الانتخابات البلدية: الجبهة الشعبية تقدّم أول قائمة ائتلافية على مستوى الجمهورية

أفاد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات في بن عروس الكيلاني هلال، اليوم الإثنين 19 فيفري 2018، بأنّ الهيئة سجّلت منذ انطلاق عملية تقديم الترشحات للانتخابات البلدية الى حدود أمس الأحد إيداع ترشّح29 قائمة انتخابية بين حزبية ومستقلة.

وقال الكيلاني هلال إنه تمّ تسجيل إيداع ترشّح أول قائمة ائتلافية علـى مستوى الـجمهورية من طرف الجبهـة الشعبيـة و22 قائمة حزبية أغلبها من حزبي النهضة والنداء الى جانب 6 قائمات مستقلة.

و اعتبر أن عملية إيداع الترشحات مرت بسلاسة كبيرة في ظل وعي عام من قبل ممثلي القائمات المترشحة بمكونات الملف حيث لم تسجّل نقائص كبرى في الملفات المقدمة عدا بعض الملفات التي لم تتضمّن بعض الوثائق التي يمكن تداركها في الإبّان.

يشار إلى أن ولاية بن عروس تضمّ 13 دائرة بلدية ويتوزع عدد المستشارين البلديين على 36 مستشارا ببلدية المروج و30 بكل من بلديات بن عروس والمحمدية ورادس و24 ببلديات فوشانة وحمام الانف ومرناق وبومهل والزهراء وحمام الشط ونعسان ومقرين و18 مستشارا ببلدية الخليدية .