سيدي بوزيد: وفاة المواطن الذي تعرض الى الاعتداء من قبل ارهابيين

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سيدي بوزيد- الشروق اون لاين- قيس: توفي قبل قليل بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد المواطن الذي تعرض الى الاعتداء من قبل عدد من الإرهابيين بمعتمدية سيدي علي بن عون ليلة البارحة.
ويذكر ان عددا من الإرهابيين قاموا ليلة البارحة بالنزول من الجبل و التوجه إلى منزل احد المواطنين و عمدوا الى الاعتداء عليه بواسطة الات حادة و اقتلاع اظافره قبل ان يتم نقله الى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد اين فارق الحياة.
سيدي بوزيد- الشروق اون لاين- قيس: توفي قبل قليل بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد المواطن الذي تعرض الى الاعتداء من قبل عدد من الإرهابيين بمعتمدية سيدي علي بن عون ليلة البارحة.
ويذكر ان عددا من الإرهابيين قاموا ليلة البارحة بالنزول من الجبل و التوجه إلى منزل احد المواطنين و عمدوا الى الاعتداء عليه بواسطة الات حادة و اقتلاع اظافره قبل ان يتم نقله الى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد اين فارق الحياة.
-
15:40ريال مدريد يسابق الزمن لتجهيز مارسيلو
19 فيفري 2018
-
-
15:17السبسي يستقبل رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية
19 فيفري 2018
-
14:59جلسة إستثنائية لتقييم أداء مكتب مجلس نواب الشعب
19 فيفري 2018
-
14:36القلعة الكبرى: مداهمة مستودع للسيارات وإيقاف نفرين
19 فيفري 2018
-
14:31مصر: الإعدام لـ4 متهمين في "خلية أوسيم"
19 فيفري 2018
-
14:18المهدية: إيقاف 3 أزواج اعتدوا على زوجاتهم بالعنف
19 فيفري 2018
-
14:03تسجيل 72 حالة إنتحار ومحاولة إنتحار خلال شهر جانفي
19 فيفري 2018
-
13:57صفاقس: تظاهرة عدو مشيا علي الأقدام
19 فيفري 2018
-
13:27برج الخضراء: إيقاف شخص اجتاز الحدود التونسية الليبية خلسة
19 فيفري 2018
-
13:25الكرة الطائرة: معاوية لجنف يريد البطولة العربية
19 فيفري 2018
-
13:13الشبيكة: سرقة 47 رأس غنم
19 فيفري 2018
-
12:59القيروان: حادث مرور يسفر عن وفاة شخص واصابة آخر
19 فيفري 2018
-
12:50حزب المستقبل: عدد الاستقالات تجاوز 100 من قيادات الحزب الجهوية والمحلية
19 فيفري 2018
-
12:15سوسة: تفكيك عصابة تروج المخدرات في الملاهي الليلية
19 فيفري 2018
-
12:11هذه هي حقيقة "وفاة" سيلفستر ستالون
19 فيفري 2018
-
12:00سيدي بوزيد: وفاة المواطن الذي تعرض الى الاعتداء من قبل ارهابيين
19 فيفري 2018
-
11:52سيدي بوزيد: المتعاقدون في دور الشباب يحتجون
19 فيفري 2018
-
11:40القصر- قفصة: غلق المطعم بعد تسمم 16 تلميذا
19 فيفري 2018
-