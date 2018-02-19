السبسي يستقبل رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية

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استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الاثنين بقصر قرطاج، سوما شاكرابرتي Suma Chakrabarti، رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية (BERD)، الذي أطلعه على سير مختلف برامج الشراكة بين البنك وتونس ودوره في دعم الاقتصاد التونسي.
واوضح رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية أن التعاون مع تونس له رمزية خاصة بالنسبة للبنك الذي يعمل على دعم تجربتها الديمقراطية من خلال انجاح الانتقال الاقتصادي الذي شرعت فيه. وأبرز أن البنك سيواصل دعمه للاقتصاد التونسي عبر تمويل عدد من المشاريع التنموية في الجهات الداخلية ودعم المؤسسات لا سيما الصغرى والمتوسطة منها لتعزيز قدراتها على التوجه نحو الاسواق الافريقية والاوروبية.
كما أفاد سوما شاكرابرتي، بأن البنك الاوروبي لإعادة البناء والتنمية يعتزم تنظيم الدورة المقبلة لقمته الاقليمية للاستثمار في نوفمبر 2019 في تونس باعتبارها قطبا تنمويا واستثماريا صاعدا في المنطقة.
من جهته، اكد رئيس الجمهورية الاهمية التي توليها تونس للتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية ودعا الى تعزيز برامج التعاون والتمويلات التي يرصدها البنك لدعم الاقتصاد التونسي مع التركيز بالخصوص على تنمية قدرات الشباب في مجال المبادرة والاستثمار وتعزيز دور المؤسسات الصغرى والمتوسطة في المنظومة الاقتصادية، وتنمية الجهات الداخلية من خلال مشاريع البنى التحتية والطاقات المتجددة. ورحب باختيار البنك لتونس لتنظيم الدورة المقبلة لقمته الاقليمية للاستثمار .
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الاثنين بقصر قرطاج، سوما شاكرابرتي Suma Chakrabarti، رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية (BERD)، الذي أطلعه على سير مختلف برامج الشراكة بين البنك وتونس ودوره في دعم الاقتصاد التونسي.
واوضح رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية أن التعاون مع تونس له رمزية خاصة بالنسبة للبنك الذي يعمل على دعم تجربتها الديمقراطية من خلال انجاح الانتقال الاقتصادي الذي شرعت فيه. وأبرز أن البنك سيواصل دعمه للاقتصاد التونسي عبر تمويل عدد من المشاريع التنموية في الجهات الداخلية ودعم المؤسسات لا سيما الصغرى والمتوسطة منها لتعزيز قدراتها على التوجه نحو الاسواق الافريقية والاوروبية.
كما أفاد سوما شاكرابرتي، بأن البنك الاوروبي لإعادة البناء والتنمية يعتزم تنظيم الدورة المقبلة لقمته الاقليمية للاستثمار في نوفمبر 2019 في تونس باعتبارها قطبا تنمويا واستثماريا صاعدا في المنطقة.
من جهته، اكد رئيس الجمهورية الاهمية التي توليها تونس للتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية ودعا الى تعزيز برامج التعاون والتمويلات التي يرصدها البنك لدعم الاقتصاد التونسي مع التركيز بالخصوص على تنمية قدرات الشباب في مجال المبادرة والاستثمار وتعزيز دور المؤسسات الصغرى والمتوسطة في المنظومة الاقتصادية، وتنمية الجهات الداخلية من خلال مشاريع البنى التحتية والطاقات المتجددة. ورحب باختيار البنك لتونس لتنظيم الدورة المقبلة لقمته الاقليمية للاستثمار .
-
15:40ريال مدريد يسابق الزمن لتجهيز مارسيلو
19 فيفري 2018
-
-
15:17السبسي يستقبل رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية
19 فيفري 2018
-
14:59جلسة إستثنائية لتقييم أداء مكتب مجلس نواب الشعب
19 فيفري 2018
-
14:36القلعة الكبرى: مداهمة مستودع للسيارات وإيقاف نفرين
19 فيفري 2018
-
14:31مصر: الإعدام لـ4 متهمين في "خلية أوسيم"
19 فيفري 2018
-
14:18المهدية: إيقاف 3 أزواج اعتدوا على زوجاتهم بالعنف
19 فيفري 2018
-
14:03تسجيل 72 حالة إنتحار ومحاولة إنتحار خلال شهر جانفي
19 فيفري 2018
-
13:57صفاقس: تظاهرة عدو مشيا علي الأقدام
19 فيفري 2018
-
13:27برج الخضراء: إيقاف شخص اجتاز الحدود التونسية الليبية خلسة
19 فيفري 2018
-
13:25الكرة الطائرة: معاوية لجنف يريد البطولة العربية
19 فيفري 2018
-
13:13الشبيكة: سرقة 47 رأس غنم
19 فيفري 2018
-
12:59القيروان: حادث مرور يسفر عن وفاة شخص واصابة آخر
19 فيفري 2018
-
12:50حزب المستقبل: عدد الاستقالات تجاوز 100 من قيادات الحزب الجهوية والمحلية
19 فيفري 2018
-
12:15سوسة: تفكيك عصابة تروج المخدرات في الملاهي الليلية
19 فيفري 2018
-
12:11هذه هي حقيقة "وفاة" سيلفستر ستالون
19 فيفري 2018
-
12:00سيدي بوزيد: وفاة المواطن الذي تعرض الى الاعتداء من قبل ارهابيين
19 فيفري 2018
-
11:52سيدي بوزيد: المتعاقدون في دور الشباب يحتجون
19 فيفري 2018
-
11:40القصر- قفصة: غلق المطعم بعد تسمم 16 تلميذا
19 فيفري 2018
-