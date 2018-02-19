تسجيل 72 حالة إنتحار ومحاولة إنتحار خلال شهر جانفي

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أعلن تقرير شهر جانفي من سنة 2018 للمرصد الإجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية عن تسجيل 1490 من التحركات الإحتجاجية الإجتماعية و 72 حالة انتحار ومحاولة انتحار وفق ما كشفه المشرف على المرصد الإجتماعي التونسي عبد الستار السحباني اليوم الاثنين 19 فيفري 2018 خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر المنتدى بالعاصمة.
وأفاد السحباني أن أكبر نسبة للتحركات الإحتجاجية سواء كانت فردية أو جماعية قد شهدتها ولايات قفصة وتونس وسيدي بوزيد والقيروان والقصرين وقابس في حين احتلت ولايات صفاقس وسوسة ومدنين المرتبة الثانية.
وأبرز أن الإحتجاجات العفوية تأتي في المرتبة الأولى بنسبة 42 بالمائة تليها الإحتجاجات التلقائية بنسبة 35 بالمائة افتا إلى أن الإحتجاجات العشوائية وبالرغم من أنها كانت محدودة (23 بالمائة من مجموع الإحتجاجات) الا أنها كانت العنصر الهام في احتجاجات شهر جانفي.
و في جانب آخر، أشار السحباني الى أن أكثر من نصف الحالات المرصودة في عمليات الإنتحار أو محاولة الإنتحار "هي تهديد بالإنتحار الجماعي أو محاولات انتحار جماعية" والتي تعد معطا جديدا في هذا المجال حسب قوله.
وأضاف أن حالات الإنتحار و محاولات الإنتحار خلال شهر جانفي الماضي كانت بالأساس ذكورية وذلك بنسة 93 بالمائة وذلك بالخصوص للشريحة العمرية المتراوحة بين (26 و35 سنة).
وبخصوص حالات العنف بمختلف أنواعه أكد السحباني أنها ارتفعت خلال شهر جانفي الماضي على غرار العنف الرياضي و العنف الجنسي الذي استهدف القصر وأساسا التلميذات بعد اعتراض طريق عودتهن من الدراسة أو محيط المؤسسة التربوية والعنف الذي يمارس على ذوي الاحتجاجات الخصوصية.
من جانبه أشار رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسعود الرمضاني أن حجم التحركات الاحتجاجية الاجتماعية المسجلة كان متوقعا نظرا لعدة أسباب
منها بالخصوص رفض قانون المالية لسنة 2018 الذي أدى الى تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار و القطيعة بين مختلف الأحزاب السياسية فضلا عن عدم بروز أي رغبة في الإرتقاء بالاوضاع الاجتماعية.
ورجح الرمضاني إمكانية إرتفاع هذه التحركات الإحتجاجية الإجتماعية خلال الأشهر القادمة في حالة عدم تفاعل الدولة وسعيها الى تغيير الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية.
أعلن تقرير شهر جانفي من سنة 2018 للمرصد الإجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية عن تسجيل 1490 من التحركات الإحتجاجية الإجتماعية و 72 حالة انتحار ومحاولة انتحار وفق ما كشفه المشرف على المرصد الإجتماعي التونسي عبد الستار السحباني اليوم الاثنين 19 فيفري 2018 خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر المنتدى بالعاصمة.
وأفاد السحباني أن أكبر نسبة للتحركات الإحتجاجية سواء كانت فردية أو جماعية قد شهدتها ولايات قفصة وتونس وسيدي بوزيد والقيروان والقصرين وقابس في حين احتلت ولايات صفاقس وسوسة ومدنين المرتبة الثانية.
وأبرز أن الإحتجاجات العفوية تأتي في المرتبة الأولى بنسبة 42 بالمائة تليها الإحتجاجات التلقائية بنسبة 35 بالمائة افتا إلى أن الإحتجاجات العشوائية وبالرغم من أنها كانت محدودة (23 بالمائة من مجموع الإحتجاجات) الا أنها كانت العنصر الهام في احتجاجات شهر جانفي.
