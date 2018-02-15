ماذا في لقاء فايز السراج بالطيب البكوش؟

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استقبل اليوم الأحد 18 فيفري 2018، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش رفقة وفد من الأمانة العامة.
وأعرب البكوش عن تفاؤله بحل قريب للأزمة الليبية بعد ما لمسه من أمن وأمان في العاصمة طرابلس، مضيفا أن الأمانة العامة لم تتوقف عن العمل وتضع الدراسات والمقترحات التي من شأنها خدمة التكامل المنشود بين الدول الأعضاء.
ومن جهته أبدى فايز السراج أسفه لجمود مسيرة الاتحاد، مؤكدا أنه سيعمل بطريقة عملية من خلال التشاور لتجاوز العقبات التي تحيل دون انعقاد قمة مغاربية لتحريك الجمود الذي يعيشه الاتحاد، حيث تتولى ليبيا رئاسته، وسيضع الجميع أمام مسؤولياتهممعربا عن أمله في أن يتجاوب الأعضاء مع جهوده لتعقد القمة في العاصمة الليبية طرابلس، لتكون القمة بداية لتفعيل حقيقي للمؤسسات الاتحاد وبما يخدم استراتيجية التكامل بين دوله، وفق تعبيره.
استقبل اليوم الأحد 18 فيفري 2018، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش رفقة وفد من الأمانة العامة.
وأعرب البكوش عن تفاؤله بحل قريب للأزمة الليبية بعد ما لمسه من أمن وأمان في العاصمة طرابلس، مضيفا أن الأمانة العامة لم تتوقف عن العمل وتضع الدراسات والمقترحات التي من شأنها خدمة التكامل المنشود بين الدول الأعضاء.
ومن جهته أبدى فايز السراج أسفه لجمود مسيرة الاتحاد، مؤكدا أنه سيعمل بطريقة عملية من خلال التشاور لتجاوز العقبات التي تحيل دون انعقاد قمة مغاربية لتحريك الجمود الذي يعيشه الاتحاد، حيث تتولى ليبيا رئاسته، وسيضع الجميع أمام مسؤولياتهممعربا عن أمله في أن يتجاوب الأعضاء مع جهوده لتعقد القمة في العاصمة الليبية طرابلس، لتكون القمة بداية لتفعيل حقيقي للمؤسسات الاتحاد وبما يخدم استراتيجية التكامل بين دوله، وفق تعبيره.
-
00:13ماذا في لقاء فايز السراج بالطيب البكوش؟
19 فيفري 2018
-
-
23:48جمهور الافريقي من كافة جهات الجمهورية يتحدث عن انتصار فريقهم في الدربي (فيديو)
18 فيفري 2018
-
23:43المزونة: وفاة شخص واصابة اخرين في حادث مرور
18 فيفري 2018
-
23:39بالفيديو.. عاطف الدخيلي يتحدث عن مردوده في الدربي
18 فيفري 2018
-
23:27تغريم عائض القرني مبلغا ماليا كبيرا لإدانته بـ"سرقة أدبية"
18 فيفري 2018
-
22:35بالفيديو.. الاطار الفني للإفريقي يحلّل مقابلة الدربي
18 فيفري 2018
-
22:11المهدية: احباط 4 عمليات اجتياز للحدود البحرية بمدينتي الشابة وملولش
18 فيفري 2018
-
21:59يوفنتوس ينتصر بصعوبة في "ديربي" تورينو.. ويتصدر الدوري الإيطالي "مؤقتاً"
18 فيفري 2018
-
21:50زهير الذوادي يتحدّث عن الظروف والعوامل التي ساهمت في تألق الفريق (فيديو)
18 فيفري 2018
-
21:47بالفيديو.. الطفل أمير محبّ النادي الافريقي يروي قصة الـ SMS
18 فيفري 2018
-
-
20:56تطاوين: اصابة 5 اشخاص أحدهم حالته حرجة في حادث مرور
18 فيفري 2018
-
20:51إصابة شخص جراء انفجار لغم أرضي بأحد مرتفعات القصرين
18 فيفري 2018
-
19:44المنستير: القبض على تكفيري حاول اقتحام شقّة من أجل السرقة
18 فيفري 2018
-
19:40أتلتيكو مدريد يسقط بلباو بثنائية في الدوري الأسباني
18 فيفري 2018
-
19:29عضو هيئة الانتخابات عادل البرينصي: 585 قائمة انتخابية ترشحت في 311 بلدية
18 فيفري 2018
-
-
18:31بالصور: عمليات التخريب التي طالت دورات المياه بملعب رادس خلال مقابلة الدربي
18 فيفري 2018
-
18:18جندوبة: تطور في الموازنة المالية للمركب الفلاحي بدرونة من 3.6 م.د الى 4.3 م .د
18 فيفري 2018