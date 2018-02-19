لحماية ترامب.. اعتقال سائق في موكبه

-
16:57في اليوم السادس من تقديم الترشحات : 37 قائمة في جندوبة و المشروع يدخل السباق
20 فيفري 2018
-
-
16:35بند مثير في عقد مبابي مع سان جيرمان
20 فيفري 2018
-
16:19عبد المجيد الزار: اتحاد الفلاحين لم يطالب بإقالة وزير الفلاحة ولا ببقائه
20 فيفري 2018
-
16:12تصنيف أمريكى: ترامب أسوأ رئيس للولايات المتحدة
20 فيفري 2018
-
15:54حتى اليوم السادس من فتح باب الترشحات: 43 قائمة تقدم ترشحها في ولاية بنزرت
20 فيفري 2018
-
15:42السبسي يستقبل وفدا عن النادي النسائي بقرطاج
20 فيفري 2018
-
15:24زيدان: لاعبو ريال مدريد مثل سيارات الفورمولا
20 فيفري 2018
-
15:12تنطلق غدا: مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب
20 فيفري 2018
-
15:02أكودة: تعطل الدروس بمدرسة 15 أكتوبر إثر احتجاج الإطار التربوي
20 فيفري 2018
-
14:50رأس الجبل: الفلاحون و"الجزارة" يعتصمون بمقر المعتمدية
20 فيفري 2018
-
14:23القصر: عامل بضيعة فلاحية ينتحر بعد تناوله كمية من الدواء
20 فيفري 2018
-
13:54مساكن: حجز بنادق صيد وخراطيش
20 فيفري 2018
-
13:29تطاوين: توجه الى ليبيا.. ادراج تكفيري ضمن المفتش عنهم في قضايا ارهابية
20 فيفري 2018
-
13:08تطاوين: الحرس الديواني يحجز 3800 خرطوشة سجائر اجنبية المصدر
20 فيفري 2018
-
12:48نابل: استقبال حوالي 600 سائح وتحسن نسبة الايواء
20 فيفري 2018
-
12:37منزل بورقيبة: منحرف خطير في قبضة الامن
20 فيفري 2018
-
12:30العثور على سجين مفقود مختبئا داخل السقف
20 فيفري 2018
-
12:24منزل بورقيبة: إيقاف 16 عنصرا مفتشا عنهم
20 فيفري 2018
-
12:18"أغرب" طريقة احتجاج في ملاعب كرة القدم
20 فيفري 2018
أعلن الجهاز الأمني الخاص المكلف بحماية الرئيس الأميركي، الاثنين، أن سائقا في موكب الرئيس دونالد ترامب اعتقل لفترة قصيرة صباح الأحد بعد العثور على مسدس في إحدى حقائبه.
وأضاف المصدر نفسه أنه تم العثور على المسدس خلال عملية تدقيق أمني في حقائب السائق، الذي كان من المفترض أن يقود سيارة تقل صحفيين بين مارا لاغو، حيث مقر الرئيس ترامب في فلوريدا، وحقل الغولف الذي كان سينتقل إليه.
ويمضي الرئيس الأمريكي إجازة في مقره في فلوريدا.
وأوضح السائق في تصريح صحفي من دون الكشف عن اسمه، أنه سهى عن باله نقل المسدس من حقيبته إلى سيارته الخاصة قبل أن يتسلم وظيفته.
وتابع البيان أن السائق أخضع لتحقيق استمر نحو ساعة قبل أن يطلق سراحه وإعادته لمنزله، كما استبدل جميع السائقين بعد هذه الحادثة.
وأكد الجهاز الأمني الخاص بحماية الرئيس "أن أي شخص تحت حماية الجهاز لم يكن بحالة الخطر" بسبب هذا الحادث.
أعلن الجهاز الأمني الخاص المكلف بحماية الرئيس الأميركي، الاثنين، أن سائقا في موكب الرئيس دونالد ترامب اعتقل لفترة قصيرة صباح الأحد بعد العثور على مسدس في إحدى حقائبه.
وأضاف المصدر نفسه أنه تم العثور على المسدس خلال عملية تدقيق أمني في حقائب السائق، الذي كان من المفترض أن يقود سيارة تقل صحفيين بين مارا لاغو، حيث مقر الرئيس ترامب في فلوريدا، وحقل الغولف الذي كان سينتقل إليه.
ويمضي الرئيس الأمريكي إجازة في مقره في فلوريدا.
وأوضح السائق في تصريح صحفي من دون الكشف عن اسمه، أنه سهى عن باله نقل المسدس من حقيبته إلى سيارته الخاصة قبل أن يتسلم وظيفته.
وتابع البيان أن السائق أخضع لتحقيق استمر نحو ساعة قبل أن يطلق سراحه وإعادته لمنزله، كما استبدل جميع السائقين بعد هذه الحادثة.
وأكد الجهاز الأمني الخاص بحماية الرئيس "أن أي شخص تحت حماية الجهاز لم يكن بحالة الخطر" بسبب هذا الحادث.
-
16:57في اليوم السادس من تقديم الترشحات : 37 قائمة في جندوبة و المشروع يدخل السباق
20 فيفري 2018
-
-
16:35بند مثير في عقد مبابي مع سان جيرمان
20 فيفري 2018
-
16:19عبد المجيد الزار: اتحاد الفلاحين لم يطالب بإقالة وزير الفلاحة ولا ببقائه
20 فيفري 2018
-
16:12تصنيف أمريكى: ترامب أسوأ رئيس للولايات المتحدة
20 فيفري 2018
-
15:54حتى اليوم السادس من فتح باب الترشحات: 43 قائمة تقدم ترشحها في ولاية بنزرت
20 فيفري 2018
-
15:42السبسي يستقبل وفدا عن النادي النسائي بقرطاج
20 فيفري 2018
-
15:24زيدان: لاعبو ريال مدريد مثل سيارات الفورمولا
20 فيفري 2018
-
15:12تنطلق غدا: مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب
20 فيفري 2018
-
15:02أكودة: تعطل الدروس بمدرسة 15 أكتوبر إثر احتجاج الإطار التربوي
20 فيفري 2018
-
14:50رأس الجبل: الفلاحون و"الجزارة" يعتصمون بمقر المعتمدية
20 فيفري 2018
-
14:23القصر: عامل بضيعة فلاحية ينتحر بعد تناوله كمية من الدواء
20 فيفري 2018
-
13:54مساكن: حجز بنادق صيد وخراطيش
20 فيفري 2018
-
13:29تطاوين: توجه الى ليبيا.. ادراج تكفيري ضمن المفتش عنهم في قضايا ارهابية
20 فيفري 2018
-
13:08تطاوين: الحرس الديواني يحجز 3800 خرطوشة سجائر اجنبية المصدر
20 فيفري 2018
-
12:48نابل: استقبال حوالي 600 سائح وتحسن نسبة الايواء
20 فيفري 2018
-
12:37منزل بورقيبة: منحرف خطير في قبضة الامن
20 فيفري 2018
-
12:30العثور على سجين مفقود مختبئا داخل السقف
20 فيفري 2018
-
12:24منزل بورقيبة: إيقاف 16 عنصرا مفتشا عنهم
20 فيفري 2018
-
12:18"أغرب" طريقة احتجاج في ملاعب كرة القدم
20 فيفري 2018