سيدي بوزيد: المتعاقدون في دور الشباب يحتجون

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13:57صفاقس: تظاهرة عدو مشيا علي الأقدام
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سيدي بوزيد- الشروق أون لاين- قيس: نفذ صباح اليوم عدد من المتعاقدين مع دور الشباب بسيدي بوزيد وقفة احتجاجية بمقر المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة للمطالبة بالترسيم خاصة و أن اغلبهم قضى فترة تعاقد تفوق 7 سنوات. و اكد المحتجون ان سلطة الاشراف تعاملت مع مطلبهم المتمثل في الترسيم و الانتداب بالتسويف و المماطلة بما ان مجلة الشغل تضمن حق الترسيم لكل من قضى فترة تعاقد اكثر من 4 سنوات.
سيدي بوزيد- الشروق أون لاين- قيس: نفذ صباح اليوم عدد من المتعاقدين مع دور الشباب بسيدي بوزيد وقفة احتجاجية بمقر المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة للمطالبة بالترسيم خاصة و أن اغلبهم قضى فترة تعاقد تفوق 7 سنوات. و اكد المحتجون ان سلطة الاشراف تعاملت مع مطلبهم المتمثل في الترسيم و الانتداب بالتسويف و المماطلة بما ان مجلة الشغل تضمن حق الترسيم لكل من قضى فترة تعاقد اكثر من 4 سنوات.
-
15:40ريال مدريد يسابق الزمن لتجهيز مارسيلو
19 فيفري 2018
-
-
15:17السبسي يستقبل رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية
19 فيفري 2018
-
14:59جلسة إستثنائية لتقييم أداء مكتب مجلس نواب الشعب
19 فيفري 2018
-
14:36القلعة الكبرى: مداهمة مستودع للسيارات وإيقاف نفرين
19 فيفري 2018
-
14:31مصر: الإعدام لـ4 متهمين في "خلية أوسيم"
19 فيفري 2018
-
14:18المهدية: إيقاف 3 أزواج اعتدوا على زوجاتهم بالعنف
19 فيفري 2018
-
14:03تسجيل 72 حالة إنتحار ومحاولة إنتحار خلال شهر جانفي
19 فيفري 2018
-
13:57صفاقس: تظاهرة عدو مشيا علي الأقدام
19 فيفري 2018
-
13:27برج الخضراء: إيقاف شخص اجتاز الحدود التونسية الليبية خلسة
19 فيفري 2018
-
13:25الكرة الطائرة: معاوية لجنف يريد البطولة العربية
19 فيفري 2018
-
13:13الشبيكة: سرقة 47 رأس غنم
19 فيفري 2018
-
12:59القيروان: حادث مرور يسفر عن وفاة شخص واصابة آخر
19 فيفري 2018
-
12:50حزب المستقبل: عدد الاستقالات تجاوز 100 من قيادات الحزب الجهوية والمحلية
19 فيفري 2018
-
12:15سوسة: تفكيك عصابة تروج المخدرات في الملاهي الليلية
19 فيفري 2018
-
12:11هذه هي حقيقة "وفاة" سيلفستر ستالون
19 فيفري 2018
-
12:00سيدي بوزيد: وفاة المواطن الذي تعرض الى الاعتداء من قبل ارهابيين
19 فيفري 2018
-
11:52سيدي بوزيد: المتعاقدون في دور الشباب يحتجون
19 فيفري 2018
-
11:40القصر- قفصة: غلق المطعم بعد تسمم 16 تلميذا
19 فيفري 2018
-