القيروان: حادث مرور يسفر عن وفاة شخص واصابة آخر

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القيروان- الشروق أون لاين- أيمن محرزي: جد صباح اليوم بالمدخل الجنوبي لمعتمدية الشبيكة من ولاية القيروان حادث مرور شنيع أسفر عن وفاة شخص وإصابة اخر تم نقله علي جناح السرعة من طرف أعوان الحماية المدنية القيروان لتلقي العلاج وتتمثل صورة الحادثة في اصطدام عنيف بين شاحنتين ثقلتين.