برج الخضراء: إيقاف شخص اجتاز الحدود التونسية الليبية خلسة

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تطاوين- الشروق أون لاين- يثرب مشيري: واحتفظت دورية عسكرية بمواطن جزائري كان دون وثائق هوية بأحد المراكز الحدودية المتقدمة للجيش الوطني بعد ان اوقفته ببرج الخضراء من ولاية تطاوين، مساء امس الاحد، عندما إجتاز الحدود التونسية الليبية خلسة، وفق ما اكده مصدر امني لـ"الشروق اون لاين".
وحسب ذات المصدر، فان المحتفظ به دخل الى التراب التونسي هروبا من عناصر ليبية عمدت الى الاعتداء عليه بالعنف الشديد وافتكت منه سيارته الخاصة، وفق تصريحاته.
هذا وسيسلم المحتفظ به إلى المصالح الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية معه.
تطاوين- الشروق أون لاين- يثرب مشيري: واحتفظت دورية عسكرية بمواطن جزائري كان دون وثائق هوية بأحد المراكز الحدودية المتقدمة للجيش الوطني بعد ان اوقفته ببرج الخضراء من ولاية تطاوين، مساء امس الاحد، عندما إجتاز الحدود التونسية الليبية خلسة، وفق ما اكده مصدر امني لـ"الشروق اون لاين".
وحسب ذات المصدر، فان المحتفظ به دخل الى التراب التونسي هروبا من عناصر ليبية عمدت الى الاعتداء عليه بالعنف الشديد وافتكت منه سيارته الخاصة، وفق تصريحاته.
هذا وسيسلم المحتفظ به إلى المصالح الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية معه.
-
15:40ريال مدريد يسابق الزمن لتجهيز مارسيلو
19 فيفري 2018
-
-
15:17السبسي يستقبل رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية
19 فيفري 2018
-
14:59جلسة إستثنائية لتقييم أداء مكتب مجلس نواب الشعب
19 فيفري 2018
-
14:36القلعة الكبرى: مداهمة مستودع للسيارات وإيقاف نفرين
19 فيفري 2018
-
14:31مصر: الإعدام لـ4 متهمين في "خلية أوسيم"
19 فيفري 2018
-
14:18المهدية: إيقاف 3 أزواج اعتدوا على زوجاتهم بالعنف
19 فيفري 2018
-
14:03تسجيل 72 حالة إنتحار ومحاولة إنتحار خلال شهر جانفي
19 فيفري 2018
-
13:57صفاقس: تظاهرة عدو مشيا علي الأقدام
19 فيفري 2018
-
13:27برج الخضراء: إيقاف شخص اجتاز الحدود التونسية الليبية خلسة
19 فيفري 2018
-
13:25الكرة الطائرة: معاوية لجنف يريد البطولة العربية
19 فيفري 2018
-
13:13الشبيكة: سرقة 47 رأس غنم
19 فيفري 2018
-
12:59القيروان: حادث مرور يسفر عن وفاة شخص واصابة آخر
19 فيفري 2018
-
12:50حزب المستقبل: عدد الاستقالات تجاوز 100 من قيادات الحزب الجهوية والمحلية
19 فيفري 2018
-
12:15سوسة: تفكيك عصابة تروج المخدرات في الملاهي الليلية
19 فيفري 2018
-
12:11هذه هي حقيقة "وفاة" سيلفستر ستالون
19 فيفري 2018
-
12:00سيدي بوزيد: وفاة المواطن الذي تعرض الى الاعتداء من قبل ارهابيين
19 فيفري 2018
-
11:52سيدي بوزيد: المتعاقدون في دور الشباب يحتجون
19 فيفري 2018
-
11:40القصر- قفصة: غلق المطعم بعد تسمم 16 تلميذا
19 فيفري 2018
-