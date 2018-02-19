بالفيديو... لاعب برازيلي يعتدي بالضرب على مشجع فرح بهدف فريقه
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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00:44بالفيديو... لاعب برازيلي يعتدي بالضرب على مشجع فرح بهدف فريقه
20 فيفري 2018
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00:36ولاية هندية تحظر على الطلبة ارتداء الأحذية أثناء الامتحانات
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23:49ويغان يقصي مانشستر سيتي من كأس إنقلترا
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23:20شاهد.. إيقاف مباراة اقصى منها الحكم 9 لاعبين
19 فيفري 2018
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23:06ليندسي لوهان ترتدي الحجاب في بريطانيا
19 فيفري 2018
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22:47إنقاذ 324 مهاجرا قبالة السواحل الليبية
19 فيفري 2018
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22:29لقاء بين وزير الخارجية برئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي
19 فيفري 2018
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22:25إدانة داعية سعودي شهير بالسطو على كتاب!
19 فيفري 2018
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21:48مجموعة دول ضدّ الفساد ترغب في مصاحبة تونس في مسار مقاومتها للفساد
19 فيفري 2018
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21:38قاضي التحقيق العسكري يستمع الى المنصف المرزوقي
19 فيفري 2018
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21:26المنستير: تفكيك شبكة مختصة في النبش عن الكنوز
19 فيفري 2018
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20:48بعد اعتذار القادري: نجم المتلوي يتفاوض مع ثلاثة اسماء
19 فيفري 2018
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20:35أبوكو يعود إلى الإفريقي
19 فيفري 2018
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20:26الاحتفاظ بصاحبة مركز رعاية أطفال التوحد بأريانة وعاملتين لديها
19 فيفري 2018
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20:15إلى حدود اليوم الخامس: 25 قائمة تترشح للانتخابات البلدية في ولاية قفصة
19 فيفري 2018
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20:03إستعلامات الحرس الديواني تحجز 125 طنّا من الأحذية و الملابس المستعملة
19 فيفري 2018
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19:44تحسبا لاي طارئ.. والي بنزرت يبعث لجنة لتفقد المبيتات الجامعية والمدرسية
19 فيفري 2018
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19:32المظيلة: فض اعتصام برج العكارمة بصفة وقتية
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19:16قرار من رئاسة الحكومة بخصوص مركز رعاية أطفال التوحد بأريانة
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19:00الزميل وليد الزريبي يرقد بالمستشفى
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عبد الحميد الرياحيضربة لأطماع أردوغان... والأمريكان !
تدخل الأزمة التي فجرتها تركيا بتدخلها العسكري في الشمال السوري منعرجا حاسما بعد توصل الدولة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» الى اتفاق يقضي بدخول الجيش السوري الى مدينة عفرين...المزيد >>
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بالفيديو... لاعب برازيلي يعتدي بالضرب على مشجع فرح بهدف فريقه
اعتدي لاعب نادي "أوبيراريو" البرازيلي، جيفرسون ريس بالضرب على الشخص الذي يقف لجلب الكرات بسبب فرحه بهدف فريقه "كومرسيال" التابع لمدينة كامبو جراندي البرازيلية.
وفاز نادي "كومرسيال" بالمباراة بنتيجة 1-0، وعلى ما يبدو أن الشاب كان لاعبا من الفرق الشبابية للنادي.
ومن المؤكد أن اللاعب العدواني من نادي "أوبيراريو" ينتظر عقوبة من السلطات البرازيلية ومن ناديه الرياضي.
بالفيديو... لاعب برازيلي يعتدي بالضرب على مشجع فرح بهدف فريقه
20 فيفري 2018 السّاعة 00:44
اعتدي لاعب نادي "أوبيراريو" البرازيلي، جيفرسون ريس بالضرب على الشخص الذي يقف لجلب الكرات بسبب فرحه بهدف...المزيد >>
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كاريكاتير اليوم
20 فيفري 2018 السّاعة 00:00
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بالفيديو... لاعب برازيلي يعتدي بالضرب على مشجع فرح بهدف فريقه
اعتدي لاعب نادي "أوبيراريو" البرازيلي، جيفرسون ريس بالضرب على الشخص الذي يقف لجلب الكرات بسبب فرحه بهدف فريقه "كومرسيال" التابع لمدينة كامبو جراندي البرازيلية.
