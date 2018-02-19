أمام منطقة الامن بأريانة: أولياء يحتجّون للمطالبة بإطلاق سراح صاحبة مركز أطفال التوحّد ومُربّيتين!

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تونس – الشروق أون لاين – منى البوعزيزي: نظّم عدد من أولياء أطفال التوحّد المرسمين بالمركز الخاص لرعاية أطفال التوحد بأريانة قبل قليل وقفة احتجاجية أمام منطقة الأمن بأريانة المدينة للمطالبة بإطلاق سراح صاحبة المركز ومُربّيتين تعمّدن الاعتداء على أطفال مصابين بمرض التوحّد. كما حاول بعض الأولياء اقتحام منطقة الأمن.
وكانت فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة أوقفت أمس صاحبة المركز ومُربّيتين بعد مراجعة النيابة العموميّة بعد التحرّي معهن بحضور مندوبة حماية الطفولة بأريانة واعترفن باعتدائهن على الأطفال. كما تمّت مباشرة قضيّة عدليّة موضوعها "التعذيب وسوء معاملة القصر والاعتداء بالعنف على الطفولة".
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعمّد بعض المربّيات بالمركز الاعتداء بالعنف على مجموعة من الأطفال بالمركز.
تونس – الشروق أون لاين – منى البوعزيزي: نظّم عدد من أولياء أطفال التوحّد المرسمين بالمركز الخاص لرعاية أطفال التوحد بأريانة قبل قليل وقفة احتجاجية أمام منطقة الأمن بأريانة المدينة للمطالبة بإطلاق سراح صاحبة المركز ومُربّيتين تعمّدن الاعتداء على أطفال مصابين بمرض التوحّد. كما حاول بعض الأولياء اقتحام منطقة الأمن.
وكانت فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة أوقفت أمس صاحبة المركز ومُربّيتين بعد مراجعة النيابة العموميّة بعد التحرّي معهن بحضور مندوبة حماية الطفولة بأريانة واعترفن باعتدائهن على الأطفال. كما تمّت مباشرة قضيّة عدليّة موضوعها "التعذيب وسوء معاملة القصر والاعتداء بالعنف على الطفولة".
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعمّد بعض المربّيات بالمركز الاعتداء بالعنف على مجموعة من الأطفال بالمركز.
-
16:57في اليوم السادس من تقديم الترشحات : 37 قائمة في جندوبة و المشروع يدخل السباق
20 فيفري 2018
-
-
16:35بند مثير في عقد مبابي مع سان جيرمان
20 فيفري 2018
-
16:19عبد المجيد الزار: اتحاد الفلاحين لم يطالب بإقالة وزير الفلاحة ولا ببقائه
20 فيفري 2018
-
16:12تصنيف أمريكى: ترامب أسوأ رئيس للولايات المتحدة
20 فيفري 2018
-
15:54حتى اليوم السادس من فتح باب الترشحات: 43 قائمة تقدم ترشحها في ولاية بنزرت
20 فيفري 2018
-
15:42السبسي يستقبل وفدا عن النادي النسائي بقرطاج
20 فيفري 2018
-
15:24زيدان: لاعبو ريال مدريد مثل سيارات الفورمولا
20 فيفري 2018
-
15:12تنطلق غدا: مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب
20 فيفري 2018
-
15:02أكودة: تعطل الدروس بمدرسة 15 أكتوبر إثر احتجاج الإطار التربوي
20 فيفري 2018
-
14:50رأس الجبل: الفلاحون و"الجزارة" يعتصمون بمقر المعتمدية
20 فيفري 2018
-
14:23القصر: عامل بضيعة فلاحية ينتحر بعد تناوله كمية من الدواء
20 فيفري 2018
-
13:54مساكن: حجز بنادق صيد وخراطيش
20 فيفري 2018
-
13:29تطاوين: توجه الى ليبيا.. ادراج تكفيري ضمن المفتش عنهم في قضايا ارهابية
20 فيفري 2018
-
13:08تطاوين: الحرس الديواني يحجز 3800 خرطوشة سجائر اجنبية المصدر
20 فيفري 2018
-
12:48نابل: استقبال حوالي 600 سائح وتحسن نسبة الايواء
20 فيفري 2018
-
12:37منزل بورقيبة: منحرف خطير في قبضة الامن
20 فيفري 2018
-
12:30العثور على سجين مفقود مختبئا داخل السقف
20 فيفري 2018
-
12:24منزل بورقيبة: إيقاف 16 عنصرا مفتشا عنهم
20 فيفري 2018
-
12:18"أغرب" طريقة احتجاج في ملاعب كرة القدم
20 فيفري 2018