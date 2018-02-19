585 قائمة تقدم مطالب ترشح للانتخابات البلدية إلى غاية اليوم الرابع من فترة قبول الترشحات

بلغ عدد مطالب الترشح للانتخابات البلدية إلى غاية الساعة السادسة من مساء أمس الأحد والموافق لليوم الرابع من اجال قبول الترشحات، 585 قائمة منها 411 حزبية و173 مستقلة وواحدة إئتلافية، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وكان عضو الهيئة أنيس الجربوعي، ذكر في تصريح سابق لـ(وات)، أن نسبة تقديم الترشحات للمشاركة في الإنتخابات البلدية المقبلة في عموم الدوائر الإنتخابية (360 دائرة إنتخابية) بلغت 78 في المائة بعد 3 أيام من فتح باب تقديم الترشحات.

وأوضح أن عدد البلديات التي سجلت إيداع مطالب ترشح للمشاركة في هذا الإستحقاق الإنتخابي المقرر يوم 6 ماي 2018، بلغ 274 بلدية، في حين لم تشهد 76 بلدية إلى حدود مساء السبت تقديم أي مطلب ترشح للفوز بمقاعد مجالسها البلدية.

وأفاد بأن البلديات التي لم تترشح لها بعد أية قائمة، هي في الأغلب "بلديات جديدة ومحدثة مؤخرا تابعة خاصة لولايات سليانة والقصرين وقفصة وقابس وتطاوين"، مضيفا أن الإدارة الفرعية للإنتخابات بنابل 1 هي الأكثر استقبالا لمطالب المترشحين.

يشار إلى أن آخر أجل لتقديم ملفات المترشحين للإنتخابات البلدية المقبلة هو يوم 22 فيفري الجاري، ليتم إثر ذلك وفق الرزنامة التي ضبطتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الإعلان عن القائمات المقبولة للمترشحين في أجل أقصاه يوم 3 مارس المقبل، على أن يتم لاحقا الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا من قبل الهيئة وبعد انقضاء الطعون، في أجل أقصاه يوم 4 أفريل 2018.