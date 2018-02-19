إبرام 3 إتفاقيات تمويل بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والإتحاد الدولي للبنوك

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أبرم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والإتحاد الدولي للبنوك، امس الإثنين 19 فيفري 2018، ثلاث اتفاقيات تمويل. يتعلق الإتفاق الأول بإطلاق خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بقيمة 30 مليون أورو (حوالي 90 مليون دينار)، وذلك لتطوير النسيج المؤسساتي وتوفير فرص العمل.
وتخص الإتفاقية الثانية إرساء خط تمويل للتجارة الدولية (في إطار برنامج تيسير التجارة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية)، بقيمة 10 ملايين دولار (مايعادل 25 مليون دينار). وسيتمكن الإتحاد الدولي للبنوك، من خلال خط التمويل الجديد، من دعم عمليات الصادرات والواردات للمؤسسات التونسية.
وتشمل الإتفاقية الثالثة إرساء آلية لتقاسم المخاطر بقيمة 10 ملايين أورو (30 مليون دينار). وسيضمن البنك الأوروبي، من خلال هذه الآلية، جزء من المخاطر المرتبطة ببعض القروض، التي يمنحها الإتحاد الدولي للبنوك للمؤسسات الناشطة في تونس.
وتخول هذه الآلية الفرصة للبنوك الشريكة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لزيادة حجم القروض الموجّهة للمؤسسات المحليّة.
ولفت رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سوما تشاكرابارتي، بالمناسبة، إلى التعاون القائم بين الطرفين مذكرا بانطلاق عمل البنك في تونس منذ سبتمبر 2012، وتحقيق استثمارات جملية بقيمة 540 مليون أورو موزعة على 31 مشروعا.
وأشار المسؤول إلى أن هذا البرنامج الجديد للتمويل، الذي تم إرساؤه بالتعاون مع الإتحاد الدولي للبنوك، سيمكن من مواصلة تسهيل حصول المؤسسات التونسية الخاصة على التمويلات اللازمة وتشجيع إرساء فرص عمل جديدة.
من جانبه، قال المدير العام للاتحاد الدولي للبنوك، بيار باريغوفوي، أن توقيع هذه الإتفاقيات يمثل التزام البنك بتطوير النسيج الاقتصادي التونسي ويؤكد رغبته في تسريع دعم المؤسسات التونسية في المرحلة الحاسمة للإقتصاد الوطني.
واعتبر أن هذه العمليات تعكس كذلك ثقة المانحين الدوليين وخاصّة منهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في خبرة الإتحاد الدولي للبنوك في التمويل على الصعيدين الوطني والدولي.
وشارك في حفل التوقيع على هذه الاتفاقيات كل من سفير الإتحاد الأوروبي في تونس باتريس بيرغميني ومدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تونس، أنطوان سالي دي شو.
أبرم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والإتحاد الدولي للبنوك، امس الإثنين 19 فيفري 2018، ثلاث اتفاقيات تمويل. يتعلق الإتفاق الأول بإطلاق خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بقيمة 30 مليون أورو (حوالي 90 مليون دينار)، وذلك لتطوير النسيج المؤسساتي وتوفير فرص العمل.
وتخص الإتفاقية الثانية إرساء خط تمويل للتجارة الدولية (في إطار برنامج تيسير التجارة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية)، بقيمة 10 ملايين دولار (مايعادل 25 مليون دينار). وسيتمكن الإتحاد الدولي للبنوك، من خلال خط التمويل الجديد، من دعم عمليات الصادرات والواردات للمؤسسات التونسية.
وتشمل الإتفاقية الثالثة إرساء آلية لتقاسم المخاطر بقيمة 10 ملايين أورو (30 مليون دينار). وسيضمن البنك الأوروبي، من خلال هذه الآلية، جزء من المخاطر المرتبطة ببعض القروض، التي يمنحها الإتحاد الدولي للبنوك للمؤسسات الناشطة في تونس.
