ولاية هندية تحظر على الطلبة ارتداء الأحذية أثناء الامتحانات

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

قررت السلطات المحلية في ولاية "بهار" الهندية (شرق) حظر ارتداء الطلبة أحذية أثناء امتحانات الصف العاشر المزمع إجراؤها هذا الأسبوع، وذلك لتفادي الغش عند الطلبة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، أن السلطات طلبت من قرابة مليوني طالب دخول الامتحانات بالنعال (شبشب).

وأعلنت وزارة التربية في الولاية، أن حظر ارتداء الطلبة أحذية في الامتحانات جاء لمنع حدوث حالات الغش.

ولفتت الوزارة إلى أنه بحظر ارتداء الأحذية للطلبة سيمنع إخفاء الطلبة قصاصات ورقية في أحذيتهم وجواربهم.

جدير بالذكر أن مليون و200 ألف تلميذ شاركوا الأسبوع الماضي في الامتحانات النهائية للصف الـ12، حيث أبطلت السلطات امتحان ألف تلميذ بعد الكشف عن وقائع غشهم في الامتحان.