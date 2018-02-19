أمام منطقة الامن بأريانة: أولياء يحتجّون للمطالبة بإطلاق سراح صاحبة مركز أطفال التوحّد ومُربّيتين!

تونس – الشروق أون لاين – منى البوعزيزي: نظّم عدد من أولياء أطفال التوحّد المرسمين بالمركز الخاص لرعاية أطفال التوحد بأريانة قبل قليل وقفة احتجاجية أمام منطقة الأمن بأريانة المدينة للمطالبة بإطلاق سراح صاحبة المركز ومُربّيتين تعمّدن الاعتداء على أطفال مصابين بمرض التوحّد. كما حاول بعض الأولياء اقتحام منطقة الأمن.

وكانت فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة أوقفت أمس صاحبة المركز ومُربّيتين بعد مراجعة النيابة العموميّة بعد التحرّي معهن بحضور مندوبة حماية الطفولة بأريانة واعترفن باعتدائهن على الأطفال. كما تمّت مباشرة قضيّة عدليّة موضوعها "التعذيب وسوء معاملة القصر والاعتداء بالعنف على الطفولة".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعمّد بعض المربّيات بالمركز الاعتداء بالعنف على مجموعة من الأطفال بالمركز.