.
وتتواصل عملية تقديم الترشحات للانتخابات البلدية التي ستجرى يوم 6 ماي 2018 الى غاية 22 فيفري الجاري وذلك بمختلف المراكز الجهوية لقبول ملفات
تتواصل اليوم الثلاثاء ولليوم السادس على التوالي عملية تقديم الترشحات للانتخابات البلدية بدائرتي نابل 1 ونابل 2 وقد بلغ عدد القائمات المودعة الى غاية يوم امس الاثنين 88 قائمة موزعة على 49 قائمة بدائرة نابل 1 و 39 قائمة بدائرة نابل 2 وأوضح رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بدائرة نابل 1 العروسي بن عبد الله في تصريح لـ(وات)، ان القائمات المترشحة تتوزع على 30 قائمة حزبية و18 مستقلة وقائمة إئتلافية واحدة، مشيرا الى ان دائرة نابل 1 تعد الهيئة الاولى من حيث ارتفاع عدد القائمات المودعة الى حد الآن وبيّن بن عبد الله أن دائرة نابل 1 تضم 16 دائرة بلدية في حين يقدر عدد المقاعد المخصصة لها 318 مقعدا، مشيرا الى ان عدد المرسّمين للانتخابات بلغ 220 ألف و921 مسجّلا.
ومن جانبه، أبرز منسق الهيئة الفرعية للانتخابات نابل 2 وليد الستي أن القائمات المترشحة في هذه الدّائرة موزعة على 20 قائمة حزبية و17 مستقلة وقائمتين إئتلافيتين، لافتا الى ان دائرة نابل 2 تضم 12 دائرة بلدية ويقدر عدد المقاعد ب252 مقعدا.
وتتواصل عملية تقديم الترشحات للانتخابات البلدية التي ستجرى يوم 6 ماي 2018 الى غاية 22 فيفري الجاري وذلك بمختلف المراكز الجهوية لقبول ملفات
-
16:57في اليوم السادس من تقديم الترشحات : 37 قائمة في جندوبة و المشروع يدخل السباق
20 فيفري 2018
-
-
16:35بند مثير في عقد مبابي مع سان جيرمان
20 فيفري 2018
-
16:19عبد المجيد الزار: اتحاد الفلاحين لم يطالب بإقالة وزير الفلاحة ولا ببقائه
20 فيفري 2018
-
16:12تصنيف أمريكى: ترامب أسوأ رئيس للولايات المتحدة
20 فيفري 2018
-
15:54حتى اليوم السادس من فتح باب الترشحات: 43 قائمة تقدم ترشحها في ولاية بنزرت
20 فيفري 2018
-
15:42السبسي يستقبل وفدا عن النادي النسائي بقرطاج
20 فيفري 2018
-
15:24زيدان: لاعبو ريال مدريد مثل سيارات الفورمولا
20 فيفري 2018
-
15:12تنطلق غدا: مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب
20 فيفري 2018
-
15:02أكودة: تعطل الدروس بمدرسة 15 أكتوبر إثر احتجاج الإطار التربوي
20 فيفري 2018
-
14:50رأس الجبل: الفلاحون و"الجزارة" يعتصمون بمقر المعتمدية
20 فيفري 2018
-
14:23القصر: عامل بضيعة فلاحية ينتحر بعد تناوله كمية من الدواء
20 فيفري 2018
-
13:54مساكن: حجز بنادق صيد وخراطيش
20 فيفري 2018
-
13:29تطاوين: توجه الى ليبيا.. ادراج تكفيري ضمن المفتش عنهم في قضايا ارهابية
20 فيفري 2018
-
13:08تطاوين: الحرس الديواني يحجز 3800 خرطوشة سجائر اجنبية المصدر
20 فيفري 2018
-
12:48نابل: استقبال حوالي 600 سائح وتحسن نسبة الايواء
20 فيفري 2018
-
12:37منزل بورقيبة: منحرف خطير في قبضة الامن
20 فيفري 2018
-
12:30العثور على سجين مفقود مختبئا داخل السقف
20 فيفري 2018
-
12:24منزل بورقيبة: إيقاف 16 عنصرا مفتشا عنهم
20 فيفري 2018
-
12:18"أغرب" طريقة احتجاج في ملاعب كرة القدم
20 فيفري 2018