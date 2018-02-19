كاس انقلترا (الدور ثمن النهائي): مانشستر سيتي يخرج من التصفيات امام ويغان

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ودع فريق مانشستر سيتي منافسات كأس انقلترا لكرة القدم, بعد خسارته المفاجئة أمام مضيفه ويغان أثلتيك من الدرجة الثالثة بهدف دون رد, في المباراة التي جمعتهما مساء امس الاثنين ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من المسابقة .

وسجل هدف ويغان واللقاء اللاعب ويل غريغ في الدقيقة 79, ليحقق مفاجأة كبيرة, ويؤهل فريقه إلى الدور ربع النهائي لكأس انجلترا ويقصي مانشستر سيتي متصدر البطولة الإنقليزية .

وأكمل مانشستر سيتي المباراة بعشرة لاعبين فقط, بعد طرد لاعبه فابيان ديلف في الدقيقة 45, ليصعب المهمة على فريقه.