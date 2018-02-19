سيدي بوزيد: المتعاقدون في دور الشباب يحتجون

سيدي بوزيد- الشروق أون لاين- قيس: نفذ صباح اليوم عدد من المتعاقدين مع دور الشباب بسيدي بوزيد وقفة احتجاجية بمقر المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة للمطالبة بالترسيم خاصة و أن اغلبهم قضى فترة تعاقد تفوق 7 سنوات. و اكد المحتجون ان سلطة الاشراف تعاملت مع مطلبهم المتمثل في الترسيم و الانتداب بالتسويف و المماطلة بما ان مجلة الشغل تضمن حق الترسيم لكل من قضى فترة تعاقد اكثر من 4 سنوات.