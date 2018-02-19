بوكو حرام تشن هجوما جديدا على مدرسة ثانوية للبنات

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شنت جماعة بوكو حرام الإرهابية هجوما على مدرسة ثانوية داخلية للبنات في شمال شرق نيجيريا، إلا أن التلميذات وطاقم الأساتذة تمكنوا من الإفلات منهم واللجوء إلى مكان آمن، وفق ما أفاد شهود الاثنين.
وقال مواطن يدعى شريف آيسامي لوكالة فرانس برس، إن قافلة من الشاحنات الصغيرة المحملة بالمقاتلين وصلت إلى قرية دابتشي في منطقة بورساري في ولاية يوبي حوالى الساعة 6 مساء (1700 ت غ) ثم توجهت إلى المدرسة.
وأضاف آيسامي "عندما اقتحموا القرية بدأوا إطلاق النار وتفجير عبوات". وتابع "هذا ما أثار انتباه التلميذات في المدرسة العلمية الثانوية للبنات، ما أتاح لهن الهرب مع أساتذتهن قبل وصول المهاجمين إلى المدرسة".
واكتفى مقاتلو بوكو حرام بسرقة محتويات المدرسة بعد فشلهم في خطف التلميذات.
وقال أحد أعضاء الميليشيات المدنية المساندة للجيش في حربه ضد الإرهابيين "من الواضح أن القصد من وراء الهجوم هو خطف التلميذات. لكن لحسن الحظ لم يجدوهن لأن الأساتذة تمكنوا من إخراجهن قبل وصولهم".
وأضاف عضو الميليشا الذي لم يكشف اسمه لأسباب أمنية أن هناك "طائرات مقاتلة تطارد المهاجمين".
ولم يتضح ما إذا سقط ضحايا جراء هذا الهجوم.
ويعيد هذا الهجوم إلى الأذهان، إقدام بوكو حرام على خطف نحو 200 تلميذة من بلدة شيبوك في أبريل 2014، ما أثار غضب العالم وسلط الضوء على نشاطات الإرهابيين في هذه المنطقة.
شنت جماعة بوكو حرام الإرهابية هجوما على مدرسة ثانوية داخلية للبنات في شمال شرق نيجيريا، إلا أن التلميذات وطاقم الأساتذة تمكنوا من الإفلات منهم واللجوء إلى مكان آمن، وفق ما أفاد شهود الاثنين.
وقال مواطن يدعى شريف آيسامي لوكالة فرانس برس، إن قافلة من الشاحنات الصغيرة المحملة بالمقاتلين وصلت إلى قرية دابتشي في منطقة بورساري في ولاية يوبي حوالى الساعة 6 مساء (1700 ت غ) ثم توجهت إلى المدرسة.
وأضاف آيسامي "عندما اقتحموا القرية بدأوا إطلاق النار وتفجير عبوات". وتابع "هذا ما أثار انتباه التلميذات في المدرسة العلمية الثانوية للبنات، ما أتاح لهن الهرب مع أساتذتهن قبل وصول المهاجمين إلى المدرسة".
واكتفى مقاتلو بوكو حرام بسرقة محتويات المدرسة بعد فشلهم في خطف التلميذات.
وقال أحد أعضاء الميليشيات المدنية المساندة للجيش في حربه ضد الإرهابيين "من الواضح أن القصد من وراء الهجوم هو خطف التلميذات. لكن لحسن الحظ لم يجدوهن لأن الأساتذة تمكنوا من إخراجهن قبل وصولهم".
وأضاف عضو الميليشا الذي لم يكشف اسمه لأسباب أمنية أن هناك "طائرات مقاتلة تطارد المهاجمين".
ولم يتضح ما إذا سقط ضحايا جراء هذا الهجوم.
ويعيد هذا الهجوم إلى الأذهان، إقدام بوكو حرام على خطف نحو 200 تلميذة من بلدة شيبوك في أبريل 2014، ما أثار غضب العالم وسلط الضوء على نشاطات الإرهابيين في هذه المنطقة.
-
16:57في اليوم السادس من تقديم الترشحات : 37 قائمة في جندوبة و المشروع يدخل السباق
20 فيفري 2018
-
-
16:35بند مثير في عقد مبابي مع سان جيرمان
20 فيفري 2018
-
16:19عبد المجيد الزار: اتحاد الفلاحين لم يطالب بإقالة وزير الفلاحة ولا ببقائه
20 فيفري 2018
-
16:12تصنيف أمريكى: ترامب أسوأ رئيس للولايات المتحدة
20 فيفري 2018
-
15:54حتى اليوم السادس من فتح باب الترشحات: 43 قائمة تقدم ترشحها في ولاية بنزرت
20 فيفري 2018
-
15:42السبسي يستقبل وفدا عن النادي النسائي بقرطاج
20 فيفري 2018
-
15:24زيدان: لاعبو ريال مدريد مثل سيارات الفورمولا
20 فيفري 2018
-
15:12تنطلق غدا: مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب
20 فيفري 2018
-
15:02أكودة: تعطل الدروس بمدرسة 15 أكتوبر إثر احتجاج الإطار التربوي
20 فيفري 2018
-
14:50رأس الجبل: الفلاحون و"الجزارة" يعتصمون بمقر المعتمدية
20 فيفري 2018
-
14:23القصر: عامل بضيعة فلاحية ينتحر بعد تناوله كمية من الدواء
20 فيفري 2018
-
13:54مساكن: حجز بنادق صيد وخراطيش
20 فيفري 2018
-
13:29تطاوين: توجه الى ليبيا.. ادراج تكفيري ضمن المفتش عنهم في قضايا ارهابية
20 فيفري 2018
-
13:08تطاوين: الحرس الديواني يحجز 3800 خرطوشة سجائر اجنبية المصدر
20 فيفري 2018
-
12:48نابل: استقبال حوالي 600 سائح وتحسن نسبة الايواء
20 فيفري 2018
-
12:37منزل بورقيبة: منحرف خطير في قبضة الامن
20 فيفري 2018
-
12:30العثور على سجين مفقود مختبئا داخل السقف
20 فيفري 2018
-
12:24منزل بورقيبة: إيقاف 16 عنصرا مفتشا عنهم
20 فيفري 2018
-
12:18"أغرب" طريقة احتجاج في ملاعب كرة القدم
20 فيفري 2018