وفاز نادي "كومرسيال" بالمباراة بنتيجة 1-0، وعلى ما يبدو أن الشاب كان لاعبا من الفرق الشبابية للنادي.
ومن المؤكد أن اللاعب العدواني من نادي "أوبيراريو" ينتظر عقوبة من السلطات البرازيلية ومن ناديه الرياضي.
بالفيديو... لاعب برازيلي يعتدي بالضرب على مشجع فرح بهدف فريقه
20 فيفري 2018 السّاعة 00:44
اعتدي لاعب نادي "أوبيراريو" البرازيلي، جيفرسون ريس بالضرب على الشخص الذي يقف لجلب الكرات بسبب فرحه بهدف...المزيد >>
ولاية هندية تحظر على الطلبة ارتداء الأحذية أثناء الامتحانات
20 فيفري 2018 السّاعة 00:36
قررت السلطات المحلية في ولاية "بهار" الهندية (شرق) حظر ارتداء الطلبة أحذية أثناء امتحانات الصف العاشر المزمع...المزيد >>
جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 20 فيفري 2018
20 فيفري 2018 السّاعة 00:00
جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 20 فيفري 2018المزيد >>
كاريكاتير اليوم
20 فيفري 2018 السّاعة 00:00
كاريكاتير اليومالمزيد >>
-
00:44بالفيديو... لاعب برازيلي يعتدي بالضرب على مشجع فرح بهدف فريقه
20 فيفري 2018
-
00:36ولاية هندية تحظر على الطلبة ارتداء الأحذية أثناء الامتحانات
20 فيفري 2018
-
23:49ويغان يقصي مانشستر سيتي من كأس إنقلترا
19 فيفري 2018
-
23:20شاهد.. إيقاف مباراة اقصى منها الحكم 9 لاعبين
19 فيفري 2018
-
23:06ليندسي لوهان ترتدي الحجاب في بريطانيا
19 فيفري 2018
-
22:47إنقاذ 324 مهاجرا قبالة السواحل الليبية
19 فيفري 2018
-
22:29لقاء بين وزير الخارجية برئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي
19 فيفري 2018
-
22:25إدانة داعية سعودي شهير بالسطو على كتاب!
19 فيفري 2018
-
21:48مجموعة دول ضدّ الفساد ترغب في مصاحبة تونس في مسار مقاومتها للفساد
19 فيفري 2018
-
21:38قاضي التحقيق العسكري يستمع الى المنصف المرزوقي
19 فيفري 2018
-
21:26المنستير: تفكيك شبكة مختصة في النبش عن الكنوز
19 فيفري 2018
-
20:48بعد اعتذار القادري: نجم المتلوي يتفاوض مع ثلاثة اسماء
19 فيفري 2018
-
20:35أبوكو يعود إلى الإفريقي
19 فيفري 2018
-
20:26الاحتفاظ بصاحبة مركز رعاية أطفال التوحد بأريانة وعاملتين لديها
19 فيفري 2018
-
20:15إلى حدود اليوم الخامس: 25 قائمة تترشح للانتخابات البلدية في ولاية قفصة
19 فيفري 2018
-
20:03إستعلامات الحرس الديواني تحجز 125 طنّا من الأحذية و الملابس المستعملة
19 فيفري 2018
-
19:44تحسبا لاي طارئ.. والي بنزرت يبعث لجنة لتفقد المبيتات الجامعية والمدرسية
19 فيفري 2018
-
19:32المظيلة: فض اعتصام برج العكارمة بصفة وقتية
19 فيفري 2018
-
19:16قرار من رئاسة الحكومة بخصوص مركز رعاية أطفال التوحد بأريانة
19 فيفري 2018
-
19:00الزميل وليد الزريبي يرقد بالمستشفى
19 فيفري 2018
عبد الحميد الرياحيضربة لأطماع أردوغان... والأمريكان !
تدخل الأزمة التي فجرتها تركيا بتدخلها العسكري في الشمال السوري منعرجا حاسما بعد توصل الدولة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» الى اتفاق يقضي بدخول الجيش السوري الى مدينة عفرين...المزيد >>
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