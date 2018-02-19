الكرة الطائرة: معاوية لجنف يريد البطولة العربية

تونس- الشروق أون لاين- عبد المجيد مصلح: أكد معاوية لجنف مدرب فريق العربي القطري أن فريقه جاء الى تونس للمنافسة على البطولة العربية وهو يعتبر من أبرز المتراهنين عليها علما وأن العربي القطري فاز في اللقاء الافتتاحي على النجم الساحلي بثلاثة أشواط لصفر.