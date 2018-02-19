الطيب البكوش: القمة المغاربية ستنعقد في الأشهر القليلة القادمة

قال اليوم الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش إن القمة المغاربية ستنعقد خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأوضح الطيب البكوش في برنامج على شمس آف آم أنه يحظى بدعم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الذي يُرحب بتنظيم القمة المغاربية.

وتابع أنه التقى رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج يوم أمس، مبينا أنه أكد له أنه سيُحمل كل طرف مسؤولياته، مشددا على أنه يرحب بعقد القمة المغاربية في طرابلس.

وصرح البكوش أن قادة الدول المغاربية بإمكانهم الإجتماع في ليبيا خاصة بعد ما لمسه من هدوء في البلاد.