العبيدي: عائلات "تسوّغ" ابناءها مقابل 20 دينارا في اليوم لإستخدامهم في التسول

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

اكدت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة كافة أشكال الاتجار بالبشر روضة العبيدي ان الهيئة تلقت ملفات حول كراء رضع من قبل شبكات اجرام من اجل التسول بهم.

واضافت العبيدي في تصريح للإذاعة الوطنية صبيحة اليوم الثلاثاء ان عائلات "تسوّغ" ابناءها مقابل 20 دينار لاستخدامهم في التسول طيلة يوم كامل.

وتابعت روضة العبيدي انه تم تسجيل 700 ملف اتجار بالبشر خلال سنة 2017.