ماذا في لقاء فايز السراج بالطيب البكوش؟

استقبل اليوم الأحد 18 فيفري 2018، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش رفقة وفد من الأمانة العامة.

وأعرب البكوش عن تفاؤله بحل قريب للأزمة الليبية بعد ما لمسه من أمن وأمان في العاصمة طرابلس، مضيفا أن الأمانة العامة لم تتوقف عن العمل وتضع الدراسات والمقترحات التي من شأنها خدمة التكامل المنشود بين الدول الأعضاء.

ومن جهته أبدى فايز السراج أسفه لجمود مسيرة الاتحاد، مؤكدا أنه سيعمل بطريقة عملية من خلال التشاور لتجاوز العقبات التي تحيل دون انعقاد قمة مغاربية لتحريك الجمود الذي يعيشه الاتحاد، حيث تتولى ليبيا رئاسته، وسيضع الجميع أمام مسؤولياتهممعربا عن أمله في أن يتجاوب الأعضاء مع جهوده لتعقد القمة في العاصمة الليبية طرابلس، لتكون القمة بداية لتفعيل حقيقي للمؤسسات الاتحاد وبما يخدم استراتيجية التكامل بين دوله، وفق تعبيره.