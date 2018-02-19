بعث مدرسة للكاريكاتير في صفاقس

تونس- الشروق أون لاين: تم مؤخرا بعث مدرسة للكاريكاتير في صفاقس بالشراكة مع عديد المؤسسات والجمعيات الثقافية والشبابية. وقال وحيد الهنتاتي المستشار ثقافي ورئيس مشروع مدرسة الكاريكاتير – صفاقس أنها تعمل على تكوين رسامين شبان في الكاريكاتير من بين الشباب الموهوب في الرسم مقسمين على 3 نواد تنشط بصفة أسبوعية في دور الشباب بطينة - عقارب – العامرة ( وهي مناطق شعبية في ريف محافظة صفاقس التونسية ) بإشراف ثلة من أساتذة الرسم و فناني الكاريكاتير من تونس - مصر - العراق - سوريا - المغرب لفترة تمتد على عشرة أشهر ( أكتوبر 2017 إلى جويلية – يوليو 2018 ) ويتخللها تنظيم معارض فردية و جماعية لانتاجات الشبان.

وأضاف الهنتاتي أن الهدف هو تمكين هؤلاء الشباب من المساهمة في ترسيخ حرية التعبير و في تعرية و نقد الظواهر السلبية في محيطهم و في مجتمعهم.

ومن بين فعاليات المدرسة اصدار كتب تعليمية ثقافية حول الكاريكاتير و بعض كبار اعلامه و قد اصدرت المدرسة كتابا من تاليف الفنان المصري سمير عبد الغني بعنوان (تلميذ في مدرسة الكاريكاتير).

التظاهرة القادمة للمدرسة ورشات و معارض لفنان الكاريكاتير العراقي منصور البكري.

لمشاهدة المزيد من الصور