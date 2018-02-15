بثّ مباشر لمقابلة دربي العاصمة: الترجي - الافريقي

انتهى منذ قليل الشوط الاول من دربي العاصمة الذي يندرج في اطار الجولة 19 من الرابطة المحترفة الاولى بتعادل الفريقين 1-1 وبادر الترجي بالتسجيل عن طريق مهاجمه انيس بن حتيرة في الدقيقة السابعة من اللقاء قبل أن يعدّل الافريقي بواسطة متوسط الميدان وسام يحي في الدقيقة 47.