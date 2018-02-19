هذه هي حقيقة "وفاة" سيلفستر ستالون

ضجت العديد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي بأخبار تحدثت عن وفاة النجم العالمي سيلفستر ستالون، حيث تداول الناشطون صورتان لستالون بدا فيهما بصورة متهالكة وكأن المرض نال منه.

وبعد بحث بسيط قام به فريق موقع الفن تبين لنا أن تلك الأخبار مجرد شائعات التي ليس لها أساس من الصحة والصورتان اللتان انتشرتا لستالون هما من فيمله الجديد Creed، حيث يجسد في العمل شخصية رجل يعاني من مرض السرطان، مما يسبب بظهور علامات المرض عليه بشكل كبير، وتم تسريب الصورتين من التصوير.

يذكر أن ستالون كان قد نشر قبل 20 ساعة تقريباً عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي البوستر الدعائي للجزء الثاني من فيلم Creed II الذي من المقرر أن يعرض في الصالات في شهر تشرين الثاني المقبل.