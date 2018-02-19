صفاقس: تظاهرة عدو مشيا علي الأقدام

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

وتعود هذه التظاهرة في توعية الشباب بأهمية التظاهرات والأنشطة الرياضية.

قامت مجموعة من شباب صفاقس نادي (Run in Sfax ) تظاهرة عدو مشيا علي الأقدام وكان الانطلاق من مدينة صفاقس علي الساعة السابعة صباحا من التوتة إلي المحرس الكورنيش المجموعة الأولى عدو والمجموعة الثانية مشيا على الأقدام فيما كان الوصول حوالي الساعة الحادية عشر.