و في جانب آخر، أشار السحباني الى أن أكثر من نصف الحالات المرصودة في عمليات الإنتحار أو محاولة الإنتحار "هي تهديد بالإنتحار الجماعي أو محاولات انتحار جماعية" والتي تعد معطا جديدا في هذا المجال حسب قوله.
وأضاف أن حالات الإنتحار و محاولات الإنتحار خلال شهر جانفي الماضي كانت بالأساس ذكورية وذلك بنسة 93 بالمائة وذلك بالخصوص للشريحة العمرية المتراوحة بين (26 و35 سنة).
وبخصوص حالات العنف بمختلف أنواعه أكد السحباني أنها ارتفعت خلال شهر جانفي الماضي على غرار العنف الرياضي و العنف الجنسي الذي استهدف القصر وأساسا التلميذات بعد اعتراض طريق عودتهن من الدراسة أو محيط المؤسسة التربوية والعنف الذي يمارس على ذوي الاحتجاجات الخصوصية.
من جانبه أشار رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسعود الرمضاني أن حجم التحركات الاحتجاجية الاجتماعية المسجلة كان متوقعا نظرا لعدة أسباب
منها بالخصوص رفض قانون المالية لسنة 2018 الذي أدى الى تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار و القطيعة بين مختلف الأحزاب السياسية فضلا عن عدم بروز أي رغبة في الإرتقاء بالاوضاع الاجتماعية.
ورجح الرمضاني إمكانية إرتفاع هذه التحركات الإحتجاجية الإجتماعية خلال الأشهر القادمة في حالة عدم تفاعل الدولة وسعيها الى تغيير الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية.
-
15:40ريال مدريد يسابق الزمن لتجهيز مارسيلو
19 فيفري 2018
-
-
15:17السبسي يستقبل رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية
19 فيفري 2018
-
14:59جلسة إستثنائية لتقييم أداء مكتب مجلس نواب الشعب
19 فيفري 2018
-
14:36القلعة الكبرى: مداهمة مستودع للسيارات وإيقاف نفرين
19 فيفري 2018
-
14:31مصر: الإعدام لـ4 متهمين في "خلية أوسيم"
19 فيفري 2018
-
14:18المهدية: إيقاف 3 أزواج اعتدوا على زوجاتهم بالعنف
19 فيفري 2018
-
14:03تسجيل 72 حالة إنتحار ومحاولة إنتحار خلال شهر جانفي
19 فيفري 2018
-
13:57صفاقس: تظاهرة عدو مشيا علي الأقدام
19 فيفري 2018
-
13:27برج الخضراء: إيقاف شخص اجتاز الحدود التونسية الليبية خلسة
19 فيفري 2018
-
13:25الكرة الطائرة: معاوية لجنف يريد البطولة العربية
19 فيفري 2018
-
13:13الشبيكة: سرقة 47 رأس غنم
19 فيفري 2018
-
12:59القيروان: حادث مرور يسفر عن وفاة شخص واصابة آخر
19 فيفري 2018
-
12:50حزب المستقبل: عدد الاستقالات تجاوز 100 من قيادات الحزب الجهوية والمحلية
19 فيفري 2018
-
12:15سوسة: تفكيك عصابة تروج المخدرات في الملاهي الليلية
19 فيفري 2018
-
12:11هذه هي حقيقة "وفاة" سيلفستر ستالون
19 فيفري 2018
-
12:00سيدي بوزيد: وفاة المواطن الذي تعرض الى الاعتداء من قبل ارهابيين
19 فيفري 2018
-
11:52سيدي بوزيد: المتعاقدون في دور الشباب يحتجون
19 فيفري 2018
-
11:40القصر- قفصة: غلق المطعم بعد تسمم 16 تلميذا
19 فيفري 2018
-