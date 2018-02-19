مصر: الإعدام لـ4 متهمين في "خلية أوسيم"

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قضت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، بالإعدام شنقا على 4 متهمين والسجن المؤبد على 12 متهما والسجن المشدد 15 عاما على 14 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية أوسيم الإرهابية".
وأحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهم تأسيس، وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمة في ذلك العنف والإرهاب والمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص.
وأدين المتهمون بالضلوع في محاولة اغتيال القاضي فتحي بيومي بوضع عبوة ناسفة أمام منزله، إضافة إلى زرع عبوات ناسفة أمام بعض المصالح الحكومية بقرية أوسيم في محافظة الجيزة.
كانت المحكمة قد أحالت في التاسع من يناير الماضي أوراق 4 متهمين بالقضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي بشأن معاقبتهم بالإعدام على خلفية الوقائع السابقة.
ويحق للمتهمين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وفي حال قبول الطعن تعاد محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى من دوائر الإرهاب بمحكمة الجنايات.
قضت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، بالإعدام شنقا على 4 متهمين والسجن المؤبد على 12 متهما والسجن المشدد 15 عاما على 14 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية أوسيم الإرهابية".
وأحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهم تأسيس، وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمة في ذلك العنف والإرهاب والمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص.
وأدين المتهمون بالضلوع في محاولة اغتيال القاضي فتحي بيومي بوضع عبوة ناسفة أمام منزله، إضافة إلى زرع عبوات ناسفة أمام بعض المصالح الحكومية بقرية أوسيم في محافظة الجيزة.
كانت المحكمة قد أحالت في التاسع من يناير الماضي أوراق 4 متهمين بالقضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي بشأن معاقبتهم بالإعدام على خلفية الوقائع السابقة.
ويحق للمتهمين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وفي حال قبول الطعن تعاد محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى من دوائر الإرهاب بمحكمة الجنايات.
-
15:40ريال مدريد يسابق الزمن لتجهيز مارسيلو
19 فيفري 2018
-
-
15:17السبسي يستقبل رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية
19 فيفري 2018
-
14:59جلسة إستثنائية لتقييم أداء مكتب مجلس نواب الشعب
19 فيفري 2018
-
14:36القلعة الكبرى: مداهمة مستودع للسيارات وإيقاف نفرين
19 فيفري 2018
-
14:31مصر: الإعدام لـ4 متهمين في "خلية أوسيم"
19 فيفري 2018
-
14:18المهدية: إيقاف 3 أزواج اعتدوا على زوجاتهم بالعنف
19 فيفري 2018
-
14:03تسجيل 72 حالة إنتحار ومحاولة إنتحار خلال شهر جانفي
19 فيفري 2018
-
13:57صفاقس: تظاهرة عدو مشيا علي الأقدام
19 فيفري 2018
-
13:27برج الخضراء: إيقاف شخص اجتاز الحدود التونسية الليبية خلسة
19 فيفري 2018
-
13:25الكرة الطائرة: معاوية لجنف يريد البطولة العربية
19 فيفري 2018
-
13:13الشبيكة: سرقة 47 رأس غنم
19 فيفري 2018
-
12:59القيروان: حادث مرور يسفر عن وفاة شخص واصابة آخر
19 فيفري 2018
-
12:50حزب المستقبل: عدد الاستقالات تجاوز 100 من قيادات الحزب الجهوية والمحلية
19 فيفري 2018
-
12:15سوسة: تفكيك عصابة تروج المخدرات في الملاهي الليلية
19 فيفري 2018
-
12:11هذه هي حقيقة "وفاة" سيلفستر ستالون
19 فيفري 2018
-
12:00سيدي بوزيد: وفاة المواطن الذي تعرض الى الاعتداء من قبل ارهابيين
19 فيفري 2018
-
11:52سيدي بوزيد: المتعاقدون في دور الشباب يحتجون
19 فيفري 2018
-
11:40القصر- قفصة: غلق المطعم بعد تسمم 16 تلميذا
19 فيفري 2018
-