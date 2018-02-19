القلعة الكبرى: مداهمة مستودع للسيارات وإيقاف نفرين‎

سوسة – الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:

نجحت فرقة الأمن بسوسة إثر مداهمة مستودع بجهة بئر حلاوة التابعة لمعتمدية القلعة الكبرى من حجز سيارات مختلفة الأنواع ومجهولة المصدر تحمل لوحات منجمية غير مطابقة للسيارات في المستودع.

وفي نفس السياق الأمني نجحت نفس الفرقة من إلقاء القبض على نفرين تتراوح أعمارهم بين 25و35سنة حيث تم مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ بهم رهن الإيقاف إلى حين استكمال الابحاث الأمنية الجارية معهم في الغرض حسب ما اكده مصدر أمني لمراسلنا بالجهة.