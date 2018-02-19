نابل: توسعة ميناء الهوارية ورصد 365 الف د لتهيئة ميناء سيدي دَاوُدَ

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14:59جلسة إستثنائية لتقييم أداء مكتب مجلس نواب الشعب
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نابل- الشروق أون لاين- فاطمة بن عثمان: في اطار تحسين ظروف عمل البحَّارة والنهوض بقطاع الصيد البحري بولاية نابل الذي يشغل عددا هاما من اليد العاملة اقترحت المصالح البلدية بالهوارية تسييج ميناء الهوارية واحداث محلات وادارات جديدة مع اضافة حوض ثاني داخل الميناء بهدف التوسعة خاصة وان الميناء اصبح يشهد كثافة كبيرة ويستقطب أعدادا هامة من الزوار والسياح خاصة في فصل الصيف وحسب ما اكده معتمد الجهة ورئيس النيابة الخصوصية بالهوارية ناجح النوري لـ"الشروق اون لاين" فقد تم تخصيص اعتمادات هامة لصيانة ميناء سيدي دَاوُدَ تقدر بـ 365 الف د لتهيئة ارضية الميناء و ترقيع الشباك.
نابل- الشروق أون لاين- فاطمة بن عثمان: في اطار تحسين ظروف عمل البحَّارة والنهوض بقطاع الصيد البحري بولاية نابل الذي يشغل عددا هاما من اليد العاملة اقترحت المصالح البلدية بالهوارية تسييج ميناء الهوارية واحداث محلات وادارات جديدة مع اضافة حوض ثاني داخل الميناء بهدف التوسعة خاصة وان الميناء اصبح يشهد كثافة كبيرة ويستقطب أعدادا هامة من الزوار والسياح خاصة في فصل الصيف وحسب ما اكده معتمد الجهة ورئيس النيابة الخصوصية بالهوارية ناجح النوري لـ"الشروق اون لاين" فقد تم تخصيص اعتمادات هامة لصيانة ميناء سيدي دَاوُدَ تقدر بـ 365 الف د لتهيئة ارضية الميناء و ترقيع الشباك.
-
15:40ريال مدريد يسابق الزمن لتجهيز مارسيلو
19 فيفري 2018
-
-
15:17السبسي يستقبل رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية
19 فيفري 2018
-
14:59جلسة إستثنائية لتقييم أداء مكتب مجلس نواب الشعب
19 فيفري 2018
-
14:36القلعة الكبرى: مداهمة مستودع للسيارات وإيقاف نفرين
19 فيفري 2018
-
14:31مصر: الإعدام لـ4 متهمين في "خلية أوسيم"
19 فيفري 2018
-
14:18المهدية: إيقاف 3 أزواج اعتدوا على زوجاتهم بالعنف
19 فيفري 2018
-
14:03تسجيل 72 حالة إنتحار ومحاولة إنتحار خلال شهر جانفي
19 فيفري 2018
-
13:57صفاقس: تظاهرة عدو مشيا علي الأقدام
19 فيفري 2018
-
13:27برج الخضراء: إيقاف شخص اجتاز الحدود التونسية الليبية خلسة
19 فيفري 2018
-
13:25الكرة الطائرة: معاوية لجنف يريد البطولة العربية
19 فيفري 2018
-
13:13الشبيكة: سرقة 47 رأس غنم
19 فيفري 2018
-
12:59القيروان: حادث مرور يسفر عن وفاة شخص واصابة آخر
19 فيفري 2018
-
12:50حزب المستقبل: عدد الاستقالات تجاوز 100 من قيادات الحزب الجهوية والمحلية
19 فيفري 2018
-
12:15سوسة: تفكيك عصابة تروج المخدرات في الملاهي الليلية
19 فيفري 2018
-
12:11هذه هي حقيقة "وفاة" سيلفستر ستالون
19 فيفري 2018
-
12:00سيدي بوزيد: وفاة المواطن الذي تعرض الى الاعتداء من قبل ارهابيين
19 فيفري 2018
-
11:52سيدي بوزيد: المتعاقدون في دور الشباب يحتجون
19 فيفري 2018
-
11:40القصر- قفصة: غلق المطعم بعد تسمم 16 تلميذا
19 فيفري 2018
-