صفاقس: تظاهرة عدو مشيا علي الأقدام
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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الأخبار الأكثر قراءة
صفاقس: تظاهرة عدو مشيا علي الأقدام
قامت مجموعة من شباب صفاقس نادي (Run in Sfax ) تظاهرة عدو مشيا علي الأقدام وكان الانطلاق من مدينة صفاقس علي الساعة السابعة صباحا من التوتة إلي المحرس الكورنيش المجموعة الأولى عدو والمجموعة الثانية مشيا على الأقدام فيما كان الوصول حوالي الساعة الحادية عشر.
وتعود هذه التظاهرة في توعية الشباب بأهمية التظاهرات والأنشطة الرياضية.
صفاقس: تظاهرة عدو مشيا علي الأقدام
19 فيفري 2018 السّاعة 13:57
قامت مجموعة من شباب صفاقس نادي (Run in Sfax ) تظاهرة عدو مشيا علي الأقدام وكان الانطلاق من مدينة صفاقس علي الساعة...المزيد >>
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صفاقس: تظاهرة عدو مشيا علي الأقدام
قامت مجموعة من شباب صفاقس نادي (Run in Sfax ) تظاهرة عدو مشيا علي الأقدام وكان الانطلاق من مدينة صفاقس علي الساعة السابعة صباحا من التوتة إلي المحرس الكورنيش المجموعة الأولى عدو والمجموعة الثانية مشيا على الأقدام فيما كان الوصول حوالي الساعة الحادية عشر.
وتعود هذه التظاهرة في توعية الشباب بأهمية التظاهرات والأنشطة الرياضية.
صفاقس: تظاهرة عدو مشيا علي الأقدام
19 فيفري 2018 السّاعة 13:57
قامت مجموعة من شباب صفاقس نادي (Run in Sfax ) تظاهرة عدو مشيا علي الأقدام وكان الانطلاق من مدينة صفاقس علي الساعة...المزيد >>
الكرة الطائرة: معاوية لجنف يريد البطولة العربية
19 فيفري 2018 السّاعة 13:25
تونس- الشروق أون لاين- عبد المجيد مصلح: أكد معاوية لجنف مدرب فريق العربي القطري أن فريقه جاء الى تونس...المزيد >>
البطولة العربية للكرة الطائرة:الترجي في طريق مفتوح أمام «السيب» العماني
18 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يواجه الترجي على الساعة السادسة اليوم الأحد بقاعة الزواوي فريق «السيب» العماني في اطار اليوم الثاني من...المزيد >>
فيدرر يسقط سيبي ويبلغ نهائي روتردام للتنس
17 فيفري 2018 السّاعة 23:46
قدم روجر فيدرر المصنف الأول عالميا الجديد أداء مميزا آخر ليفوز 6-3 و7-6على أندرياس سيبي في الدور قبل النهائي...المزيد >>
-
15:40ريال مدريد يسابق الزمن لتجهيز مارسيلو
19 فيفري 2018
-
-
15:17السبسي يستقبل رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية
19 فيفري 2018
-
14:59جلسة إستثنائية لتقييم أداء مكتب مجلس نواب الشعب
19 فيفري 2018
-
14:36القلعة الكبرى: مداهمة مستودع للسيارات وإيقاف نفرين
19 فيفري 2018
-
14:31مصر: الإعدام لـ4 متهمين في "خلية أوسيم"
19 فيفري 2018
-
14:18المهدية: إيقاف 3 أزواج اعتدوا على زوجاتهم بالعنف
19 فيفري 2018
-
14:03تسجيل 72 حالة إنتحار ومحاولة إنتحار خلال شهر جانفي
19 فيفري 2018
-
13:57صفاقس: تظاهرة عدو مشيا علي الأقدام
19 فيفري 2018
-
13:27برج الخضراء: إيقاف شخص اجتاز الحدود التونسية الليبية خلسة
19 فيفري 2018
-
13:25الكرة الطائرة: معاوية لجنف يريد البطولة العربية
19 فيفري 2018
-
13:13الشبيكة: سرقة 47 رأس غنم
19 فيفري 2018
-
12:59القيروان: حادث مرور يسفر عن وفاة شخص واصابة آخر
19 فيفري 2018
-
12:50حزب المستقبل: عدد الاستقالات تجاوز 100 من قيادات الحزب الجهوية والمحلية
19 فيفري 2018
-
12:15سوسة: تفكيك عصابة تروج المخدرات في الملاهي الليلية
19 فيفري 2018
-
12:11هذه هي حقيقة "وفاة" سيلفستر ستالون
19 فيفري 2018
-
12:00سيدي بوزيد: وفاة المواطن الذي تعرض الى الاعتداء من قبل ارهابيين
19 فيفري 2018
-
11:52سيدي بوزيد: المتعاقدون في دور الشباب يحتجون
19 فيفري 2018
-
11:40القصر- قفصة: غلق المطعم بعد تسمم 16 تلميذا
19 فيفري 2018
-
خالد الحدّادفرصة أخرى ضائعة أمام الدساترة
ستستكمل الانتخابات البلديّة التي انطلقت مجرياتها هذه الأيام بفتح باب الترشّحات خطوة مهمّة في مسار الانتقال الديمقراطي وبالأخص تنفيذ مقتضيات دستور جانفي 2014 بتركيز اللبنات الأولى...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة