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تونس- الشروق أون لاين: تم مؤخرا بعث مدرسة للكاريكاتير في صفاقس بالشراكة مع عديد المؤسسات والجمعيات الثقافية والشبابية. وقال وحيد الهنتاتي المستشار ثقافي ورئيس مشروع مدرسة الكاريكاتير – صفاقس أنها تعمل على تكوين رسامين شبان في الكاريكاتير من بين الشباب الموهوب في الرسم مقسمين على 3 نواد تنشط بصفة أسبوعية في دور الشباب بطينة - عقارب – العامرة ( وهي مناطق شعبية في ريف محافظة صفاقس التونسية ) بإشراف ثلة من أساتذة الرسم و فناني الكاريكاتير من تونس - مصر - العراق - سوريا - المغرب لفترة تمتد على عشرة أشهر ( أكتوبر 2017 إلى جويلية – يوليو 2018 ) ويتخللها تنظيم معارض فردية و جماعية لانتاجات الشبان.
وأضاف الهنتاتي أن الهدف هو تمكين هؤلاء الشباب من المساهمة في ترسيخ حرية التعبير و في تعرية و نقد الظواهر السلبية في محيطهم و في مجتمعهم.
ومن بين فعاليات المدرسة اصدار كتب تعليمية ثقافية حول الكاريكاتير و بعض كبار اعلامه و قد اصدرت المدرسة كتابا من تاليف الفنان المصري سمير عبد الغني بعنوان (تلميذ في مدرسة الكاريكاتير).
التظاهرة القادمة للمدرسة ورشات و معارض لفنان الكاريكاتير العراقي منصور البكري.
تونس- الشروق أون لاين: تم مؤخرا بعث مدرسة للكاريكاتير في صفاقس بالشراكة مع عديد المؤسسات والجمعيات الثقافية والشبابية. وقال وحيد الهنتاتي المستشار ثقافي ورئيس مشروع مدرسة الكاريكاتير – صفاقس أنها تعمل على تكوين رسامين شبان في الكاريكاتير من بين الشباب الموهوب في الرسم مقسمين على 3 نواد تنشط بصفة أسبوعية في دور الشباب بطينة - عقارب – العامرة ( وهي مناطق شعبية في ريف محافظة صفاقس التونسية ) بإشراف ثلة من أساتذة الرسم و فناني الكاريكاتير من تونس - مصر - العراق - سوريا - المغرب لفترة تمتد على عشرة أشهر ( أكتوبر 2017 إلى جويلية – يوليو 2018 ) ويتخللها تنظيم معارض فردية و جماعية لانتاجات الشبان.
وأضاف الهنتاتي أن الهدف هو تمكين هؤلاء الشباب من المساهمة في ترسيخ حرية التعبير و في تعرية و نقد الظواهر السلبية في محيطهم و في مجتمعهم.
ومن بين فعاليات المدرسة اصدار كتب تعليمية ثقافية حول الكاريكاتير و بعض كبار اعلامه و قد اصدرت المدرسة كتابا من تاليف الفنان المصري سمير عبد الغني بعنوان (تلميذ في مدرسة الكاريكاتير).
التظاهرة القادمة للمدرسة ورشات و معارض لفنان الكاريكاتير العراقي منصور البكري.
-
15:40ريال مدريد يسابق الزمن لتجهيز مارسيلو
19 فيفري 2018
-
-
15:17السبسي يستقبل رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية
19 فيفري 2018
-
14:59جلسة إستثنائية لتقييم أداء مكتب مجلس نواب الشعب
19 فيفري 2018
-
14:36القلعة الكبرى: مداهمة مستودع للسيارات وإيقاف نفرين
19 فيفري 2018
-
14:31مصر: الإعدام لـ4 متهمين في "خلية أوسيم"
19 فيفري 2018
-
14:18المهدية: إيقاف 3 أزواج اعتدوا على زوجاتهم بالعنف
19 فيفري 2018
-
14:03تسجيل 72 حالة إنتحار ومحاولة إنتحار خلال شهر جانفي
19 فيفري 2018
-
13:57صفاقس: تظاهرة عدو مشيا علي الأقدام
19 فيفري 2018
-
13:27برج الخضراء: إيقاف شخص اجتاز الحدود التونسية الليبية خلسة
19 فيفري 2018
-
13:25الكرة الطائرة: معاوية لجنف يريد البطولة العربية
19 فيفري 2018
-
13:13الشبيكة: سرقة 47 رأس غنم
19 فيفري 2018
-
12:59القيروان: حادث مرور يسفر عن وفاة شخص واصابة آخر
19 فيفري 2018
-
12:50حزب المستقبل: عدد الاستقالات تجاوز 100 من قيادات الحزب الجهوية والمحلية
19 فيفري 2018
-
12:15سوسة: تفكيك عصابة تروج المخدرات في الملاهي الليلية
19 فيفري 2018
-
12:11هذه هي حقيقة "وفاة" سيلفستر ستالون
19 فيفري 2018
-
12:00سيدي بوزيد: وفاة المواطن الذي تعرض الى الاعتداء من قبل ارهابيين
19 فيفري 2018
-
11:52سيدي بوزيد: المتعاقدون في دور الشباب يحتجون
19 فيفري 2018
-
11:40القصر- قفصة: غلق المطعم بعد تسمم 16 تلميذا
19 فيفري 2018
-