وتخول هذه الآلية الفرصة للبنوك الشريكة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لزيادة حجم القروض الموجّهة للمؤسسات المحليّة.
ولفت رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سوما تشاكرابارتي، بالمناسبة، إلى التعاون القائم بين الطرفين مذكرا بانطلاق عمل البنك في تونس منذ سبتمبر 2012، وتحقيق استثمارات جملية بقيمة 540 مليون أورو موزعة على 31 مشروعا.
وأشار المسؤول إلى أن هذا البرنامج الجديد للتمويل، الذي تم إرساؤه بالتعاون مع الإتحاد الدولي للبنوك، سيمكن من مواصلة تسهيل حصول المؤسسات التونسية الخاصة على التمويلات اللازمة وتشجيع إرساء فرص عمل جديدة.
من جانبه، قال المدير العام للاتحاد الدولي للبنوك، بيار باريغوفوي، أن توقيع هذه الإتفاقيات يمثل التزام البنك بتطوير النسيج الاقتصادي التونسي ويؤكد رغبته في تسريع دعم المؤسسات التونسية في المرحلة الحاسمة للإقتصاد الوطني.
واعتبر أن هذه العمليات تعكس كذلك ثقة المانحين الدوليين وخاصّة منهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في خبرة الإتحاد الدولي للبنوك في التمويل على الصعيدين الوطني والدولي.
وشارك في حفل التوقيع على هذه الاتفاقيات كل من سفير الإتحاد الأوروبي في تونس باتريس بيرغميني ومدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تونس، أنطوان سالي دي شو.
-
16:57في اليوم السادس من تقديم الترشحات : 37 قائمة في جندوبة و المشروع يدخل السباق
20 فيفري 2018
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16:35بند مثير في عقد مبابي مع سان جيرمان
20 فيفري 2018
-
16:19عبد المجيد الزار: اتحاد الفلاحين لم يطالب بإقالة وزير الفلاحة ولا ببقائه
20 فيفري 2018
-
16:12تصنيف أمريكى: ترامب أسوأ رئيس للولايات المتحدة
20 فيفري 2018
-
15:54حتى اليوم السادس من فتح باب الترشحات: 43 قائمة تقدم ترشحها في ولاية بنزرت
20 فيفري 2018
-
15:42السبسي يستقبل وفدا عن النادي النسائي بقرطاج
20 فيفري 2018
-
15:24زيدان: لاعبو ريال مدريد مثل سيارات الفورمولا
20 فيفري 2018
-
15:12تنطلق غدا: مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب
20 فيفري 2018
-
15:02أكودة: تعطل الدروس بمدرسة 15 أكتوبر إثر احتجاج الإطار التربوي
20 فيفري 2018
-
14:50رأس الجبل: الفلاحون و"الجزارة" يعتصمون بمقر المعتمدية
20 فيفري 2018
-
14:23القصر: عامل بضيعة فلاحية ينتحر بعد تناوله كمية من الدواء
20 فيفري 2018
-
13:54مساكن: حجز بنادق صيد وخراطيش
20 فيفري 2018
-
13:29تطاوين: توجه الى ليبيا.. ادراج تكفيري ضمن المفتش عنهم في قضايا ارهابية
20 فيفري 2018
-
13:08تطاوين: الحرس الديواني يحجز 3800 خرطوشة سجائر اجنبية المصدر
20 فيفري 2018
-
12:48نابل: استقبال حوالي 600 سائح وتحسن نسبة الايواء
20 فيفري 2018
-
12:37منزل بورقيبة: منحرف خطير في قبضة الامن
20 فيفري 2018
-
12:30العثور على سجين مفقود مختبئا داخل السقف
20 فيفري 2018
-
12:24منزل بورقيبة: إيقاف 16 عنصرا مفتشا عنهم
20 فيفري 2018
-
12:18"أغرب" طريقة احتجاج في ملاعب كرة القدم
20 فيفري 2018