سجناء يحتجزون حراسا كرهائن في البرازيل

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أعلنت السلطات البرازيلية أن سجناء نفذوا، الأحد، عصيانا احتجزوا خلاله حراسا رهائن، على إثر فشل محاولتهم الفرار من السجن الواقع قرب ريو دي جانيرو، من دون أن توضح ما إذا أسفر التمرد عن قتلى أو جرحى.
وقالت إدارة السجون في ولاية ريو دي جانيرو، إن العصيان بدأ بعد الظهر في سجن "ميلتون دياس مورييرا دي جابيري" الذي يبعد 55 كلم عن وسط مدينة ريو، والذي على غرار بقية سجون البلاد يعاني من الاكتظاظ.
وبحسب موقع جي1 الإخباري، فإن السجناء المتمردين احتجزوا 7 حراس رهائن، من بينهم 3 أطلقوا سراحهم لاحقا.
ويأتي هذا العصيان في الوقت الذي أعلن الرئيس ميشال تامر، استحداث وزارة للأمن العام، وعهد إلى الجيش قيادة قوات الشرطة في ولاية ريو دي جانيرو، التي زادت فيها كثيرا أعمال العنف.
وتحتل البرازيل المرتبة الثالثة عالميا لناحية عدد السجناء مع 726 ألفا و712 سجينا كانوا مسجلين في جوان 2016، أي أكثر مرتين من القدرة الاستيعابية الرسمية للسجون، وفقا لإحصاءات وزارة العدل.
وبحسب منظمة "كونيكتاس" الحقوقية غير الحكومية فإن 75 بالمئة من السجون البرازيلية خاضعة لسيطرة عصابات الجريمة المنظمة.
وسجلت البرازيل في 2016 رقما قياسيا يبلغ 61 ألفا و619 جريمة قتل، أي بمعدل 7 جرائم في كل ساعة، بحسب منظمة غير حكومية برازيلية.
ويبلغ معدل جرائم القتل 29.9 جريمة لكل مئة ألف نسمة، أي ما يقرب من 3 مرات أكثر من معدل 10 في المئة ألف، الذي تصنفه الأمم المتحدة على أنه عتبة العنف المستوطن.
أعلنت السلطات البرازيلية أن سجناء نفذوا، الأحد، عصيانا احتجزوا خلاله حراسا رهائن، على إثر فشل محاولتهم الفرار من السجن الواقع قرب ريو دي جانيرو، من دون أن توضح ما إذا أسفر التمرد عن قتلى أو جرحى.
وقالت إدارة السجون في ولاية ريو دي جانيرو، إن العصيان بدأ بعد الظهر في سجن "ميلتون دياس مورييرا دي جابيري" الذي يبعد 55 كلم عن وسط مدينة ريو، والذي على غرار بقية سجون البلاد يعاني من الاكتظاظ.
وبحسب موقع جي1 الإخباري، فإن السجناء المتمردين احتجزوا 7 حراس رهائن، من بينهم 3 أطلقوا سراحهم لاحقا.
ويأتي هذا العصيان في الوقت الذي أعلن الرئيس ميشال تامر، استحداث وزارة للأمن العام، وعهد إلى الجيش قيادة قوات الشرطة في ولاية ريو دي جانيرو، التي زادت فيها كثيرا أعمال العنف.
وتحتل البرازيل المرتبة الثالثة عالميا لناحية عدد السجناء مع 726 ألفا و712 سجينا كانوا مسجلين في جوان 2016، أي أكثر مرتين من القدرة الاستيعابية الرسمية للسجون، وفقا لإحصاءات وزارة العدل.
وبحسب منظمة "كونيكتاس" الحقوقية غير الحكومية فإن 75 بالمئة من السجون البرازيلية خاضعة لسيطرة عصابات الجريمة المنظمة.
وسجلت البرازيل في 2016 رقما قياسيا يبلغ 61 ألفا و619 جريمة قتل، أي بمعدل 7 جرائم في كل ساعة، بحسب منظمة غير حكومية برازيلية.
ويبلغ معدل جرائم القتل 29.9 جريمة لكل مئة ألف نسمة، أي ما يقرب من 3 مرات أكثر من معدل 10 في المئة ألف، الذي تصنفه الأمم المتحدة على أنه عتبة العنف المستوطن.
-
15:40ريال مدريد يسابق الزمن لتجهيز مارسيلو
19 فيفري 2018
-
-
15:17السبسي يستقبل رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية
19 فيفري 2018
-
14:59جلسة إستثنائية لتقييم أداء مكتب مجلس نواب الشعب
19 فيفري 2018
-
14:36القلعة الكبرى: مداهمة مستودع للسيارات وإيقاف نفرين
19 فيفري 2018
-
14:31مصر: الإعدام لـ4 متهمين في "خلية أوسيم"
19 فيفري 2018
-
14:18المهدية: إيقاف 3 أزواج اعتدوا على زوجاتهم بالعنف
19 فيفري 2018
-
14:03تسجيل 72 حالة إنتحار ومحاولة إنتحار خلال شهر جانفي
19 فيفري 2018
-
13:57صفاقس: تظاهرة عدو مشيا علي الأقدام
19 فيفري 2018
-
13:27برج الخضراء: إيقاف شخص اجتاز الحدود التونسية الليبية خلسة
19 فيفري 2018
-
13:25الكرة الطائرة: معاوية لجنف يريد البطولة العربية
19 فيفري 2018
-
13:13الشبيكة: سرقة 47 رأس غنم
19 فيفري 2018
-
12:59القيروان: حادث مرور يسفر عن وفاة شخص واصابة آخر
19 فيفري 2018
-
12:50حزب المستقبل: عدد الاستقالات تجاوز 100 من قيادات الحزب الجهوية والمحلية
19 فيفري 2018
-
12:15سوسة: تفكيك عصابة تروج المخدرات في الملاهي الليلية
19 فيفري 2018
-
12:11هذه هي حقيقة "وفاة" سيلفستر ستالون
19 فيفري 2018
-
12:00سيدي بوزيد: وفاة المواطن الذي تعرض الى الاعتداء من قبل ارهابيين
19 فيفري 2018
-
11:52سيدي بوزيد: المتعاقدون في دور الشباب يحتجون
19 فيفري 2018
-
11:40القصر- قفصة: غلق المطعم بعد تسمم 16 تلميذا
19 فيفري 2018
-