سيدي بوزيد: ارهابيان يقتحمان منزلا ويقتلعان أظافر صاحبه

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

سيدي بوزيد- الشروق اون لاين-قيس: عمد ارهابيان منزلا في ساعة متأخرة من الجبل ليلة البارحة الى اقتحام منزل احد اقربائهم بمعتمدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي.

وحسب المعطيات التي تحصلت عليها " الشروق اون لاين" فقد قام الارهابيان باقتلاع أظافر صاحب المنزل وهو من اقاربهم.