سيدي بوزيد: وفاة المواطن الذي تعرض الى الاعتداء من قبل ارهابيين

سيدي بوزيد- الشروق اون لاين- قيس: توفي قبل قليل بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد المواطن الذي تعرض الى الاعتداء من قبل عدد من الإرهابيين بمعتمدية سيدي علي بن عون ليلة البارحة.

ويذكر ان عددا من الإرهابيين قاموا ليلة البارحة بالنزول من الجبل و التوجه إلى منزل احد المواطنين و عمدوا الى الاعتداء عليه بواسطة الات حادة و اقتلاع اظافره قبل ان يتم نقله الى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد اين فارق الحياة.