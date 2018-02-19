غامبيا تعلن تعليق عقوبة الإعدام

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أعلنت حكومة غامبيا تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد سعيا لتحسين صورتها على الصعيد الدولي في أعقاب عزل رئيسها السابق يحيى جامع العام الماضي.
وقال الرئيس الغامبي أداما بارو أمس الأحد خلال كلمه بمناسبة الذكرى 53 لاستقلال بلاده عن بريطانيا: "سأستغل هذه الفرصة كي أعلن وقف عقوبة الإعدام في غامبيا كخطوة أولى نحو إلغائها".
ويحاول بارو منذ توليه السلطة قبل عام، إصلاح الأضرار التي لحقت بسمعة بلاده خلال فترة حكم الرئيس السابق جامع وشهدت انتهاكات لحقوق الإنسان.
وغادر جامع إلى غينيا الاستوائية بعد ضغوط مورست عليه من جهات مختلفة وبالأخص مجموعة دول غرب إفريقيا، ليسدل الستار بذلك على حقبة حكمه، التي استمرت 23 عاما.
وأنهى لجوء جامع إلى غينيا أزمة سياسية في غامبيا استمرت ستة أسابيع، على خلفية تراجعه عن الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية، التي خسرها في الأول من ديسمبر 2017.
ووفقا لمنظمة العفو الدولية فإن إفريقيا شهدت تراجعا كبيرا في تنفيذ عقوبة الإعدام، وحكومات بعض الدول الإفريقية أعدمت نحو 22 شخصا في 2016 مقابل 43 في 2015.
أعلنت حكومة غامبيا تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد سعيا لتحسين صورتها على الصعيد الدولي في أعقاب عزل رئيسها السابق يحيى جامع العام الماضي.
وقال الرئيس الغامبي أداما بارو أمس الأحد خلال كلمه بمناسبة الذكرى 53 لاستقلال بلاده عن بريطانيا: "سأستغل هذه الفرصة كي أعلن وقف عقوبة الإعدام في غامبيا كخطوة أولى نحو إلغائها".
ويحاول بارو منذ توليه السلطة قبل عام، إصلاح الأضرار التي لحقت بسمعة بلاده خلال فترة حكم الرئيس السابق جامع وشهدت انتهاكات لحقوق الإنسان.
وغادر جامع إلى غينيا الاستوائية بعد ضغوط مورست عليه من جهات مختلفة وبالأخص مجموعة دول غرب إفريقيا، ليسدل الستار بذلك على حقبة حكمه، التي استمرت 23 عاما.
وأنهى لجوء جامع إلى غينيا أزمة سياسية في غامبيا استمرت ستة أسابيع، على خلفية تراجعه عن الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية، التي خسرها في الأول من ديسمبر 2017.
ووفقا لمنظمة العفو الدولية فإن إفريقيا شهدت تراجعا كبيرا في تنفيذ عقوبة الإعدام، وحكومات بعض الدول الإفريقية أعدمت نحو 22 شخصا في 2016 مقابل 43 في 2015.
-
15:40ريال مدريد يسابق الزمن لتجهيز مارسيلو
19 فيفري 2018
-
-
15:17السبسي يستقبل رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية
19 فيفري 2018
-
14:59جلسة إستثنائية لتقييم أداء مكتب مجلس نواب الشعب
19 فيفري 2018
-
14:36القلعة الكبرى: مداهمة مستودع للسيارات وإيقاف نفرين
19 فيفري 2018
-
14:31مصر: الإعدام لـ4 متهمين في "خلية أوسيم"
19 فيفري 2018
-
14:18المهدية: إيقاف 3 أزواج اعتدوا على زوجاتهم بالعنف
19 فيفري 2018
-
14:03تسجيل 72 حالة إنتحار ومحاولة إنتحار خلال شهر جانفي
19 فيفري 2018
-
13:57صفاقس: تظاهرة عدو مشيا علي الأقدام
19 فيفري 2018
-
13:27برج الخضراء: إيقاف شخص اجتاز الحدود التونسية الليبية خلسة
19 فيفري 2018
-
13:25الكرة الطائرة: معاوية لجنف يريد البطولة العربية
19 فيفري 2018
-
13:13الشبيكة: سرقة 47 رأس غنم
19 فيفري 2018
-
12:59القيروان: حادث مرور يسفر عن وفاة شخص واصابة آخر
19 فيفري 2018
-
12:50حزب المستقبل: عدد الاستقالات تجاوز 100 من قيادات الحزب الجهوية والمحلية
19 فيفري 2018
-
12:15سوسة: تفكيك عصابة تروج المخدرات في الملاهي الليلية
19 فيفري 2018
-
12:11هذه هي حقيقة "وفاة" سيلفستر ستالون
19 فيفري 2018
-
12:00سيدي بوزيد: وفاة المواطن الذي تعرض الى الاعتداء من قبل ارهابيين
19 فيفري 2018
-
11:52سيدي بوزيد: المتعاقدون في دور الشباب يحتجون
19 فيفري 2018
-
11:40القصر- قفصة: غلق المطعم بعد تسمم 16 تلميذا
19 فيفري 2018
-