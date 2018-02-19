سوسة: تفكيك عصابة تروج المخدرات في الملاهي الليلية

مكتب الساحل- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: نحجت فرقة الأمن بسوسة المدينة من تفكيك عصابة تتكون من 7 أشخاص منهم فتاتين يقومون بترويج المخدرات بين سوسة ومساكن من نوع الكوكايين في العلب الليلية والفضاءات حيث تم حجز كمية من المخدرات وهواتف جوالة وبطاقات بنكية لديهم فتم مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ بهم رهن الإيقاف حتى يتم عرضهم في الأيام القادمة على احد الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليهم.