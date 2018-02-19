نيوزيلندا: حملة "عسكرية" من أجل فئران

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قررت نيوزيلندا إرسال فريق ضخم مكون من عناصر قوات الدفاع والشرطة الخاصة، مزودة بكلاب بوليسية، للتخلص من ظاهرة الفئران، التي اجتاحت جزر آنتيبودس جنوبي البلاد.
ووفقا لصحيفة "غارديان"، سترسل نيوزيلندا 10 من رجال الشرطة الخاصة و3 كلاب بوليسية وعناصر من قوات الدفاع، بالإضافة لوزيرة الحفاظ على البيئة، يوجيني سايج، في مهمة خاصة للقضاء على فئران نشرت الخراب في جزر آنتيبودس.
وتقع الجزر على بعد 760 كيلومترا جنوب شرقي نيوزيلندا، وهي جزيرة غير مأهولة، غزتها الفئران التي وصل عددها إلى 200 ألف فأر في الجزيرة.
وهاجمت الفئران كتاكيت طائر القطرس البحري، والتهمت أعدادا كبيرة منها، كما دمرت الحياة النباتية على الجزيرة، كما هددت حياة حشرات نادرة.
وللتخلص من الفئران الضارة على الجزر، رسمت نيوزيلندا أضخم خطة إبادة يشهدها العالم، ستكلف خزينة الدولة 735 مليون دولار.
وبداية العملية كانت في 2016، عندما أنزلت طائرات هليكوبتر خاصة، 65 طنا من طُعم الفئران السام على الجزيرة.
وسيغادر أول فريق مراقبة من نيوزلندا لقضاء 3 أسابيع على الجزيرة، يتابع فيها تطور عملية إبادة الفئران التي بدأت قبل عامين.
قررت نيوزيلندا إرسال فريق ضخم مكون من عناصر قوات الدفاع والشرطة الخاصة، مزودة بكلاب بوليسية، للتخلص من ظاهرة الفئران، التي اجتاحت جزر آنتيبودس جنوبي البلاد.
ووفقا لصحيفة "غارديان"، سترسل نيوزيلندا 10 من رجال الشرطة الخاصة و3 كلاب بوليسية وعناصر من قوات الدفاع، بالإضافة لوزيرة الحفاظ على البيئة، يوجيني سايج، في مهمة خاصة للقضاء على فئران نشرت الخراب في جزر آنتيبودس.
وتقع الجزر على بعد 760 كيلومترا جنوب شرقي نيوزيلندا، وهي جزيرة غير مأهولة، غزتها الفئران التي وصل عددها إلى 200 ألف فأر في الجزيرة.
وهاجمت الفئران كتاكيت طائر القطرس البحري، والتهمت أعدادا كبيرة منها، كما دمرت الحياة النباتية على الجزيرة، كما هددت حياة حشرات نادرة.
وللتخلص من الفئران الضارة على الجزر، رسمت نيوزيلندا أضخم خطة إبادة يشهدها العالم، ستكلف خزينة الدولة 735 مليون دولار.
وبداية العملية كانت في 2016، عندما أنزلت طائرات هليكوبتر خاصة، 65 طنا من طُعم الفئران السام على الجزيرة.
وسيغادر أول فريق مراقبة من نيوزلندا لقضاء 3 أسابيع على الجزيرة، يتابع فيها تطور عملية إبادة الفئران التي بدأت قبل عامين.
-
16:57في اليوم السادس من تقديم الترشحات : 37 قائمة في جندوبة و المشروع يدخل السباق
20 فيفري 2018
-
-
16:35بند مثير في عقد مبابي مع سان جيرمان
20 فيفري 2018
-
16:19عبد المجيد الزار: اتحاد الفلاحين لم يطالب بإقالة وزير الفلاحة ولا ببقائه
20 فيفري 2018
-
16:12تصنيف أمريكى: ترامب أسوأ رئيس للولايات المتحدة
20 فيفري 2018
-
15:54حتى اليوم السادس من فتح باب الترشحات: 43 قائمة تقدم ترشحها في ولاية بنزرت
20 فيفري 2018
-
15:42السبسي يستقبل وفدا عن النادي النسائي بقرطاج
20 فيفري 2018
-
15:24زيدان: لاعبو ريال مدريد مثل سيارات الفورمولا
20 فيفري 2018
-
15:12تنطلق غدا: مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب
20 فيفري 2018
-
15:02أكودة: تعطل الدروس بمدرسة 15 أكتوبر إثر احتجاج الإطار التربوي
20 فيفري 2018
-
14:50رأس الجبل: الفلاحون و"الجزارة" يعتصمون بمقر المعتمدية
20 فيفري 2018
-
14:23القصر: عامل بضيعة فلاحية ينتحر بعد تناوله كمية من الدواء
20 فيفري 2018
-
13:54مساكن: حجز بنادق صيد وخراطيش
20 فيفري 2018
-
13:29تطاوين: توجه الى ليبيا.. ادراج تكفيري ضمن المفتش عنهم في قضايا ارهابية
20 فيفري 2018
-
13:08تطاوين: الحرس الديواني يحجز 3800 خرطوشة سجائر اجنبية المصدر
20 فيفري 2018
-
12:48نابل: استقبال حوالي 600 سائح وتحسن نسبة الايواء
20 فيفري 2018
-
12:37منزل بورقيبة: منحرف خطير في قبضة الامن
20 فيفري 2018
-
12:30العثور على سجين مفقود مختبئا داخل السقف
20 فيفري 2018
-
12:24منزل بورقيبة: إيقاف 16 عنصرا مفتشا عنهم
20 فيفري 2018
-
12:18"أغرب" طريقة احتجاج في ملاعب كرة القدم
20 فيفري 2018