اريانة: النائبة مباركة عواينية من بين المحتجين للمطالبة بإطلاق سراح صاحبة مركز أطفال التوحّد ومُربّيتين

عبد الحميد الرياحي

تدخل الأزمة التي فجرتها تركيا بتدخلها العسكري في الشمال السوري منعرجا حاسما بعد توصل الدولة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» الى اتفاق يقضي بدخول الجيش السوري الى مدينة عفرين...