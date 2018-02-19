ولاية هندية تحظر على الطلبة ارتداء الأحذية أثناء الامتحانات

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قررت السلطات المحلية في ولاية "بهار" الهندية (شرق) حظر ارتداء الطلبة أحذية أثناء امتحانات الصف العاشر المزمع إجراؤها هذا الأسبوع، وذلك لتفادي الغش عند الطلبة.
وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، أن السلطات طلبت من قرابة مليوني طالب دخول الامتحانات بالنعال (شبشب).
وأعلنت وزارة التربية في الولاية، أن حظر ارتداء الطلبة أحذية في الامتحانات جاء لمنع حدوث حالات الغش.
ولفتت الوزارة إلى أنه بحظر ارتداء الأحذية للطلبة سيمنع إخفاء الطلبة قصاصات ورقية في أحذيتهم وجواربهم.
جدير بالذكر أن مليون و200 ألف تلميذ شاركوا الأسبوع الماضي في الامتحانات النهائية للصف الـ12، حيث أبطلت السلطات امتحان ألف تلميذ بعد الكشف عن وقائع غشهم في الامتحان.
قررت السلطات المحلية في ولاية "بهار" الهندية (شرق) حظر ارتداء الطلبة أحذية أثناء امتحانات الصف العاشر المزمع إجراؤها هذا الأسبوع، وذلك لتفادي الغش عند الطلبة.
وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، أن السلطات طلبت من قرابة مليوني طالب دخول الامتحانات بالنعال (شبشب).
وأعلنت وزارة التربية في الولاية، أن حظر ارتداء الطلبة أحذية في الامتحانات جاء لمنع حدوث حالات الغش.
ولفتت الوزارة إلى أنه بحظر ارتداء الأحذية للطلبة سيمنع إخفاء الطلبة قصاصات ورقية في أحذيتهم وجواربهم.
جدير بالذكر أن مليون و200 ألف تلميذ شاركوا الأسبوع الماضي في الامتحانات النهائية للصف الـ12، حيث أبطلت السلطات امتحان ألف تلميذ بعد الكشف عن وقائع غشهم في الامتحان.
-
00:44بالفيديو... لاعب برازيلي يعتدي بالضرب على مشجع فرح بهدف فريقه
20 فيفري 2018
-
00:36ولاية هندية تحظر على الطلبة ارتداء الأحذية أثناء الامتحانات
20 فيفري 2018
-
23:49ويغان يقصي مانشستر سيتي من كأس إنقلترا
19 فيفري 2018
-
23:20شاهد.. إيقاف مباراة اقصى منها الحكم 9 لاعبين
19 فيفري 2018
-
23:06ليندسي لوهان ترتدي الحجاب في بريطانيا
19 فيفري 2018
-
22:47إنقاذ 324 مهاجرا قبالة السواحل الليبية
19 فيفري 2018
-
22:29لقاء بين وزير الخارجية برئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي
19 فيفري 2018
-
22:25إدانة داعية سعودي شهير بالسطو على كتاب!
19 فيفري 2018
-
21:48مجموعة دول ضدّ الفساد ترغب في مصاحبة تونس في مسار مقاومتها للفساد
19 فيفري 2018
-
21:38قاضي التحقيق العسكري يستمع الى المنصف المرزوقي
19 فيفري 2018
-
21:26المنستير: تفكيك شبكة مختصة في النبش عن الكنوز
19 فيفري 2018
-
20:48بعد اعتذار القادري: نجم المتلوي يتفاوض مع ثلاثة اسماء
19 فيفري 2018
-
20:35أبوكو يعود إلى الإفريقي
19 فيفري 2018
-
20:26الاحتفاظ بصاحبة مركز رعاية أطفال التوحد بأريانة وعاملتين لديها
19 فيفري 2018
-
20:15إلى حدود اليوم الخامس: 25 قائمة تترشح للانتخابات البلدية في ولاية قفصة
19 فيفري 2018
-
20:03إستعلامات الحرس الديواني تحجز 125 طنّا من الأحذية و الملابس المستعملة
19 فيفري 2018
-
19:44تحسبا لاي طارئ.. والي بنزرت يبعث لجنة لتفقد المبيتات الجامعية والمدرسية
19 فيفري 2018
-
19:32المظيلة: فض اعتصام برج العكارمة بصفة وقتية
19 فيفري 2018
-
19:16قرار من رئاسة الحكومة بخصوص مركز رعاية أطفال التوحد بأريانة
19 فيفري 2018
-
19:00الزميل وليد الزريبي يرقد بالمستشفى
19 فيفري 2018