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يوم الاثنين 19 فيفري 2018
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صفاقس: تظاهرة عدو مشيا علي الأقدام
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صفاقس: تظاهرة عدو مشيا علي الأقدام
19 فيفري 2018 | 13:57

قامت مجموعة من شباب صفاقس نادي (Run in Sfax ) تظاهرة عدو مشيا علي الأقدام وكان الانطلاق  من مدينة صفاقس علي الساعة السابعة صباحا من التوتة إلي المحرس  الكورنيش  المجموعة الأولى عدو والمجموعة الثانية مشيا على الأقدام فيما كان الوصول حوالي الساعة الحادية عشر.

وتعود هذه التظاهرة  في توعية الشباب بأهمية التظاهرات  والأنشطة الرياضية.

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صفاقس: تظاهرة عدو مشيا علي الأقدام
19 فيفري 2018 | 13:57

قامت مجموعة من شباب صفاقس نادي (Run in Sfax ) تظاهرة عدو مشيا علي الأقدام وكان الانطلاق  من مدينة صفاقس علي الساعة السابعة صباحا من التوتة إلي المحرس  الكورنيش  المجموعة الأولى عدو والمجموعة الثانية مشيا على الأقدام فيما كان الوصول حوالي الساعة الحادية عشر.

وتعود هذه التظاهرة  في توعية الشباب بأهمية التظاهرات  والأنشطة الرياضية.

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صفاقس: تظاهرة عدو مشيا علي الأقدام
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قامت مجموعة من شباب صفاقس نادي (Run in Sfax ) تظاهرة عدو مشيا علي الأقدام وكان الانطلاق من مدينة صفاقس علي الساعة...
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تونس- الشروق أون لاين- عبد المجيد مصلح: أكد معاوية لجنف مدرب فريق العربي القطري أن فريقه جاء الى تونس...
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البطولة العربية للكرة الطائرة:الترجي في طريق مفتوح أمام «السيب» العماني
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خالد الحدّاد
فرصة أخرى ضائعة أمام الدساترة
ستستكمل الانتخابات البلديّة التي انطلقت مجرياتها هذه الأيام بفتح باب الترشّحات خطوة مهمّة في مسار الانتقال الديمقراطي وبالأخص تنفيذ مقتضيات دستور جانفي 2014 بتركيز اللبنات الأولى...
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