مصر: الإعدام لـ4 متهمين في "خلية أوسيم"

قضت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، بالإعدام شنقا على 4 متهمين والسجن المؤبد على 12 متهما والسجن المشدد 15 عاما على 14 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية أوسيم الإرهابية".

وأحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهم تأسيس، وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمة في ذلك العنف والإرهاب والمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص.

وأدين المتهمون بالضلوع في محاولة اغتيال القاضي فتحي بيومي بوضع عبوة ناسفة أمام منزله، إضافة إلى زرع عبوات ناسفة أمام بعض المصالح الحكومية بقرية أوسيم في محافظة الجيزة.

كانت المحكمة قد أحالت في التاسع من يناير الماضي أوراق 4 متهمين بالقضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي بشأن معاقبتهم بالإعدام على خلفية الوقائع السابقة.

ويحق للمتهمين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وفي حال قبول الطعن تعاد محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى من دوائر الإرهاب بمحكمة الجنايات.