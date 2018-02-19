بالفيديو... لاعب برازيلي يعتدي بالضرب على مشجع فرح بهدف فريقه

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اعتدي لاعب نادي "أوبيراريو" البرازيلي، جيفرسون ريس بالضرب على الشخص الذي يقف لجلب الكرات بسبب فرحه بهدف فريقه "كومرسيال" التابع لمدينة كامبو جراندي البرازيلية.

وفاز نادي "كومرسيال" بالمباراة بنتيجة 1-0، وعلى ما يبدو أن الشاب كان لاعبا من الفرق الشبابية للنادي.

ومن المؤكد أن اللاعب العدواني من نادي "أوبيراريو" ينتظر عقوبة من السلطات البرازيلية ومن ناديه الرياضي.