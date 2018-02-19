الطيب البكوش: القمة المغاربية ستنعقد في الأشهر القليلة القادمة

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قال اليوم الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش إن القمة المغاربية ستنعقد خلال الأشهر القليلة القادمة.
وأوضح الطيب البكوش في برنامج على شمس آف آم أنه يحظى بدعم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الذي يُرحب بتنظيم القمة المغاربية.
وتابع أنه التقى رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج يوم أمس، مبينا أنه أكد له أنه سيُحمل كل طرف مسؤولياته، مشددا على أنه يرحب بعقد القمة المغاربية في طرابلس.
وصرح البكوش أن قادة الدول المغاربية بإمكانهم الإجتماع في ليبيا خاصة بعد ما لمسه من هدوء في البلاد.
قال اليوم الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش إن القمة المغاربية ستنعقد خلال الأشهر القليلة القادمة.
وأوضح الطيب البكوش في برنامج على شمس آف آم أنه يحظى بدعم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الذي يُرحب بتنظيم القمة المغاربية.
وتابع أنه التقى رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج يوم أمس، مبينا أنه أكد له أنه سيُحمل كل طرف مسؤولياته، مشددا على أنه يرحب بعقد القمة المغاربية في طرابلس.
وصرح البكوش أن قادة الدول المغاربية بإمكانهم الإجتماع في ليبيا خاصة بعد ما لمسه من هدوء في البلاد.
-
15:40ريال مدريد يسابق الزمن لتجهيز مارسيلو
19 فيفري 2018
-
-
15:17السبسي يستقبل رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية
19 فيفري 2018
-
14:59جلسة إستثنائية لتقييم أداء مكتب مجلس نواب الشعب
19 فيفري 2018
-
14:36القلعة الكبرى: مداهمة مستودع للسيارات وإيقاف نفرين
19 فيفري 2018
-
14:31مصر: الإعدام لـ4 متهمين في "خلية أوسيم"
19 فيفري 2018
-
14:18المهدية: إيقاف 3 أزواج اعتدوا على زوجاتهم بالعنف
19 فيفري 2018
-
14:03تسجيل 72 حالة إنتحار ومحاولة إنتحار خلال شهر جانفي
19 فيفري 2018
-
13:57صفاقس: تظاهرة عدو مشيا علي الأقدام
19 فيفري 2018
-
13:27برج الخضراء: إيقاف شخص اجتاز الحدود التونسية الليبية خلسة
19 فيفري 2018
-
13:25الكرة الطائرة: معاوية لجنف يريد البطولة العربية
19 فيفري 2018
-
13:13الشبيكة: سرقة 47 رأس غنم
19 فيفري 2018
-
12:59القيروان: حادث مرور يسفر عن وفاة شخص واصابة آخر
19 فيفري 2018
-
12:50حزب المستقبل: عدد الاستقالات تجاوز 100 من قيادات الحزب الجهوية والمحلية
19 فيفري 2018
-
12:15سوسة: تفكيك عصابة تروج المخدرات في الملاهي الليلية
19 فيفري 2018
-
12:11هذه هي حقيقة "وفاة" سيلفستر ستالون
19 فيفري 2018
-
12:00سيدي بوزيد: وفاة المواطن الذي تعرض الى الاعتداء من قبل ارهابيين
19 فيفري 2018
-
11:52سيدي بوزيد: المتعاقدون في دور الشباب يحتجون
19 فيفري 2018
-
11:40القصر- قفصة: غلق المطعم بعد تسمم 16 تلميذا
19 فيفري 2018
-