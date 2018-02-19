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يوم الاثنين 19 فيفري 2018
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سيدي بوزيد: المتعاقدون في دور الشباب يحتجون
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خالد الحدّاد
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شروق الجهات
سيدي بوزيد: المتعاقدون في دور الشباب يحتجون
19 فيفري 2018 | 11:52

سيدي بوزيد- الشروق أون لاين- قيس: نفذ صباح اليوم عدد من المتعاقدين مع دور الشباب بسيدي بوزيد وقفة احتجاجية بمقر المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة للمطالبة بالترسيم خاصة و أن اغلبهم قضى فترة تعاقد تفوق 7 سنوات. و اكد المحتجون ان سلطة الاشراف تعاملت مع مطلبهم المتمثل في الترسيم و الانتداب بالتسويف و المماطلة بما ان مجلة الشغل تضمن حق الترسيم لكل من قضى فترة تعاقد اكثر من 4 سنوات.

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شروق الجهات
سيدي بوزيد: المتعاقدون في دور الشباب يحتجون
19 فيفري 2018 | 11:52

سيدي بوزيد- الشروق أون لاين- قيس: نفذ صباح اليوم عدد من المتعاقدين مع دور الشباب بسيدي بوزيد وقفة احتجاجية بمقر المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة للمطالبة بالترسيم خاصة و أن اغلبهم قضى فترة تعاقد تفوق 7 سنوات. و اكد المحتجون ان سلطة الاشراف تعاملت مع مطلبهم المتمثل في الترسيم و الانتداب بالتسويف و المماطلة بما ان مجلة الشغل تضمن حق الترسيم لكل من قضى فترة تعاقد اكثر من 4 سنوات.

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سيدي بوزيد: المتعاقدون في دور الشباب يحتجون
19 فيفري 2018 السّاعة 11:52
سيدي بوزيد- الشروق أون لاين- قيس: نفذ صباح اليوم عدد من المتعاقدين مع دور الشباب بسيدي بوزيد وقفة احتجاجية...
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نابل: توسعة ميناء الهوارية ورصد 365 الف د لتهيئة ميناء سيدي دَاوُدَ
19 فيفري 2018 السّاعة 09:15
نابل- الشروق أون لاين- فاطمة بن عثمان: في اطار تحسين ظروف عمل البحَّارة و النهوض بقطاع الصيد البحري بولاية...
المزيد >>
الانتخابات البلدية بالمنستير.. تسجيل ترشح 37 قائمة، منها 16 مستقلة و 21 قائمة حزبية
19 فيفري 2018 السّاعة 00:02
أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير خالد الشطي، اليوم الاحد 18 فيفري 2018، بأن عدد...
المزيد >>
المزونة: وفاة شخص واصابة اخرين في حادث مرور
18 فيفري 2018 السّاعة 23:43
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين – زهير المليكي: جد مساء اليوم حادث مرور على الطريق الرابطة بين المزونة وبئر تمثل...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
فرصة أخرى ضائعة أمام الدساترة
ستستكمل الانتخابات البلديّة التي انطلقت مجرياتها هذه الأيام بفتح باب الترشّحات خطوة مهمّة في مسار الانتقال الديمقراطي وبالأخص تنفيذ مقتضيات دستور جانفي 2014 بتركيز اللبنات الأولى...
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الأخبار الأكثر قراءة
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