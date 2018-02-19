هذه هي حقيقة "وفاة" سيلفستر ستالون

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ضجت العديد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي بأخبار تحدثت عن وفاة النجم العالمي سيلفستر ستالون، حيث تداول الناشطون صورتان لستالون بدا فيهما بصورة متهالكة وكأن المرض نال منه.
وبعد بحث بسيط قام به فريق موقع الفن تبين لنا أن تلك الأخبار مجرد شائعات التي ليس لها أساس من الصحة والصورتان اللتان انتشرتا لستالون هما من فيمله الجديد Creed، حيث يجسد في العمل شخصية رجل يعاني من مرض السرطان، مما يسبب بظهور علامات المرض عليه بشكل كبير، وتم تسريب الصورتين من التصوير.
يذكر أن ستالون كان قد نشر قبل 20 ساعة تقريباً عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي البوستر الدعائي للجزء الثاني من فيلم Creed II الذي من المقرر أن يعرض في الصالات في شهر تشرين الثاني المقبل.
ضجت العديد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي بأخبار تحدثت عن وفاة النجم العالمي سيلفستر ستالون، حيث تداول الناشطون صورتان لستالون بدا فيهما بصورة متهالكة وكأن المرض نال منه.
وبعد بحث بسيط قام به فريق موقع الفن تبين لنا أن تلك الأخبار مجرد شائعات التي ليس لها أساس من الصحة والصورتان اللتان انتشرتا لستالون هما من فيمله الجديد Creed، حيث يجسد في العمل شخصية رجل يعاني من مرض السرطان، مما يسبب بظهور علامات المرض عليه بشكل كبير، وتم تسريب الصورتين من التصوير.
يذكر أن ستالون كان قد نشر قبل 20 ساعة تقريباً عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي البوستر الدعائي للجزء الثاني من فيلم Creed II الذي من المقرر أن يعرض في الصالات في شهر تشرين الثاني المقبل.
-
15:40ريال مدريد يسابق الزمن لتجهيز مارسيلو
19 فيفري 2018
-
-
15:17السبسي يستقبل رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية
19 فيفري 2018
-
14:59جلسة إستثنائية لتقييم أداء مكتب مجلس نواب الشعب
19 فيفري 2018
-
14:36القلعة الكبرى: مداهمة مستودع للسيارات وإيقاف نفرين
19 فيفري 2018
-
14:31مصر: الإعدام لـ4 متهمين في "خلية أوسيم"
19 فيفري 2018
-
14:18المهدية: إيقاف 3 أزواج اعتدوا على زوجاتهم بالعنف
19 فيفري 2018
-
14:03تسجيل 72 حالة إنتحار ومحاولة إنتحار خلال شهر جانفي
19 فيفري 2018
-
13:57صفاقس: تظاهرة عدو مشيا علي الأقدام
19 فيفري 2018
-
13:27برج الخضراء: إيقاف شخص اجتاز الحدود التونسية الليبية خلسة
19 فيفري 2018
-
13:25الكرة الطائرة: معاوية لجنف يريد البطولة العربية
19 فيفري 2018
-
13:13الشبيكة: سرقة 47 رأس غنم
19 فيفري 2018
-
12:59القيروان: حادث مرور يسفر عن وفاة شخص واصابة آخر
19 فيفري 2018
-
12:50حزب المستقبل: عدد الاستقالات تجاوز 100 من قيادات الحزب الجهوية والمحلية
19 فيفري 2018
-
12:15سوسة: تفكيك عصابة تروج المخدرات في الملاهي الليلية
19 فيفري 2018
-
12:11هذه هي حقيقة "وفاة" سيلفستر ستالون
19 فيفري 2018
-
12:00سيدي بوزيد: وفاة المواطن الذي تعرض الى الاعتداء من قبل ارهابيين
19 فيفري 2018
-
11:52سيدي بوزيد: المتعاقدون في دور الشباب يحتجون
19 فيفري 2018
-
11:40القصر- قفصة: غلق المطعم بعد تسمم 16 تلميذا
19 فيفري 2018
-