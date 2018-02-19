العثور على حطام الطائرة الإيرانية المفقودة فى جبال زاغروس

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

عثرت فرق البحث الإيرانية، اليوم الثلاثاء، على حطام طائرة ركاب فقدت فى جبال زاغروس قبل يومين، بحسب ما أعلن متحدث باسم الحرس الثورى الثلاثاء لوسائل اعلام حكومية.

وقال المتحدث رمضان شريف لاذاعة الجمهورية الاسلامية فى إيران (ايريب) إن "مروحيات الحرس الثورى عثرت هذا الصباح على حطام الطائرة فى جبال دنا" فى جنوب غرب البلاد.

وسقطت الطائرة المدنية أمس الأول وكانت تحمل على متنها أكثر من 60 شخصا فى طريقها من العاصمة طهران إلى مدينة "ياسوج" جنوب غرب البلاد.

وذكرت قناة (برس تى في) الإيرانية أن سوء الأحوال الجوية وتساقط الثلوج وهطول الأمطار بغزارة وهبوب الرياح العاتية تسبب فى عرقلة عمليات البحث عن حطام الطائرة والوصول إليها، مشيرة إلى أن بعض المسئولين رجحوا أن سبب سقوط الطائرة هو اصطدامها بمرتفعات جبل "دنا" بمحافظة "أصفهان".

يشار إلى أن الطائرة التى تحطمت تابعة لشركة "آسمان" وهى من طراز "إيه تى أر 72".