الشبيكة: سرقة 47 رأس غنم

القيروان- الشروق أون لاين- جمال الدين الذهبي: تعرض فلاح أصيل التجمع السكني الريفي "الهوارب" التابعة لمعتمدية الشبيكة ولاية القيروان في الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين 18 و 19 فيفري 2018 إلى السطو على زريبته وسرقة قطيع أغنامه المتركب من 47 رأس من قبل مجهولين.

وقد توجه الفلاح المتضرر اليوم الاثنين إلى مركز الحرس الوطني بالشبيكة وقدم شكوى في الغرض مطالبا بتكثيف الدوريات الأمنية للحد من تنامي ظاهرة سرقة المواشي.