القصر- قفصة: غلق المطعم بعد تسمم 16 تلميذا

قفصة -الشروق اون لاين- عبد الملك زعلاني: تم غلق إحدى المطاعم التي تسببت في حادثة تسمم 16 تلميذا من المدرسة الابتدائية طريق للمحطة بالقصر وقد صدر قرار الغلق من السلط المعنية وتعود تفاصيل الحادثة إلى تعرض عدد من تلاميذ المدرسة المذكورة إلى تسمم بسيط بعد أن اشتروا لمجة من مطعم قريب من المؤسسة التربوية احتوت على قطع من "الصلامي" تبين أنها فاسدة بعد إجراء التحاليل الطبية على التلاميذ وللغرض تم استدعاء صاحب المطعم من قبل السلط الأمنية وتم تحرير محضر كما تحولت مصالح المراقبة الصحية والتجارية وتم رفع تقرير لجهات المختصة وتقرر غلق المطعم لعدم توفر شروط السلامة والشروط الصحية وقد أدخلت الحادثة الهلع في صفوف الأولياء.

وللاشارة فإن المندوبية الجهوية للتربية اتخذت الإجراءات القانونية وتم تقديم قضية ضد صاحب المطعم حسب مصدر مسؤول بالمندوبية الجهوية للتربية.