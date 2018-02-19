وحدة البحث في جرائم الإرهاب بالعوينة تتعهّد بالنظر في جريمة سيدي علي بن عون

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على إثر وفاة أحد متساكني سيدي علي بن عون (ولاية سيدي بوزيد)، قبيل منتصف نهار أمس الاثنين، والذي كان تعرّض خلال الليلة الفاصلة بين 18 و19 فيفري 2018 إلى التعذيب ومحاولة القتل من قبل بعض الأشخاص، أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها ، أن الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة، تعهّدت بالبحث في الموضوع بالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وذلك نظرا لوجود "شبهة العمل الإرهابي، باعتبار أن الهالك هو خال أحد العناصر الإرهابية وعلى خلاف معه".
يذكر أن ثلاثة أشخاص، من ضمنهم إثنان (من أقارب الضحية) مطلوبان في قضايا إرهابية، قاموا خلال الليلة الفاصلة بين 18 و19 فيفري 2018 ، باستدراجه إلى خارج منزله وتعذيبه وذلك باقتلاع أظافر أصابع يديه وطعنه بآلات حادة على مستوى القلب وأنحاء متفرقة من جسده، حسب رواية عدد من أقارب الهالك.
وقد تم نقل الضحية والبالغ من العمر 56 سنة إلى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، حيث خضع في مرحلة أولى إلى إسعافات أولوية وعمليات جراحية، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، وذلك قبيل منتصف نهار الإثنين.
وقد أكّد مصدر طبي في وقت سابق لمراسل (وات) بالجهة أن الإصابات كانت خطيرة جدا وأن آثار تعذيب قد وجدت على جسد المتضرر فور وصوله للمستشفى.
على إثر وفاة أحد متساكني سيدي علي بن عون (ولاية سيدي بوزيد)، قبيل منتصف نهار أمس الاثنين، والذي كان تعرّض خلال الليلة الفاصلة بين 18 و19 فيفري 2018 إلى التعذيب ومحاولة القتل من قبل بعض الأشخاص، أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها ، أن الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة، تعهّدت بالبحث في الموضوع بالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وذلك نظرا لوجود "شبهة العمل الإرهابي، باعتبار أن الهالك هو خال أحد العناصر الإرهابية وعلى خلاف معه".
يذكر أن ثلاثة أشخاص، من ضمنهم إثنان (من أقارب الضحية) مطلوبان في قضايا إرهابية، قاموا خلال الليلة الفاصلة بين 18 و19 فيفري 2018 ، باستدراجه إلى خارج منزله وتعذيبه وذلك باقتلاع أظافر أصابع يديه وطعنه بآلات حادة على مستوى القلب وأنحاء متفرقة من جسده، حسب رواية عدد من أقارب الهالك.
وقد تم نقل الضحية والبالغ من العمر 56 سنة إلى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، حيث خضع في مرحلة أولى إلى إسعافات أولوية وعمليات جراحية، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، وذلك قبيل منتصف نهار الإثنين.
وقد أكّد مصدر طبي في وقت سابق لمراسل (وات) بالجهة أن الإصابات كانت خطيرة جدا وأن آثار تعذيب قد وجدت على جسد المتضرر فور وصوله للمستشفى.
-
16:57في اليوم السادس من تقديم الترشحات : 37 قائمة في جندوبة و المشروع يدخل السباق
20 فيفري 2018
-
-
16:35بند مثير في عقد مبابي مع سان جيرمان
20 فيفري 2018
-
16:19عبد المجيد الزار: اتحاد الفلاحين لم يطالب بإقالة وزير الفلاحة ولا ببقائه
20 فيفري 2018
-
16:12تصنيف أمريكى: ترامب أسوأ رئيس للولايات المتحدة
20 فيفري 2018
-
15:54حتى اليوم السادس من فتح باب الترشحات: 43 قائمة تقدم ترشحها في ولاية بنزرت
20 فيفري 2018
-
15:42السبسي يستقبل وفدا عن النادي النسائي بقرطاج
20 فيفري 2018
-
15:24زيدان: لاعبو ريال مدريد مثل سيارات الفورمولا
20 فيفري 2018
-
15:12تنطلق غدا: مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب
20 فيفري 2018
-
15:02أكودة: تعطل الدروس بمدرسة 15 أكتوبر إثر احتجاج الإطار التربوي
20 فيفري 2018
-
14:50رأس الجبل: الفلاحون و"الجزارة" يعتصمون بمقر المعتمدية
20 فيفري 2018
-
14:23القصر: عامل بضيعة فلاحية ينتحر بعد تناوله كمية من الدواء
20 فيفري 2018
-
13:54مساكن: حجز بنادق صيد وخراطيش
20 فيفري 2018
-
13:29تطاوين: توجه الى ليبيا.. ادراج تكفيري ضمن المفتش عنهم في قضايا ارهابية
20 فيفري 2018
-
13:08تطاوين: الحرس الديواني يحجز 3800 خرطوشة سجائر اجنبية المصدر
20 فيفري 2018
-
12:48نابل: استقبال حوالي 600 سائح وتحسن نسبة الايواء
20 فيفري 2018
-
12:37منزل بورقيبة: منحرف خطير في قبضة الامن
20 فيفري 2018
-
12:30العثور على سجين مفقود مختبئا داخل السقف
20 فيفري 2018
-
12:24منزل بورقيبة: إيقاف 16 عنصرا مفتشا عنهم
20 فيفري 2018
-
12:18"أغرب" طريقة احتجاج في ملاعب كرة القدم
20 فيفري 2018