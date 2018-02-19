القلعة الكبرى: مداهمة مستودع للسيارات وإيقاف نفرين‎

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سوسة – الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:
نجحت فرقة الأمن بسوسة إثر مداهمة مستودع بجهة بئر حلاوة التابعة لمعتمدية القلعة الكبرى من حجز سيارات مختلفة الأنواع ومجهولة المصدر تحمل لوحات منجمية غير مطابقة للسيارات في المستودع.
وفي نفس السياق الأمني نجحت نفس الفرقة من إلقاء القبض على نفرين تتراوح أعمارهم بين 25و35سنة حيث تم مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ بهم رهن الإيقاف إلى حين استكمال الابحاث الأمنية الجارية معهم في الغرض حسب ما اكده مصدر أمني لمراسلنا بالجهة.
سوسة – الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:
نجحت فرقة الأمن بسوسة إثر مداهمة مستودع بجهة بئر حلاوة التابعة لمعتمدية القلعة الكبرى من حجز سيارات مختلفة الأنواع ومجهولة المصدر تحمل لوحات منجمية غير مطابقة للسيارات في المستودع.
وفي نفس السياق الأمني نجحت نفس الفرقة من إلقاء القبض على نفرين تتراوح أعمارهم بين 25و35سنة حيث تم مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ بهم رهن الإيقاف إلى حين استكمال الابحاث الأمنية الجارية معهم في الغرض حسب ما اكده مصدر أمني لمراسلنا بالجهة.
-
15:40ريال مدريد يسابق الزمن لتجهيز مارسيلو
19 فيفري 2018
-
-
15:17السبسي يستقبل رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية
19 فيفري 2018
-
14:59جلسة إستثنائية لتقييم أداء مكتب مجلس نواب الشعب
19 فيفري 2018
-
14:36القلعة الكبرى: مداهمة مستودع للسيارات وإيقاف نفرين
19 فيفري 2018
-
14:31مصر: الإعدام لـ4 متهمين في "خلية أوسيم"
19 فيفري 2018
-
14:18المهدية: إيقاف 3 أزواج اعتدوا على زوجاتهم بالعنف
19 فيفري 2018
-
14:03تسجيل 72 حالة إنتحار ومحاولة إنتحار خلال شهر جانفي
19 فيفري 2018
-
13:57صفاقس: تظاهرة عدو مشيا علي الأقدام
19 فيفري 2018
-
13:27برج الخضراء: إيقاف شخص اجتاز الحدود التونسية الليبية خلسة
19 فيفري 2018
-
13:25الكرة الطائرة: معاوية لجنف يريد البطولة العربية
19 فيفري 2018
-
13:13الشبيكة: سرقة 47 رأس غنم
19 فيفري 2018
-
12:59القيروان: حادث مرور يسفر عن وفاة شخص واصابة آخر
19 فيفري 2018
-
12:50حزب المستقبل: عدد الاستقالات تجاوز 100 من قيادات الحزب الجهوية والمحلية
19 فيفري 2018
-
12:15سوسة: تفكيك عصابة تروج المخدرات في الملاهي الليلية
19 فيفري 2018
-
12:11هذه هي حقيقة "وفاة" سيلفستر ستالون
19 فيفري 2018
-
12:00سيدي بوزيد: وفاة المواطن الذي تعرض الى الاعتداء من قبل ارهابيين
19 فيفري 2018
-
11:52سيدي بوزيد: المتعاقدون في دور الشباب يحتجون
19 فيفري 2018
-
11:40القصر- قفصة: غلق المطعم بعد تسمم 16 تلميذا
19 فيفري 2018
-