الانتخابات البلدية: الجبهة الشعبية تقدّم أول قائمة ائتلافية على مستوى الجمهورية

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أفاد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات في بن عروس الكيلاني هلال، اليوم الإثنين 19 فيفري 2018، بأنّ الهيئة سجّلت منذ انطلاق عملية تقديم الترشحات للانتخابات البلدية الى حدود أمس الأحد إيداع ترشّح29 قائمة انتخابية بين حزبية ومستقلة.
وقال الكيلاني هلال إنه تمّ تسجيل إيداع ترشّح أول قائمة ائتلافية علـى مستوى الـجمهورية من طرف الجبهـة الشعبيـة و22 قائمة حزبية أغلبها من حزبي النهضة والنداء الى جانب 6 قائمات مستقلة.
و اعتبر أن عملية إيداع الترشحات مرت بسلاسة كبيرة في ظل وعي عام من قبل ممثلي القائمات المترشحة بمكونات الملف حيث لم تسجّل نقائص كبرى في الملفات المقدمة عدا بعض الملفات التي لم تتضمّن بعض الوثائق التي يمكن تداركها في الإبّان.
يشار إلى أن ولاية بن عروس تضمّ 13 دائرة بلدية ويتوزع عدد المستشارين البلديين على 36 مستشارا ببلدية المروج و30 بكل من بلديات بن عروس والمحمدية ورادس و24 ببلديات فوشانة وحمام الانف ومرناق وبومهل والزهراء وحمام الشط ونعسان ومقرين و18 مستشارا ببلدية الخليدية .
أفاد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات في بن عروس الكيلاني هلال، اليوم الإثنين 19 فيفري 2018، بأنّ الهيئة سجّلت منذ انطلاق عملية تقديم الترشحات للانتخابات البلدية الى حدود أمس الأحد إيداع ترشّح29 قائمة انتخابية بين حزبية ومستقلة.
وقال الكيلاني هلال إنه تمّ تسجيل إيداع ترشّح أول قائمة ائتلافية علـى مستوى الـجمهورية من طرف الجبهـة الشعبيـة و22 قائمة حزبية أغلبها من حزبي النهضة والنداء الى جانب 6 قائمات مستقلة.
و اعتبر أن عملية إيداع الترشحات مرت بسلاسة كبيرة في ظل وعي عام من قبل ممثلي القائمات المترشحة بمكونات الملف حيث لم تسجّل نقائص كبرى في الملفات المقدمة عدا بعض الملفات التي لم تتضمّن بعض الوثائق التي يمكن تداركها في الإبّان.
يشار إلى أن ولاية بن عروس تضمّ 13 دائرة بلدية ويتوزع عدد المستشارين البلديين على 36 مستشارا ببلدية المروج و30 بكل من بلديات بن عروس والمحمدية ورادس و24 ببلديات فوشانة وحمام الانف ومرناق وبومهل والزهراء وحمام الشط ونعسان ومقرين و18 مستشارا ببلدية الخليدية .
-
15:40ريال مدريد يسابق الزمن لتجهيز مارسيلو
19 فيفري 2018
-
-
15:17السبسي يستقبل رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية
19 فيفري 2018
-
14:59جلسة إستثنائية لتقييم أداء مكتب مجلس نواب الشعب
19 فيفري 2018
-
14:36القلعة الكبرى: مداهمة مستودع للسيارات وإيقاف نفرين
19 فيفري 2018
-
14:31مصر: الإعدام لـ4 متهمين في "خلية أوسيم"
19 فيفري 2018
-
14:18المهدية: إيقاف 3 أزواج اعتدوا على زوجاتهم بالعنف
19 فيفري 2018
-
14:03تسجيل 72 حالة إنتحار ومحاولة إنتحار خلال شهر جانفي
19 فيفري 2018
-
13:57صفاقس: تظاهرة عدو مشيا علي الأقدام
19 فيفري 2018
-
13:27برج الخضراء: إيقاف شخص اجتاز الحدود التونسية الليبية خلسة
19 فيفري 2018
-
13:25الكرة الطائرة: معاوية لجنف يريد البطولة العربية
19 فيفري 2018
-
13:13الشبيكة: سرقة 47 رأس غنم
19 فيفري 2018
-
12:59القيروان: حادث مرور يسفر عن وفاة شخص واصابة آخر
19 فيفري 2018
-
12:50حزب المستقبل: عدد الاستقالات تجاوز 100 من قيادات الحزب الجهوية والمحلية
19 فيفري 2018
-
12:15سوسة: تفكيك عصابة تروج المخدرات في الملاهي الليلية
19 فيفري 2018
-
12:11هذه هي حقيقة "وفاة" سيلفستر ستالون
19 فيفري 2018
-
12:00سيدي بوزيد: وفاة المواطن الذي تعرض الى الاعتداء من قبل ارهابيين
19 فيفري 2018
-
11:52سيدي بوزيد: المتعاقدون في دور الشباب يحتجون
19 فيفري 2018
-
11:40القصر- قفصة: غلق المطعم بعد تسمم 16 تلميذا
19 فيفري 2018
-