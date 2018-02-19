السبسي يستقبل رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الاثنين بقصر قرطاج، سوما شاكرابرتي Suma Chakrabarti، رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية (BERD)، الذي أطلعه على سير مختلف برامج الشراكة بين البنك وتونس ودوره في دعم الاقتصاد التونسي.

واوضح رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية أن التعاون مع تونس له رمزية خاصة بالنسبة للبنك الذي يعمل على دعم تجربتها الديمقراطية من خلال انجاح الانتقال الاقتصادي الذي شرعت فيه. وأبرز أن البنك سيواصل دعمه للاقتصاد التونسي عبر تمويل عدد من المشاريع التنموية في الجهات الداخلية ودعم المؤسسات لا سيما الصغرى والمتوسطة منها لتعزيز قدراتها على التوجه نحو الاسواق الافريقية والاوروبية.

كما أفاد سوما شاكرابرتي، بأن البنك الاوروبي لإعادة البناء والتنمية يعتزم تنظيم الدورة المقبلة لقمته الاقليمية للاستثمار في نوفمبر 2019 في تونس باعتبارها قطبا تنمويا واستثماريا صاعدا في المنطقة.

من جهته، اكد رئيس الجمهورية الاهمية التي توليها تونس للتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية ودعا الى تعزيز برامج التعاون والتمويلات التي يرصدها البنك لدعم الاقتصاد التونسي مع التركيز بالخصوص على تنمية قدرات الشباب في مجال المبادرة والاستثمار وتعزيز دور المؤسسات الصغرى والمتوسطة في المنظومة الاقتصادية، وتنمية الجهات الداخلية من خلال مشاريع البنى التحتية والطاقات المتجددة. ورحب باختيار البنك لتونس لتنظيم الدورة المقبلة لقمته الاقليمية للاستثمار .