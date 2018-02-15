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يوم الاثنين 19 فيفري 2018
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ماذا في لقاء فايز السراج بالطيب البكوش؟
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السياسي
ماذا في لقاء فايز السراج بالطيب البكوش؟
19 فيفري 2018 | 00:13

استقبل اليوم الأحد 18 فيفري 2018، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش رفقة وفد من الأمانة العامة.

 وأعرب البكوش عن تفاؤله بحل قريب للأزمة الليبية بعد ما لمسه من أمن وأمان في العاصمة طرابلس، مضيفا أن الأمانة العامة لم تتوقف عن العمل وتضع الدراسات والمقترحات التي من شأنها خدمة التكامل المنشود بين الدول الأعضاء.

ومن جهته أبدى فايز السراج أسفه لجمود مسيرة الاتحاد، مؤكدا أنه سيعمل بطريقة عملية من خلال التشاور لتجاوز العقبات التي تحيل دون انعقاد قمة مغاربية لتحريك الجمود الذي يعيشه الاتحاد، حيث تتولى ليبيا رئاسته، وسيضع الجميع أمام مسؤولياتهممعربا عن أمله في أن يتجاوب الأعضاء مع جهوده لتعقد القمة في العاصمة الليبية طرابلس، لتكون القمة بداية لتفعيل حقيقي للمؤسسات الاتحاد وبما يخدم استراتيجية التكامل بين دوله، وفق تعبيره.

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السياسي
ماذا في لقاء فايز السراج بالطيب البكوش؟
19 فيفري 2018 | 00:13

استقبل اليوم الأحد 18 فيفري 2018، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش رفقة وفد من الأمانة العامة.

 وأعرب البكوش عن تفاؤله بحل قريب للأزمة الليبية بعد ما لمسه من أمن وأمان في العاصمة طرابلس، مضيفا أن الأمانة العامة لم تتوقف عن العمل وتضع الدراسات والمقترحات التي من شأنها خدمة التكامل المنشود بين الدول الأعضاء.

ومن جهته أبدى فايز السراج أسفه لجمود مسيرة الاتحاد، مؤكدا أنه سيعمل بطريقة عملية من خلال التشاور لتجاوز العقبات التي تحيل دون انعقاد قمة مغاربية لتحريك الجمود الذي يعيشه الاتحاد، حيث تتولى ليبيا رئاسته، وسيضع الجميع أمام مسؤولياتهممعربا عن أمله في أن يتجاوب الأعضاء مع جهوده لتعقد القمة في العاصمة الليبية طرابلس، لتكون القمة بداية لتفعيل حقيقي للمؤسسات الاتحاد وبما يخدم استراتيجية التكامل بين دوله، وفق تعبيره.

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18 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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نقابة تونس الجوية:أكثر من 1300 نائب و34 مترشحا و 10 ساعات للتصويت
18 فيفري 2018 السّاعة 21:00
بحضور أكثر من 1300 نائب انعقد مؤتمر نقابة عملة...
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إمضاء الاتفاق بعد أيام:تمديد سن التقاعد في القطاع الخاص والعام
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ينتظر أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة إمضاء...
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خالد الحدّاد
فرصة أخرى ضائعة أمام الدساترة
ستستكمل الانتخابات البلديّة التي انطلقت مجرياتها هذه الأيام بفتح باب الترشّحات خطوة مهمّة في مسار الانتقال الديمقراطي وبالأخص تنفيذ مقتضيات دستور جانفي 2014 بتركيز اللبنات الأولى...
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