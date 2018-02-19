المهدية: إيقاف 3 أزواج اعتدوا على زوجاتهم بالعنف
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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المهدية: إيقاف 3 أزواج اعتدوا على زوجاتهم بالعنف
المهدية -الشروق أون لاين- سامي: تمكنت الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بالمهدية التي تم تركيزها يوم 16 فيفري المنقضي بمركز شرطة "الزهراء" في أول أعمالها من ايقاف 3 أزواج اعتدوا على زوجاتهم بالعنف وفق ما أفاد به والي المهدية محمد بودن أثناء زيارته اليوم الاثنين لمقر الفرقة، كما قامت بتحرير 6 شكاوي في الغرض.
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المهدية: إيقاف 3 أزواج اعتدوا على زوجاتهم بالعنف
المهدية -الشروق أون لاين- سامي: تمكنت الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بالمهدية التي تم تركيزها يوم 16 فيفري المنقضي بمركز شرطة "الزهراء" في أول أعمالها من ايقاف 3 أزواج اعتدوا على زوجاتهم بالعنف وفق ما أفاد به والي المهدية محمد بودن أثناء زيارته اليوم الاثنين لمقر الفرقة، كما قامت بتحرير 6 شكاوي في الغرض.
ريال مدريد يسابق الزمن لتجهيز مارسيلو
19 فيفري 2018 السّاعة 15:40
يخضع البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد، لفحوصات طبية غدًا الثلاثاء، لمعرفة حجم إصابته التي...المزيد >>
الكشف عن كافة مكونات كنيسة تعود إلى الفترة البيزنطية بالموقع الأثري" كستيليا دقاش"
19 فيفري 2018 السّاعة 15:28
توزر - الشروق أون لاين - بوبكر حريزي: صرّح ممثل المعهد الوطني للتراث بولاية توزر مراد الشتوي اليوم الاثنين...المزيد >>
السبسي يستقبل رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية
19 فيفري 2018 السّاعة 15:17
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الاثنين بقصر قرطاج، سوما شاكرابرتي Suma Chakrabarti، رئيس البنك...المزيد >>
جلسة إستثنائية لتقييم أداء مكتب مجلس نواب الشعب
19 فيفري 2018 السّاعة 14:59
خصصت الجلسة الإستثنائية لمكتب مجلس نواب الشعب، التي انتظمت اليوم الإثنين في مقر المجلس بباردو، بطلب من...المزيد >>
-
15:40ريال مدريد يسابق الزمن لتجهيز مارسيلو
19 فيفري 2018
-
-
15:17السبسي يستقبل رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية
19 فيفري 2018
-
14:59جلسة إستثنائية لتقييم أداء مكتب مجلس نواب الشعب
19 فيفري 2018
-
14:36القلعة الكبرى: مداهمة مستودع للسيارات وإيقاف نفرين
19 فيفري 2018
-
14:31مصر: الإعدام لـ4 متهمين في "خلية أوسيم"
19 فيفري 2018
-
14:18المهدية: إيقاف 3 أزواج اعتدوا على زوجاتهم بالعنف
19 فيفري 2018
-
14:03تسجيل 72 حالة إنتحار ومحاولة إنتحار خلال شهر جانفي
19 فيفري 2018
-
13:57صفاقس: تظاهرة عدو مشيا علي الأقدام
19 فيفري 2018
-
13:27برج الخضراء: إيقاف شخص اجتاز الحدود التونسية الليبية خلسة
19 فيفري 2018
-
13:25الكرة الطائرة: معاوية لجنف يريد البطولة العربية
19 فيفري 2018
-
13:13الشبيكة: سرقة 47 رأس غنم
19 فيفري 2018
-
12:59القيروان: حادث مرور يسفر عن وفاة شخص واصابة آخر
19 فيفري 2018
-
12:50حزب المستقبل: عدد الاستقالات تجاوز 100 من قيادات الحزب الجهوية والمحلية
19 فيفري 2018
-
12:15سوسة: تفكيك عصابة تروج المخدرات في الملاهي الليلية
19 فيفري 2018
-
12:11هذه هي حقيقة "وفاة" سيلفستر ستالون
19 فيفري 2018
-
12:00سيدي بوزيد: وفاة المواطن الذي تعرض الى الاعتداء من قبل ارهابيين
19 فيفري 2018
-
11:52سيدي بوزيد: المتعاقدون في دور الشباب يحتجون
19 فيفري 2018
-
11:40القصر- قفصة: غلق المطعم بعد تسمم 16 تلميذا
19 فيفري 2018
-
خالد الحدّادفرصة أخرى ضائعة أمام الدساترة
ستستكمل الانتخابات البلديّة التي انطلقت مجرياتها هذه الأيام بفتح باب الترشّحات خطوة مهمّة في مسار الانتقال الديمقراطي وبالأخص تنفيذ مقتضيات دستور جانفي 2014 بتركيز اللبنات الأولى...المزيد >>
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