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بعث مدرسة للكاريكاتير في صفاقس
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الأولى
بعث مدرسة للكاريكاتير في صفاقس
16 فيفري 2018 | 20:44

تونس- الشروق أون لاين: تم مؤخرا بعث مدرسة للكاريكاتير في صفاقس بالشراكة مع عديد المؤسسات والجمعيات الثقافية والشبابية. وقال وحيد الهنتاتي المستشار ثقافي ورئيس مشروع مدرسة الكاريكاتير – صفاقس أنها تعمل على تكوين رسامين شبان في الكاريكاتير من بين الشباب الموهوب في الرسم مقسمين على 3 نواد تنشط بصفة أسبوعية في دور الشباب بطينة - عقارب – العامرة ( وهي مناطق شعبية في ريف محافظة صفاقس التونسية ) بإشراف ثلة من أساتذة الرسم و فناني الكاريكاتير من تونس -  مصر - العراق - سوريا -  المغرب لفترة تمتد على عشرة أشهر ( أكتوبر 2017 إلى جويلية – يوليو 2018 ) ويتخللها تنظيم معارض فردية و جماعية لانتاجات الشبان.

وأضاف الهنتاتي أن الهدف هو تمكين هؤلاء الشباب من المساهمة في ترسيخ حرية التعبير و في تعرية و نقد الظواهر السلبية في محيطهم و في مجتمعهم.

ومن بين فعاليات المدرسة اصدار كتب تعليمية ثقافية حول الكاريكاتير و بعض كبار اعلامه و قد اصدرت المدرسة كتابا من تاليف الفنان المصري سمير عبد الغني بعنوان (تلميذ في مدرسة الكاريكاتير).

التظاهرة القادمة للمدرسة ورشات و معارض لفنان الكاريكاتير العراقي منصور البكري.

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الأولى
بعث مدرسة للكاريكاتير في صفاقس
16 فيفري 2018 | 20:44

تونس- الشروق أون لاين: تم مؤخرا بعث مدرسة للكاريكاتير في صفاقس بالشراكة مع عديد المؤسسات والجمعيات الثقافية والشبابية. وقال وحيد الهنتاتي المستشار ثقافي ورئيس مشروع مدرسة الكاريكاتير – صفاقس أنها تعمل على تكوين رسامين شبان في الكاريكاتير من بين الشباب الموهوب في الرسم مقسمين على 3 نواد تنشط بصفة أسبوعية في دور الشباب بطينة - عقارب – العامرة ( وهي مناطق شعبية في ريف محافظة صفاقس التونسية ) بإشراف ثلة من أساتذة الرسم و فناني الكاريكاتير من تونس -  مصر - العراق - سوريا -  المغرب لفترة تمتد على عشرة أشهر ( أكتوبر 2017 إلى جويلية – يوليو 2018 ) ويتخللها تنظيم معارض فردية و جماعية لانتاجات الشبان.

وأضاف الهنتاتي أن الهدف هو تمكين هؤلاء الشباب من المساهمة في ترسيخ حرية التعبير و في تعرية و نقد الظواهر السلبية في محيطهم و في مجتمعهم.

ومن بين فعاليات المدرسة اصدار كتب تعليمية ثقافية حول الكاريكاتير و بعض كبار اعلامه و قد اصدرت المدرسة كتابا من تاليف الفنان المصري سمير عبد الغني بعنوان (تلميذ في مدرسة الكاريكاتير).

التظاهرة القادمة للمدرسة ورشات و معارض لفنان الكاريكاتير العراقي منصور البكري.

لمشاهدة المزيد من الصور

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خالد الحدّاد
فرصة أخرى ضائعة أمام الدساترة
ستستكمل الانتخابات البلديّة التي انطلقت مجرياتها هذه الأيام بفتح باب الترشّحات خطوة مهمّة في مسار الانتقال الديمقراطي وبالأخص تنفيذ مقتضيات دستور جانفي 2014 بتركيز اللبنات الأولى...
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