الشراردة: في بادرة فريدة من نوعها.. 20 شابا يقومون بتزويق شوارع المدينة

مكتب القيروان- الشروق اون لاين- أيمن المحرزي: في إطار عملها التأطيري والتوعوي الذي دأبت عليه دار الشباب بالشراردة والرامي إلى ترسيخ قيم المواطنة وتحسيس الشباب بالمساهمة في العناية بالمؤسسة الشبابية، إختارت هذه السنة تنظيم مبادرة تطوعية وذلك بمشاركة أكثر من عشرين شابا وشابة و تحت تأطير الإطار المشرف بدار الشباب وقد أكدت مديرة المؤسسة سناء البعزاوي بأن هذه المبادرة تأتي ضمن تخطيط إستراتيجي في مجال العمل التطوعي بالمؤسسة الذي يهتم في كل مرة بمجال معين.

وفي هذا الإطار عولت مديرة دار الشباب على الحس التطوعي لشباب الشراردة في المشاركة بجدية و فاعلية في هذه التظاهرة إضافة إلى أن دار الشباب تبقى أحد المؤسسات التي تُعنى بمشاغل الشباب وتأطير أنشطته المختلفة .

وأضافت أن المشروع التنشيطي: "شباب متطوع ..شباب مبدع" كان إنطلق في شهر ديسمبر ويتواصل إلى غاية شهر مارس تحت إشراف المندوبية وبتأطير ومتابعة بيداغوجية السيد المتفقد

و كان التركيز في شهر فيفري على الحي الحرفي المتواجد أمام المؤسسة وتزويق سياج المؤسسة من الخارج والداخل ودهن الأرصفة في شوارع المدينة والتدخل في بناء الجدار الذي يفصل الحي الحرفي عن المؤسسة وتزويقه إضافة إلى تغيير شكل الركح المسرحي من خلال الجداريات