القصر- قفصة: غلق المطعم بعد تسمم 16 تلميذا

-
15:40ريال مدريد يسابق الزمن لتجهيز مارسيلو
19 فيفري 2018
-
-
15:17السبسي يستقبل رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية
19 فيفري 2018
-
14:59جلسة إستثنائية لتقييم أداء مكتب مجلس نواب الشعب
19 فيفري 2018
-
14:36القلعة الكبرى: مداهمة مستودع للسيارات وإيقاف نفرين
19 فيفري 2018
-
14:31مصر: الإعدام لـ4 متهمين في "خلية أوسيم"
19 فيفري 2018
-
14:18المهدية: إيقاف 3 أزواج اعتدوا على زوجاتهم بالعنف
19 فيفري 2018
-
14:03تسجيل 72 حالة إنتحار ومحاولة إنتحار خلال شهر جانفي
19 فيفري 2018
-
13:57صفاقس: تظاهرة عدو مشيا علي الأقدام
19 فيفري 2018
-
13:27برج الخضراء: إيقاف شخص اجتاز الحدود التونسية الليبية خلسة
19 فيفري 2018
-
13:25الكرة الطائرة: معاوية لجنف يريد البطولة العربية
19 فيفري 2018
-
13:13الشبيكة: سرقة 47 رأس غنم
19 فيفري 2018
-
12:59القيروان: حادث مرور يسفر عن وفاة شخص واصابة آخر
19 فيفري 2018
-
12:50حزب المستقبل: عدد الاستقالات تجاوز 100 من قيادات الحزب الجهوية والمحلية
19 فيفري 2018
-
12:15سوسة: تفكيك عصابة تروج المخدرات في الملاهي الليلية
19 فيفري 2018
-
12:11هذه هي حقيقة "وفاة" سيلفستر ستالون
19 فيفري 2018
-
12:00سيدي بوزيد: وفاة المواطن الذي تعرض الى الاعتداء من قبل ارهابيين
19 فيفري 2018
-
11:52سيدي بوزيد: المتعاقدون في دور الشباب يحتجون
19 فيفري 2018
-
11:40القصر- قفصة: غلق المطعم بعد تسمم 16 تلميذا
19 فيفري 2018
-
قفصة -الشروق اون لاين- عبد الملك زعلاني: تم غلق إحدى المطاعم التي تسببت في حادثة تسمم 16 تلميذا من المدرسة الابتدائية طريق للمحطة بالقصر وقد صدر قرار الغلق من السلط المعنية وتعود تفاصيل الحادثة إلى تعرض عدد من تلاميذ المدرسة المذكورة إلى تسمم بسيط بعد أن اشتروا لمجة من مطعم قريب من المؤسسة التربوية احتوت على قطع من "الصلامي" تبين أنها فاسدة بعد إجراء التحاليل الطبية على التلاميذ وللغرض تم استدعاء صاحب المطعم من قبل السلط الأمنية وتم تحرير محضر كما تحولت مصالح المراقبة الصحية والتجارية وتم رفع تقرير لجهات المختصة وتقرر غلق المطعم لعدم توفر شروط السلامة والشروط الصحية وقد أدخلت الحادثة الهلع في صفوف الأولياء.
وللاشارة فإن المندوبية الجهوية للتربية اتخذت الإجراءات القانونية وتم تقديم قضية ضد صاحب المطعم حسب مصدر مسؤول بالمندوبية الجهوية للتربية.
قفصة -الشروق اون لاين- عبد الملك زعلاني: تم غلق إحدى المطاعم التي تسببت في حادثة تسمم 16 تلميذا من المدرسة الابتدائية طريق للمحطة بالقصر وقد صدر قرار الغلق من السلط المعنية وتعود تفاصيل الحادثة إلى تعرض عدد من تلاميذ المدرسة المذكورة إلى تسمم بسيط بعد أن اشتروا لمجة من مطعم قريب من المؤسسة التربوية احتوت على قطع من "الصلامي" تبين أنها فاسدة بعد إجراء التحاليل الطبية على التلاميذ وللغرض تم استدعاء صاحب المطعم من قبل السلط الأمنية وتم تحرير محضر كما تحولت مصالح المراقبة الصحية والتجارية وتم رفع تقرير لجهات المختصة وتقرر غلق المطعم لعدم توفر شروط السلامة والشروط الصحية وقد أدخلت الحادثة الهلع في صفوف الأولياء.
وللاشارة فإن المندوبية الجهوية للتربية اتخذت الإجراءات القانونية وتم تقديم قضية ضد صاحب المطعم حسب مصدر مسؤول بالمندوبية الجهوية للتربية.
-
15:40ريال مدريد يسابق الزمن لتجهيز مارسيلو
19 فيفري 2018
-
-
15:17السبسي يستقبل رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية
19 فيفري 2018
-
14:59جلسة إستثنائية لتقييم أداء مكتب مجلس نواب الشعب
19 فيفري 2018
-
14:36القلعة الكبرى: مداهمة مستودع للسيارات وإيقاف نفرين
19 فيفري 2018
-
14:31مصر: الإعدام لـ4 متهمين في "خلية أوسيم"
19 فيفري 2018
-
14:18المهدية: إيقاف 3 أزواج اعتدوا على زوجاتهم بالعنف
19 فيفري 2018
-
14:03تسجيل 72 حالة إنتحار ومحاولة إنتحار خلال شهر جانفي
19 فيفري 2018
-
13:57صفاقس: تظاهرة عدو مشيا علي الأقدام
19 فيفري 2018
-
13:27برج الخضراء: إيقاف شخص اجتاز الحدود التونسية الليبية خلسة
19 فيفري 2018
-
13:25الكرة الطائرة: معاوية لجنف يريد البطولة العربية
19 فيفري 2018
-
13:13الشبيكة: سرقة 47 رأس غنم
19 فيفري 2018
-
12:59القيروان: حادث مرور يسفر عن وفاة شخص واصابة آخر
19 فيفري 2018
-
12:50حزب المستقبل: عدد الاستقالات تجاوز 100 من قيادات الحزب الجهوية والمحلية
19 فيفري 2018
-
12:15سوسة: تفكيك عصابة تروج المخدرات في الملاهي الليلية
19 فيفري 2018
-
12:11هذه هي حقيقة "وفاة" سيلفستر ستالون
19 فيفري 2018
-
12:00سيدي بوزيد: وفاة المواطن الذي تعرض الى الاعتداء من قبل ارهابيين
19 فيفري 2018
-
11:52سيدي بوزيد: المتعاقدون في دور الشباب يحتجون
19 فيفري 2018
-
11:40القصر- قفصة: غلق المطعم بعد تسمم 16 تلميذا
19 فيفري 2018
-