585 قائمة تقدم مطالب ترشح للانتخابات البلدية إلى غاية اليوم الرابع من فترة قبول الترشحات

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بلغ عدد مطالب الترشح للانتخابات البلدية إلى غاية الساعة السادسة من مساء أمس الأحد والموافق لليوم الرابع من اجال قبول الترشحات، 585 قائمة منها 411 حزبية و173 مستقلة وواحدة إئتلافية، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكان عضو الهيئة أنيس الجربوعي، ذكر في تصريح سابق لـ(وات)، أن نسبة تقديم الترشحات للمشاركة في الإنتخابات البلدية المقبلة في عموم الدوائر الإنتخابية (360 دائرة إنتخابية) بلغت 78 في المائة بعد 3 أيام من فتح باب تقديم الترشحات.
وأوضح أن عدد البلديات التي سجلت إيداع مطالب ترشح للمشاركة في هذا الإستحقاق الإنتخابي المقرر يوم 6 ماي 2018، بلغ 274 بلدية، في حين لم تشهد 76 بلدية إلى حدود مساء السبت تقديم أي مطلب ترشح للفوز بمقاعد مجالسها البلدية.
وأفاد بأن البلديات التي لم تترشح لها بعد أية قائمة، هي في الأغلب "بلديات جديدة ومحدثة مؤخرا تابعة خاصة لولايات سليانة والقصرين وقفصة وقابس وتطاوين"، مضيفا أن الإدارة الفرعية للإنتخابات بنابل 1 هي الأكثر استقبالا لمطالب المترشحين.
يشار إلى أن آخر أجل لتقديم ملفات المترشحين للإنتخابات البلدية المقبلة هو يوم 22 فيفري الجاري، ليتم إثر ذلك وفق الرزنامة التي ضبطتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الإعلان عن القائمات المقبولة للمترشحين في أجل أقصاه يوم 3 مارس المقبل، على أن يتم لاحقا الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا من قبل الهيئة وبعد انقضاء الطعون، في أجل أقصاه يوم 4 أفريل 2018.
بلغ عدد مطالب الترشح للانتخابات البلدية إلى غاية الساعة السادسة من مساء أمس الأحد والموافق لليوم الرابع من اجال قبول الترشحات، 585 قائمة منها 411 حزبية و173 مستقلة وواحدة إئتلافية، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكان عضو الهيئة أنيس الجربوعي، ذكر في تصريح سابق لـ(وات)، أن نسبة تقديم الترشحات للمشاركة في الإنتخابات البلدية المقبلة في عموم الدوائر الإنتخابية (360 دائرة إنتخابية) بلغت 78 في المائة بعد 3 أيام من فتح باب تقديم الترشحات.
وأوضح أن عدد البلديات التي سجلت إيداع مطالب ترشح للمشاركة في هذا الإستحقاق الإنتخابي المقرر يوم 6 ماي 2018، بلغ 274 بلدية، في حين لم تشهد 76 بلدية إلى حدود مساء السبت تقديم أي مطلب ترشح للفوز بمقاعد مجالسها البلدية.
وأفاد بأن البلديات التي لم تترشح لها بعد أية قائمة، هي في الأغلب "بلديات جديدة ومحدثة مؤخرا تابعة خاصة لولايات سليانة والقصرين وقفصة وقابس وتطاوين"، مضيفا أن الإدارة الفرعية للإنتخابات بنابل 1 هي الأكثر استقبالا لمطالب المترشحين.
يشار إلى أن آخر أجل لتقديم ملفات المترشحين للإنتخابات البلدية المقبلة هو يوم 22 فيفري الجاري، ليتم إثر ذلك وفق الرزنامة التي ضبطتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الإعلان عن القائمات المقبولة للمترشحين في أجل أقصاه يوم 3 مارس المقبل، على أن يتم لاحقا الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا من قبل الهيئة وبعد انقضاء الطعون، في أجل أقصاه يوم 4 أفريل 2018.
-
15:40ريال مدريد يسابق الزمن لتجهيز مارسيلو
19 فيفري 2018
-
-
15:17السبسي يستقبل رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية
19 فيفري 2018
-
14:59جلسة إستثنائية لتقييم أداء مكتب مجلس نواب الشعب
19 فيفري 2018
-
14:36القلعة الكبرى: مداهمة مستودع للسيارات وإيقاف نفرين
19 فيفري 2018
-
14:31مصر: الإعدام لـ4 متهمين في "خلية أوسيم"
19 فيفري 2018
-
14:18المهدية: إيقاف 3 أزواج اعتدوا على زوجاتهم بالعنف
19 فيفري 2018
-
14:03تسجيل 72 حالة إنتحار ومحاولة إنتحار خلال شهر جانفي
19 فيفري 2018
-
13:57صفاقس: تظاهرة عدو مشيا علي الأقدام
19 فيفري 2018
-
13:27برج الخضراء: إيقاف شخص اجتاز الحدود التونسية الليبية خلسة
19 فيفري 2018
-
13:25الكرة الطائرة: معاوية لجنف يريد البطولة العربية
19 فيفري 2018
-
13:13الشبيكة: سرقة 47 رأس غنم
19 فيفري 2018
-
12:59القيروان: حادث مرور يسفر عن وفاة شخص واصابة آخر
19 فيفري 2018
-
12:50حزب المستقبل: عدد الاستقالات تجاوز 100 من قيادات الحزب الجهوية والمحلية
19 فيفري 2018
-
12:15سوسة: تفكيك عصابة تروج المخدرات في الملاهي الليلية
19 فيفري 2018
-
12:11هذه هي حقيقة "وفاة" سيلفستر ستالون
19 فيفري 2018
-
12:00سيدي بوزيد: وفاة المواطن الذي تعرض الى الاعتداء من قبل ارهابيين
19 فيفري 2018
-
11:52سيدي بوزيد: المتعاقدون في دور الشباب يحتجون
19 فيفري 2018
-
11:40القصر- قفصة: غلق المطعم بعد تسمم 16 تلميذا
19 فيفري 2018
-