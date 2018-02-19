نابل: توسعة ميناء الهوارية ورصد 365 الف د لتهيئة ميناء سيدي دَاوُدَ

نابل- الشروق أون لاين- فاطمة بن عثمان: في اطار تحسين ظروف عمل البحَّارة والنهوض بقطاع الصيد البحري بولاية نابل الذي يشغل عددا هاما من اليد العاملة اقترحت المصالح البلدية بالهوارية تسييج ميناء الهوارية واحداث محلات وادارات جديدة مع اضافة حوض ثاني داخل الميناء بهدف التوسعة خاصة وان الميناء اصبح يشهد كثافة كبيرة ويستقطب أعدادا هامة من الزوار والسياح خاصة في فصل الصيف وحسب ما اكده معتمد الجهة ورئيس النيابة الخصوصية بالهوارية ناجح النوري لـ"الشروق اون لاين" فقد تم تخصيص اعتمادات هامة لصيانة ميناء سيدي دَاوُدَ تقدر بـ 365 الف د لتهيئة ارضية الميناء و ترقيع الشباك.