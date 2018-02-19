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يوم الاثنين 19 فيفري 2018
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سجن الاعلامية المصرية ريهام سعيد
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الأولى
سجن الاعلامية المصرية ريهام سعيد
19 فيفري 2018 | 09:51

بعد تحقيقات استمرت 4 ساعات متواصلة، أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بحبس الإعلامية المصرية ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا الخير"، والمنتج الفني ورئيس التحرير، 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامهم بالتحريض على اختطاف أطفال.

وأنكرت الإعلامية المصرية في التحقيقات صلتها بفكرة التحقيق التلفزيوني الذي قام به فريق إعدادها، موضحة أنها فوجئت بالتقرير مثل المشاهدين وأنها لم تطلب خطف أطفال أو التحريض على خطفهم لتصوير حلقة من البرنامج.

وذكرت سعيد أن سبب تأخرها عن الحضور لتحقيقات النيابة هو رعايتها لابنها الرضيع، مشيرة إلى أنها وطاقم برنامجها يقومون بخدمة أطفال مصر وأنها لا يمكن أن تفكر في القيام بجريمة ضدهم.

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على معدة ومصور ببرنامج ريهام سعيد ووجهت لهما اتهامات باختطاف طفلين في منطقة السلام شرق القاهرة.

وقالت المعدة في التحقيقات إن رئيس تحرير البرنامج وطاقمه اتفقوا على إعداد حلقة من البرنامج تتناول ظاهرة خطف الأطفال وتم التوصل لشخص يدعى إسلام على دراية بعصابة تقوم بخطف الأطفال، حيث قرروا الاتصال بأفراد العصابة والاتفاق معهم على شراء طفلين مقابل ٣٠٠ ألف جنيه.

وخلال عملية الاستلام والتسلم ألقت قوات الأمن القبض على الجميع، وكانت المفاجأة أن أفراد العصابة اعترفوا بأن طاقم البرنامج وراء تحريضهم على خطف الأطفال.

وقررت نيابة حوادث شرق القاهرة حبس المعدة والمصور لمدة 15 يوما مع استدعاء ريهام سعيد للتحقيق معها والاستماع بأقوالها.

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الأولى
سجن الاعلامية المصرية ريهام سعيد
19 فيفري 2018 | 09:51

بعد تحقيقات استمرت 4 ساعات متواصلة، أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بحبس الإعلامية المصرية ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا الخير"، والمنتج الفني ورئيس التحرير، 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامهم بالتحريض على اختطاف أطفال.

وأنكرت الإعلامية المصرية في التحقيقات صلتها بفكرة التحقيق التلفزيوني الذي قام به فريق إعدادها، موضحة أنها فوجئت بالتقرير مثل المشاهدين وأنها لم تطلب خطف أطفال أو التحريض على خطفهم لتصوير حلقة من البرنامج.

وذكرت سعيد أن سبب تأخرها عن الحضور لتحقيقات النيابة هو رعايتها لابنها الرضيع، مشيرة إلى أنها وطاقم برنامجها يقومون بخدمة أطفال مصر وأنها لا يمكن أن تفكر في القيام بجريمة ضدهم.

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على معدة ومصور ببرنامج ريهام سعيد ووجهت لهما اتهامات باختطاف طفلين في منطقة السلام شرق القاهرة.

وقالت المعدة في التحقيقات إن رئيس تحرير البرنامج وطاقمه اتفقوا على إعداد حلقة من البرنامج تتناول ظاهرة خطف الأطفال وتم التوصل لشخص يدعى إسلام على دراية بعصابة تقوم بخطف الأطفال، حيث قرروا الاتصال بأفراد العصابة والاتفاق معهم على شراء طفلين مقابل ٣٠٠ ألف جنيه.

وخلال عملية الاستلام والتسلم ألقت قوات الأمن القبض على الجميع، وكانت المفاجأة أن أفراد العصابة اعترفوا بأن طاقم البرنامج وراء تحريضهم على خطف الأطفال.

وقررت نيابة حوادث شرق القاهرة حبس المعدة والمصور لمدة 15 يوما مع استدعاء ريهام سعيد للتحقيق معها والاستماع بأقوالها.

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خالد الحدّاد
فرصة أخرى ضائعة أمام الدساترة
ستستكمل الانتخابات البلديّة التي انطلقت مجرياتها هذه الأيام بفتح باب الترشّحات خطوة مهمّة في مسار الانتقال الديمقراطي وبالأخص تنفيذ مقتضيات دستور جانفي 2014 بتركيز اللبنات الأولى...
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