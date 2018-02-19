الشبيكة: سرقة 47 رأس غنم

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القيروان- الشروق أون لاين- جمال الدين الذهبي: تعرض فلاح أصيل التجمع السكني الريفي "الهوارب" التابعة لمعتمدية الشبيكة ولاية القيروان في الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين 18 و 19 فيفري 2018 إلى السطو على زريبته وسرقة قطيع أغنامه المتركب من 47 رأس من قبل مجهولين.
وقد توجه الفلاح المتضرر اليوم الاثنين إلى مركز الحرس الوطني بالشبيكة وقدم شكوى في الغرض مطالبا بتكثيف الدوريات الأمنية للحد من تنامي ظاهرة سرقة المواشي.
القيروان- الشروق أون لاين- جمال الدين الذهبي: تعرض فلاح أصيل التجمع السكني الريفي "الهوارب" التابعة لمعتمدية الشبيكة ولاية القيروان في الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين 18 و 19 فيفري 2018 إلى السطو على زريبته وسرقة قطيع أغنامه المتركب من 47 رأس من قبل مجهولين.
وقد توجه الفلاح المتضرر اليوم الاثنين إلى مركز الحرس الوطني بالشبيكة وقدم شكوى في الغرض مطالبا بتكثيف الدوريات الأمنية للحد من تنامي ظاهرة سرقة المواشي.
-
15:40ريال مدريد يسابق الزمن لتجهيز مارسيلو
19 فيفري 2018
-
-
15:17السبسي يستقبل رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية
19 فيفري 2018
-
14:59جلسة إستثنائية لتقييم أداء مكتب مجلس نواب الشعب
19 فيفري 2018
-
14:36القلعة الكبرى: مداهمة مستودع للسيارات وإيقاف نفرين
19 فيفري 2018
-
14:31مصر: الإعدام لـ4 متهمين في "خلية أوسيم"
19 فيفري 2018
-
14:18المهدية: إيقاف 3 أزواج اعتدوا على زوجاتهم بالعنف
19 فيفري 2018
-
14:03تسجيل 72 حالة إنتحار ومحاولة إنتحار خلال شهر جانفي
19 فيفري 2018
-
13:57صفاقس: تظاهرة عدو مشيا علي الأقدام
19 فيفري 2018
-
13:27برج الخضراء: إيقاف شخص اجتاز الحدود التونسية الليبية خلسة
19 فيفري 2018
-
13:25الكرة الطائرة: معاوية لجنف يريد البطولة العربية
19 فيفري 2018
-
13:13الشبيكة: سرقة 47 رأس غنم
19 فيفري 2018
-
12:59القيروان: حادث مرور يسفر عن وفاة شخص واصابة آخر
19 فيفري 2018
-
12:50حزب المستقبل: عدد الاستقالات تجاوز 100 من قيادات الحزب الجهوية والمحلية
19 فيفري 2018
-
12:15سوسة: تفكيك عصابة تروج المخدرات في الملاهي الليلية
19 فيفري 2018
-
12:11هذه هي حقيقة "وفاة" سيلفستر ستالون
19 فيفري 2018
-
12:00سيدي بوزيد: وفاة المواطن الذي تعرض الى الاعتداء من قبل ارهابيين
19 فيفري 2018
-
11:52سيدي بوزيد: المتعاقدون في دور الشباب يحتجون
19 فيفري 2018
-
11:40القصر- قفصة: غلق المطعم بعد تسمم 16 تلميذا
19 فيفري 2018
-