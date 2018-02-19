"فتاة سورية تربح قضية في السعودية لتحصل على 67 مليون ريال

اوقفت محكمة التنفيذ بجدة في المملكة العربية السعوديةالخدمات عن ورثة رجل أعمال سعودي، لإجبارهم على إعطاء أرملة والدهم (سورية الجنسية) حقها الشرعي من ورثة زوجها، والبالغة 67 مليون ريال (17,866,000 دولار).

وكشفت المصادر، وفق صحيفة "المدينة" المحلية، أن الأرملة البالغة 22 عامًا، استمر زواجها من رجل الأعمال مدة شهر، قبل وفاته بسكتة قلبية.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا لصالح الأرملة بعد ثبوت زواجها من رجل الأعمال، وذلك بالتزامن مع حصر تركة زوجها من أملاك، لتتوجه الأرملة بصك الحكم إلى محكمة التنفيذ، التي استدعت الورثة البالغ عددهم 10 أشخاص من أولاد المتوفى وزوجته الأولى، لتنفيذ الحكم.

ولعب الحظ دورًا كبيرًا في حياة وافدة سورية دخلت إلى السعودية لتلتحق بأسرة رجل أعمال، وبعد مضي مدة قرر رجل الأعمال الزواج بها سرًا، لكن هذا الزواج لم يدم طويلاً، حيث فارق الزوج الحياة بعد شهر واحد فقط من زواجها، مخلفًا وراءه أملاكًا تشمل أراضي وفيلات سكنية وفنادق وأسواقًا تجارية وأسهمًا ونقودًا، تتجاوز قيمتها 600 مليون ريال، بحسب صحيفة "المدينة"

وبعد وفاة رجل الأعمال، طالبت الأرملة السورية بمنحها 200 ألف ريال للتنازل عن مطالبتها بميراثها، لكن الورثة رفضوا طلبها، ما دفعها للجوء إلى المحاكم