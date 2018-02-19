"فتاة سورية تربح قضية في السعودية لتحصل على 67 مليون ريال

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اوقفت محكمة التنفيذ بجدة في المملكة العربية السعوديةالخدمات عن ورثة رجل أعمال سعودي، لإجبارهم على إعطاء أرملة والدهم (سورية الجنسية) حقها الشرعي من ورثة زوجها، والبالغة 67 مليون ريال (17,866,000 دولار).
وكشفت المصادر، وفق صحيفة "المدينة" المحلية، أن الأرملة البالغة 22 عامًا، استمر زواجها من رجل الأعمال مدة شهر، قبل وفاته بسكتة قلبية.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا لصالح الأرملة بعد ثبوت زواجها من رجل الأعمال، وذلك بالتزامن مع حصر تركة زوجها من أملاك، لتتوجه الأرملة بصك الحكم إلى محكمة التنفيذ، التي استدعت الورثة البالغ عددهم 10 أشخاص من أولاد المتوفى وزوجته الأولى، لتنفيذ الحكم.
ولعب الحظ دورًا كبيرًا في حياة وافدة سورية دخلت إلى السعودية لتلتحق بأسرة رجل أعمال، وبعد مضي مدة قرر رجل الأعمال الزواج بها سرًا، لكن هذا الزواج لم يدم طويلاً، حيث فارق الزوج الحياة بعد شهر واحد فقط من زواجها، مخلفًا وراءه أملاكًا تشمل أراضي وفيلات سكنية وفنادق وأسواقًا تجارية وأسهمًا ونقودًا، تتجاوز قيمتها 600 مليون ريال، بحسب صحيفة "المدينة"
وبعد وفاة رجل الأعمال، طالبت الأرملة السورية بمنحها 200 ألف ريال للتنازل عن مطالبتها بميراثها، لكن الورثة رفضوا طلبها، ما دفعها للجوء إلى المحاكم
اوقفت محكمة التنفيذ بجدة في المملكة العربية السعوديةالخدمات عن ورثة رجل أعمال سعودي، لإجبارهم على إعطاء أرملة والدهم (سورية الجنسية) حقها الشرعي من ورثة زوجها، والبالغة 67 مليون ريال (17,866,000 دولار).
وكشفت المصادر، وفق صحيفة "المدينة" المحلية، أن الأرملة البالغة 22 عامًا، استمر زواجها من رجل الأعمال مدة شهر، قبل وفاته بسكتة قلبية.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا لصالح الأرملة بعد ثبوت زواجها من رجل الأعمال، وذلك بالتزامن مع حصر تركة زوجها من أملاك، لتتوجه الأرملة بصك الحكم إلى محكمة التنفيذ، التي استدعت الورثة البالغ عددهم 10 أشخاص من أولاد المتوفى وزوجته الأولى، لتنفيذ الحكم.
ولعب الحظ دورًا كبيرًا في حياة وافدة سورية دخلت إلى السعودية لتلتحق بأسرة رجل أعمال، وبعد مضي مدة قرر رجل الأعمال الزواج بها سرًا، لكن هذا الزواج لم يدم طويلاً، حيث فارق الزوج الحياة بعد شهر واحد فقط من زواجها، مخلفًا وراءه أملاكًا تشمل أراضي وفيلات سكنية وفنادق وأسواقًا تجارية وأسهمًا ونقودًا، تتجاوز قيمتها 600 مليون ريال، بحسب صحيفة "المدينة"
وبعد وفاة رجل الأعمال، طالبت الأرملة السورية بمنحها 200 ألف ريال للتنازل عن مطالبتها بميراثها، لكن الورثة رفضوا طلبها، ما دفعها للجوء إلى المحاكم
-
16:57في اليوم السادس من تقديم الترشحات : 37 قائمة في جندوبة و المشروع يدخل السباق
20 فيفري 2018
-
-
16:35بند مثير في عقد مبابي مع سان جيرمان
20 فيفري 2018
-
16:19عبد المجيد الزار: اتحاد الفلاحين لم يطالب بإقالة وزير الفلاحة ولا ببقائه
20 فيفري 2018
-
16:12تصنيف أمريكى: ترامب أسوأ رئيس للولايات المتحدة
20 فيفري 2018
-
15:54حتى اليوم السادس من فتح باب الترشحات: 43 قائمة تقدم ترشحها في ولاية بنزرت
20 فيفري 2018
-
15:42السبسي يستقبل وفدا عن النادي النسائي بقرطاج
20 فيفري 2018
-
15:24زيدان: لاعبو ريال مدريد مثل سيارات الفورمولا
20 فيفري 2018
-
15:12تنطلق غدا: مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب
20 فيفري 2018
-
15:02أكودة: تعطل الدروس بمدرسة 15 أكتوبر إثر احتجاج الإطار التربوي
20 فيفري 2018
-
14:50رأس الجبل: الفلاحون و"الجزارة" يعتصمون بمقر المعتمدية
20 فيفري 2018
-
14:23القصر: عامل بضيعة فلاحية ينتحر بعد تناوله كمية من الدواء
20 فيفري 2018
-
13:54مساكن: حجز بنادق صيد وخراطيش
20 فيفري 2018
-
13:29تطاوين: توجه الى ليبيا.. ادراج تكفيري ضمن المفتش عنهم في قضايا ارهابية
20 فيفري 2018
-
13:08تطاوين: الحرس الديواني يحجز 3800 خرطوشة سجائر اجنبية المصدر
20 فيفري 2018
-
12:48نابل: استقبال حوالي 600 سائح وتحسن نسبة الايواء
20 فيفري 2018
-
12:37منزل بورقيبة: منحرف خطير في قبضة الامن
20 فيفري 2018
-
12:30العثور على سجين مفقود مختبئا داخل السقف
20 فيفري 2018
-
12:24منزل بورقيبة: إيقاف 16 عنصرا مفتشا عنهم
20 فيفري 2018
-
12:18"أغرب" طريقة احتجاج في ملاعب كرة القدم
20 فيفري 2018