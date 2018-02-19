سجن الاعلامية المصرية ريهام سعيد

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بعد تحقيقات استمرت 4 ساعات متواصلة، أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بحبس الإعلامية المصرية ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا الخير"، والمنتج الفني ورئيس التحرير، 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامهم بالتحريض على اختطاف أطفال.
وأنكرت الإعلامية المصرية في التحقيقات صلتها بفكرة التحقيق التلفزيوني الذي قام به فريق إعدادها، موضحة أنها فوجئت بالتقرير مثل المشاهدين وأنها لم تطلب خطف أطفال أو التحريض على خطفهم لتصوير حلقة من البرنامج.
وذكرت سعيد أن سبب تأخرها عن الحضور لتحقيقات النيابة هو رعايتها لابنها الرضيع، مشيرة إلى أنها وطاقم برنامجها يقومون بخدمة أطفال مصر وأنها لا يمكن أن تفكر في القيام بجريمة ضدهم.
وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على معدة ومصور ببرنامج ريهام سعيد ووجهت لهما اتهامات باختطاف طفلين في منطقة السلام شرق القاهرة.
وقالت المعدة في التحقيقات إن رئيس تحرير البرنامج وطاقمه اتفقوا على إعداد حلقة من البرنامج تتناول ظاهرة خطف الأطفال وتم التوصل لشخص يدعى إسلام على دراية بعصابة تقوم بخطف الأطفال، حيث قرروا الاتصال بأفراد العصابة والاتفاق معهم على شراء طفلين مقابل ٣٠٠ ألف جنيه.
وخلال عملية الاستلام والتسلم ألقت قوات الأمن القبض على الجميع، وكانت المفاجأة أن أفراد العصابة اعترفوا بأن طاقم البرنامج وراء تحريضهم على خطف الأطفال.
وقررت نيابة حوادث شرق القاهرة حبس المعدة والمصور لمدة 15 يوما مع استدعاء ريهام سعيد للتحقيق معها والاستماع بأقوالها.
بعد تحقيقات استمرت 4 ساعات متواصلة، أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بحبس الإعلامية المصرية ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا الخير"، والمنتج الفني ورئيس التحرير، 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامهم بالتحريض على اختطاف أطفال.
وأنكرت الإعلامية المصرية في التحقيقات صلتها بفكرة التحقيق التلفزيوني الذي قام به فريق إعدادها، موضحة أنها فوجئت بالتقرير مثل المشاهدين وأنها لم تطلب خطف أطفال أو التحريض على خطفهم لتصوير حلقة من البرنامج.
وذكرت سعيد أن سبب تأخرها عن الحضور لتحقيقات النيابة هو رعايتها لابنها الرضيع، مشيرة إلى أنها وطاقم برنامجها يقومون بخدمة أطفال مصر وأنها لا يمكن أن تفكر في القيام بجريمة ضدهم.
وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على معدة ومصور ببرنامج ريهام سعيد ووجهت لهما اتهامات باختطاف طفلين في منطقة السلام شرق القاهرة.
وقالت المعدة في التحقيقات إن رئيس تحرير البرنامج وطاقمه اتفقوا على إعداد حلقة من البرنامج تتناول ظاهرة خطف الأطفال وتم التوصل لشخص يدعى إسلام على دراية بعصابة تقوم بخطف الأطفال، حيث قرروا الاتصال بأفراد العصابة والاتفاق معهم على شراء طفلين مقابل ٣٠٠ ألف جنيه.
وخلال عملية الاستلام والتسلم ألقت قوات الأمن القبض على الجميع، وكانت المفاجأة أن أفراد العصابة اعترفوا بأن طاقم البرنامج وراء تحريضهم على خطف الأطفال.
وقررت نيابة حوادث شرق القاهرة حبس المعدة والمصور لمدة 15 يوما مع استدعاء ريهام سعيد للتحقيق معها والاستماع بأقوالها.
-
15:40ريال مدريد يسابق الزمن لتجهيز مارسيلو
19 فيفري 2018
-
-
15:17السبسي يستقبل رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية
19 فيفري 2018
-
14:59جلسة إستثنائية لتقييم أداء مكتب مجلس نواب الشعب
19 فيفري 2018
-
14:36القلعة الكبرى: مداهمة مستودع للسيارات وإيقاف نفرين
19 فيفري 2018
-
14:31مصر: الإعدام لـ4 متهمين في "خلية أوسيم"
19 فيفري 2018
-
14:18المهدية: إيقاف 3 أزواج اعتدوا على زوجاتهم بالعنف
19 فيفري 2018
-
14:03تسجيل 72 حالة إنتحار ومحاولة إنتحار خلال شهر جانفي
19 فيفري 2018
-
13:57صفاقس: تظاهرة عدو مشيا علي الأقدام
19 فيفري 2018
-
13:27برج الخضراء: إيقاف شخص اجتاز الحدود التونسية الليبية خلسة
19 فيفري 2018
-
13:25الكرة الطائرة: معاوية لجنف يريد البطولة العربية
19 فيفري 2018
-
13:13الشبيكة: سرقة 47 رأس غنم
19 فيفري 2018
-
12:59القيروان: حادث مرور يسفر عن وفاة شخص واصابة آخر
19 فيفري 2018
-
12:50حزب المستقبل: عدد الاستقالات تجاوز 100 من قيادات الحزب الجهوية والمحلية
19 فيفري 2018
-
12:15سوسة: تفكيك عصابة تروج المخدرات في الملاهي الليلية
19 فيفري 2018
-
12:11هذه هي حقيقة "وفاة" سيلفستر ستالون
19 فيفري 2018
-
12:00سيدي بوزيد: وفاة المواطن الذي تعرض الى الاعتداء من قبل ارهابيين
19 فيفري 2018
-
11:52سيدي بوزيد: المتعاقدون في دور الشباب يحتجون
19 فيفري 2018
-
11:40القصر- قفصة: غلق المطعم بعد تسمم 16 تلميذا
19 فيفري 2018
-