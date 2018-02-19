المهدية: إيقاف 3 أزواج اعتدوا على زوجاتهم بالعنف

المهدية -الشروق أون لاين- سامي: تمكنت الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بالمهدية التي تم تركيزها يوم 16 فيفري المنقضي بمركز شرطة "الزهراء" في أول أعمالها من ايقاف 3 أزواج اعتدوا على زوجاتهم بالعنف وفق ما أفاد به والي المهدية محمد بودن أثناء زيارته اليوم الاثنين لمقر الفرقة، كما قامت بتحرير 6 شكاوي في الغرض.