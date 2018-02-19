نابل: قبول 88 قائمة للانتخابات البلدية بدائرتي نابل 1 و2 الى غاية اليوم الخامس لايداع الترشحات

تتواصل اليوم الثلاثاء ولليوم السادس على التوالي عملية تقديم الترشحات للانتخابات البلدية بدائرتي نابل 1 ونابل 2 وقد بلغ عدد القائمات المودعة الى غاية يوم امس الاثنين 88 قائمة موزعة على 49 قائمة بدائرة نابل 1 و 39 قائمة بدائرة نابل 2 وأوضح رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بدائرة نابل 1 العروسي بن عبد الله في تصريح لـ(وات)، ان القائمات المترشحة تتوزع على 30 قائمة حزبية و18 مستقلة وقائمة إئتلافية واحدة، مشيرا الى ان دائرة نابل 1 تعد الهيئة الاولى من حيث ارتفاع عدد القائمات المودعة الى حد الآن وبيّن بن عبد الله أن دائرة نابل 1 تضم 16 دائرة بلدية في حين يقدر عدد المقاعد المخصصة لها 318 مقعدا، مشيرا الى ان عدد المرسّمين للانتخابات بلغ 220 ألف و921 مسجّلا.

ومن جانبه، أبرز منسق الهيئة الفرعية للانتخابات نابل 2 وليد الستي أن القائمات المترشحة في هذه الدّائرة موزعة على 20 قائمة حزبية و17 مستقلة وقائمتين إئتلافيتين، لافتا الى ان دائرة نابل 2 تضم 12 دائرة بلدية ويقدر عدد المقاعد ب252 مقعدا.

وتتواصل عملية تقديم الترشحات للانتخابات البلدية التي ستجرى يوم 6 ماي 2018 الى غاية 22 فيفري الجاري وذلك بمختلف المراكز الجهوية لقبول ملفات