جندوبة: أعوان واطارات "الستاغ" يدخلون في اضراب حضوري مفتوح

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جندوبة - الشروق اون لاين - عبد الكريم السلطاني: دخل اليوم الثلاثاء 20 فيفري 2018 أعوان و اطارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز باقليم جندوبة في اضراب حضوري مفتوح عن العمل .
ويأتي هذا الاضراب على خلفية تعرض عونين من الشركة للاعتداء المادي واللفظي من طرف مواطن اثناء اداء واجبهما المهني نهاية الاسبوع الماضي بأحواز مدينة جندوبة .
المحتجون طالبوا بتوفير الحماية للأعوان والموظفين والتصدي لظاهرة تكرر الاعتداءات على الأعوان و رفعوا شعارات تحث الحكومة على توفير الحماية و تجريم كل اعتداء على أعوان و اطارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز .
وحسب الكاتب العام لنقابة اعوان و اطاران الشركة التونسية للكهرباء و الغاز بجندوبة الطيب السحباني فان الاعتداءات على الاعوان ومنذ الثورة ناهزت العشرات وهو ما عمق الهوة بين المواطن والاعوان رغم الدور الهام الذي تلعبه الشركة و الخدمات المقدمة للمواطن في كل الأوقات رغم بعض الصعوبات اللوجيستية والطبيعية التي تعترض الاعوان أثناء اداء واجبهم ، وفق قوله.
جندوبة - الشروق اون لاين - عبد الكريم السلطاني: دخل اليوم الثلاثاء 20 فيفري 2018 أعوان و اطارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز باقليم جندوبة في اضراب حضوري مفتوح عن العمل .
ويأتي هذا الاضراب على خلفية تعرض عونين من الشركة للاعتداء المادي واللفظي من طرف مواطن اثناء اداء واجبهما المهني نهاية الاسبوع الماضي بأحواز مدينة جندوبة .
المحتجون طالبوا بتوفير الحماية للأعوان والموظفين والتصدي لظاهرة تكرر الاعتداءات على الأعوان و رفعوا شعارات تحث الحكومة على توفير الحماية و تجريم كل اعتداء على أعوان و اطارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز .
وحسب الكاتب العام لنقابة اعوان و اطاران الشركة التونسية للكهرباء و الغاز بجندوبة الطيب السحباني فان الاعتداءات على الاعوان ومنذ الثورة ناهزت العشرات وهو ما عمق الهوة بين المواطن والاعوان رغم الدور الهام الذي تلعبه الشركة و الخدمات المقدمة للمواطن في كل الأوقات رغم بعض الصعوبات اللوجيستية والطبيعية التي تعترض الاعوان أثناء اداء واجبهم ، وفق قوله.
-
16:57في اليوم السادس من تقديم الترشحات : 37 قائمة في جندوبة و المشروع يدخل السباق
20 فيفري 2018
-
-
16:35بند مثير في عقد مبابي مع سان جيرمان
20 فيفري 2018
-
16:19عبد المجيد الزار: اتحاد الفلاحين لم يطالب بإقالة وزير الفلاحة ولا ببقائه
20 فيفري 2018
-
16:12تصنيف أمريكى: ترامب أسوأ رئيس للولايات المتحدة
20 فيفري 2018
-
15:54حتى اليوم السادس من فتح باب الترشحات: 43 قائمة تقدم ترشحها في ولاية بنزرت
20 فيفري 2018
-
15:42السبسي يستقبل وفدا عن النادي النسائي بقرطاج
20 فيفري 2018
-
15:24زيدان: لاعبو ريال مدريد مثل سيارات الفورمولا
20 فيفري 2018
-
15:12تنطلق غدا: مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب
20 فيفري 2018
-
15:02أكودة: تعطل الدروس بمدرسة 15 أكتوبر إثر احتجاج الإطار التربوي
20 فيفري 2018
-
14:50رأس الجبل: الفلاحون و"الجزارة" يعتصمون بمقر المعتمدية
20 فيفري 2018
-
14:23القصر: عامل بضيعة فلاحية ينتحر بعد تناوله كمية من الدواء
20 فيفري 2018
-
13:54مساكن: حجز بنادق صيد وخراطيش
20 فيفري 2018
-
13:29تطاوين: توجه الى ليبيا.. ادراج تكفيري ضمن المفتش عنهم في قضايا ارهابية
20 فيفري 2018
-
13:08تطاوين: الحرس الديواني يحجز 3800 خرطوشة سجائر اجنبية المصدر
20 فيفري 2018
-
12:48نابل: استقبال حوالي 600 سائح وتحسن نسبة الايواء
20 فيفري 2018
-
12:37منزل بورقيبة: منحرف خطير في قبضة الامن
20 فيفري 2018
-
12:30العثور على سجين مفقود مختبئا داخل السقف
20 فيفري 2018
-
12:24منزل بورقيبة: إيقاف 16 عنصرا مفتشا عنهم
20 فيفري 2018
-
12:18"أغرب" طريقة احتجاج في ملاعب كرة القدم
20 فيفري 2018