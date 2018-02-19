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يوم الثلاثاء 20 فيفري 2018
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لحماية ترامب.. اعتقال سائق في موكبه
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الأولى
لحماية ترامب.. اعتقال سائق في موكبه
20 فيفري 2018 | 08:29

أعلن الجهاز الأمني الخاص المكلف بحماية الرئيس الأميركي، الاثنين، أن سائقا في موكب الرئيس دونالد ترامب اعتقل لفترة قصيرة صباح الأحد بعد العثور على مسدس في إحدى حقائبه.

وأضاف المصدر نفسه أنه تم العثور على المسدس خلال عملية تدقيق أمني في حقائب السائق، الذي كان من المفترض أن يقود سيارة تقل صحفيين بين مارا لاغو، حيث مقر الرئيس ترامب في فلوريدا، وحقل الغولف الذي كان سينتقل إليه.

ويمضي الرئيس الأمريكي إجازة في مقره في فلوريدا.

وأوضح السائق في تصريح صحفي من دون الكشف عن اسمه، أنه سهى عن باله نقل المسدس من حقيبته إلى سيارته الخاصة قبل أن يتسلم وظيفته.

وتابع البيان أن السائق أخضع لتحقيق استمر نحو ساعة قبل أن يطلق سراحه وإعادته لمنزله، كما استبدل جميع السائقين بعد هذه الحادثة.

 

وأكد الجهاز الأمني الخاص بحماية الرئيس "أن أي شخص تحت حماية الجهاز لم يكن بحالة الخطر" بسبب هذا الحادث.

 

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الأولى
لحماية ترامب.. اعتقال سائق في موكبه
20 فيفري 2018 | 08:29

أعلن الجهاز الأمني الخاص المكلف بحماية الرئيس الأميركي، الاثنين، أن سائقا في موكب الرئيس دونالد ترامب اعتقل لفترة قصيرة صباح الأحد بعد العثور على مسدس في إحدى حقائبه.

وأضاف المصدر نفسه أنه تم العثور على المسدس خلال عملية تدقيق أمني في حقائب السائق، الذي كان من المفترض أن يقود سيارة تقل صحفيين بين مارا لاغو، حيث مقر الرئيس ترامب في فلوريدا، وحقل الغولف الذي كان سينتقل إليه.

ويمضي الرئيس الأمريكي إجازة في مقره في فلوريدا.

وأوضح السائق في تصريح صحفي من دون الكشف عن اسمه، أنه سهى عن باله نقل المسدس من حقيبته إلى سيارته الخاصة قبل أن يتسلم وظيفته.

وتابع البيان أن السائق أخضع لتحقيق استمر نحو ساعة قبل أن يطلق سراحه وإعادته لمنزله، كما استبدل جميع السائقين بعد هذه الحادثة.

 

وأكد الجهاز الأمني الخاص بحماية الرئيس "أن أي شخص تحت حماية الجهاز لم يكن بحالة الخطر" بسبب هذا الحادث.

 

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