الشراردة: في بادرة فريدة من نوعها.. 20 شابا يقومون بتزويق شوارع المدينة

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مكتب القيروان- الشروق اون لاين- أيمن المحرزي: في إطار عملها التأطيري والتوعوي الذي دأبت عليه دار الشباب بالشراردة والرامي إلى ترسيخ قيم المواطنة وتحسيس الشباب بالمساهمة في العناية بالمؤسسة الشبابية، إختارت هذه السنة تنظيم مبادرة تطوعية وذلك بمشاركة أكثر من عشرين شابا وشابة و تحت تأطير الإطار المشرف بدار الشباب وقد أكدت مديرة المؤسسة سناء البعزاوي بأن هذه المبادرة تأتي ضمن تخطيط إستراتيجي في مجال العمل التطوعي بالمؤسسة الذي يهتم في كل مرة بمجال معين.
وفي هذا الإطار عولت مديرة دار الشباب على الحس التطوعي لشباب الشراردة في المشاركة بجدية و فاعلية في هذه التظاهرة إضافة إلى أن دار الشباب تبقى أحد المؤسسات التي تُعنى بمشاغل الشباب وتأطير أنشطته المختلفة .
وأضافت أن المشروع التنشيطي: "شباب متطوع ..شباب مبدع" كان إنطلق في شهر ديسمبر ويتواصل إلى غاية شهر مارس تحت إشراف المندوبية وبتأطير ومتابعة بيداغوجية السيد المتفقد
و كان التركيز في شهر فيفري على الحي الحرفي المتواجد أمام المؤسسة وتزويق سياج المؤسسة من الخارج والداخل ودهن الأرصفة في شوارع المدينة والتدخل في بناء الجدار الذي يفصل الحي الحرفي عن المؤسسة وتزويقه إضافة إلى تغيير شكل الركح المسرحي من خلال الجداريات
مكتب القيروان- الشروق اون لاين- أيمن المحرزي: في إطار عملها التأطيري والتوعوي الذي دأبت عليه دار الشباب بالشراردة والرامي إلى ترسيخ قيم المواطنة وتحسيس الشباب بالمساهمة في العناية بالمؤسسة الشبابية، إختارت هذه السنة تنظيم مبادرة تطوعية وذلك بمشاركة أكثر من عشرين شابا وشابة و تحت تأطير الإطار المشرف بدار الشباب وقد أكدت مديرة المؤسسة سناء البعزاوي بأن هذه المبادرة تأتي ضمن تخطيط إستراتيجي في مجال العمل التطوعي بالمؤسسة الذي يهتم في كل مرة بمجال معين.
وفي هذا الإطار عولت مديرة دار الشباب على الحس التطوعي لشباب الشراردة في المشاركة بجدية و فاعلية في هذه التظاهرة إضافة إلى أن دار الشباب تبقى أحد المؤسسات التي تُعنى بمشاغل الشباب وتأطير أنشطته المختلفة .
وأضافت أن المشروع التنشيطي: "شباب متطوع ..شباب مبدع" كان إنطلق في شهر ديسمبر ويتواصل إلى غاية شهر مارس تحت إشراف المندوبية وبتأطير ومتابعة بيداغوجية السيد المتفقد
و كان التركيز في شهر فيفري على الحي الحرفي المتواجد أمام المؤسسة وتزويق سياج المؤسسة من الخارج والداخل ودهن الأرصفة في شوارع المدينة والتدخل في بناء الجدار الذي يفصل الحي الحرفي عن المؤسسة وتزويقه إضافة إلى تغيير شكل الركح المسرحي من خلال الجداريات
-
16:57في اليوم السادس من تقديم الترشحات : 37 قائمة في جندوبة و المشروع يدخل السباق
20 فيفري 2018
-
-
16:35بند مثير في عقد مبابي مع سان جيرمان
20 فيفري 2018
-
16:19عبد المجيد الزار: اتحاد الفلاحين لم يطالب بإقالة وزير الفلاحة ولا ببقائه
20 فيفري 2018
-
16:12تصنيف أمريكى: ترامب أسوأ رئيس للولايات المتحدة
20 فيفري 2018
-
15:54حتى اليوم السادس من فتح باب الترشحات: 43 قائمة تقدم ترشحها في ولاية بنزرت
20 فيفري 2018
-
15:42السبسي يستقبل وفدا عن النادي النسائي بقرطاج
20 فيفري 2018
-
15:24زيدان: لاعبو ريال مدريد مثل سيارات الفورمولا
20 فيفري 2018
-
15:12تنطلق غدا: مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب
20 فيفري 2018
-
15:02أكودة: تعطل الدروس بمدرسة 15 أكتوبر إثر احتجاج الإطار التربوي
20 فيفري 2018
-
14:50رأس الجبل: الفلاحون و"الجزارة" يعتصمون بمقر المعتمدية
20 فيفري 2018
-
14:23القصر: عامل بضيعة فلاحية ينتحر بعد تناوله كمية من الدواء
20 فيفري 2018
-
13:54مساكن: حجز بنادق صيد وخراطيش
20 فيفري 2018
-
13:29تطاوين: توجه الى ليبيا.. ادراج تكفيري ضمن المفتش عنهم في قضايا ارهابية
20 فيفري 2018
-
13:08تطاوين: الحرس الديواني يحجز 3800 خرطوشة سجائر اجنبية المصدر
20 فيفري 2018
-
12:48نابل: استقبال حوالي 600 سائح وتحسن نسبة الايواء
20 فيفري 2018
-
12:37منزل بورقيبة: منحرف خطير في قبضة الامن
20 فيفري 2018
-
12:30العثور على سجين مفقود مختبئا داخل السقف
20 فيفري 2018
-
12:24منزل بورقيبة: إيقاف 16 عنصرا مفتشا عنهم
20 فيفري 2018
-
12:18"أغرب" طريقة احتجاج في ملاعب كرة القدم
20 فيفري 2018