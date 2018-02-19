برج الخضراء: إيقاف شخص اجتاز الحدود التونسية الليبية خلسة

تطاوين- الشروق أون لاين- يثرب مشيري: واحتفظت دورية عسكرية بمواطن جزائري كان دون وثائق هوية بأحد المراكز الحدودية المتقدمة للجيش الوطني بعد ان اوقفته ببرج الخضراء من ولاية تطاوين، مساء امس الاحد، عندما إجتاز الحدود التونسية الليبية خلسة، وفق ما اكده مصدر امني لـ"الشروق اون لاين".

وحسب ذات المصدر، فان المحتفظ به دخل الى التراب التونسي هروبا من عناصر ليبية عمدت الى الاعتداء عليه بالعنف الشديد وافتكت منه سيارته الخاصة، وفق تصريحاته.

هذا وسيسلم المحتفظ به إلى المصالح الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية معه.