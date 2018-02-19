جندوبة: أعوان واطارات "الستاغ" يدخلون في اضراب حضوري مفتوح

جندوبة - الشروق اون لاين - عبد الكريم السلطاني: دخل اليوم الثلاثاء 20 فيفري 2018 أعوان و اطارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز باقليم جندوبة في اضراب حضوري مفتوح عن العمل .

ويأتي هذا الاضراب على خلفية تعرض عونين من الشركة للاعتداء المادي واللفظي من طرف مواطن اثناء اداء واجبهما المهني نهاية الاسبوع الماضي بأحواز مدينة جندوبة .

المحتجون طالبوا بتوفير الحماية للأعوان والموظفين والتصدي لظاهرة تكرر الاعتداءات على الأعوان و رفعوا شعارات تحث الحكومة على توفير الحماية و تجريم كل اعتداء على أعوان و اطارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز .

وحسب الكاتب العام لنقابة اعوان و اطاران الشركة التونسية للكهرباء و الغاز بجندوبة الطيب السحباني فان الاعتداءات على الاعوان ومنذ الثورة ناهزت العشرات وهو ما عمق الهوة بين المواطن والاعوان رغم الدور الهام الذي تلعبه الشركة و الخدمات المقدمة للمواطن في كل الأوقات رغم بعض الصعوبات اللوجيستية والطبيعية التي تعترض الاعوان أثناء اداء واجبهم ، وفق قوله.