أيام قرطاج الشعرية: الإعلان عن مسابقة المخطوط الشعري الأول للشعراء الشبان

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أعلنت إدارة أيام قرطاج الشعرية في دورتها التأسيسيّة، عن تنظيم مسابقة للشعراء الشبان تحت اسم "مسابقة المخطوط الشعري الأول للشعراء الشبان". وحدّدت يوم 5 مارس المقبل كآخر أجل لقبول ملفات المشاركة.
واشترطت إدارة الأيام ألا يتجاوز سن المشارك 35 سنة وألا تكون له إصدارات شعرية سابقة، كما ينبغي ألا يتجاوز المخطوط 150 صفحة مرقونة، وألا يكون قد تحصّل على جائزة سابقة.
ويُرفق المخطوط الشعري بثلاث نسخ منه بالإضافة إلى نسخة من بطاقة التعريف الوطنية واستمارة ترشح تُسحب من الموقع الرسمي للأيام www.jpcarthage.gov.tn
ويُرسل ملف المشاركة إلى إدارة أيام قرطاج الشعرية، إما عبر البريد مضمون الوصول أو عن طريق الإيداع مباشرة بمكتب ضبط الإدارة الكائن بفضاء تونس نهج 8011 عمارة E، الطابق الأول مونبليزير 1002 تونس.
وكانت إدارة أيام قرطاج الشعرية قد أعلنت في بلاغ سابق، عن تنظيم مسابقة في الإبداع الشعري، وهي مفتوحة لكل كتاب نشر وصدر خلال سنتي 2016 أو 2017 عن دار نشر وفق عقد تام الشروط القانونية، واستثنت منها المؤلفات المنشورة على الحساب الخاص. وحدّدت يوم 28 فيفري الحالي كآخر أجل للترشح لهذه المسابقة.
واشترطت ألا تكون الأعمال المترشحة قد فازت سابقا بجوائز تونسية أو أجنبية. وترسل الملفات المشاركة إلى إدارة أيام قرطاج الشعرية مرفقة بخمس نسخ من الكتاب المرشح للجائزة واستمارة ترشح تسحب من الموقع الالكتروني لوزارة الشؤون الثقافية.
وتنتظم الدورة الأولى لأيام قرطاج الشعرية من 21 إلى 30 مارس 2018 تحت إدارة الشاعرة جميلة الماجري، وتحمل هده الدورة اسم الشاعر الراحل جعفر ماجد.
أعلنت إدارة أيام قرطاج الشعرية في دورتها التأسيسيّة، عن تنظيم مسابقة للشعراء الشبان تحت اسم "مسابقة المخطوط الشعري الأول للشعراء الشبان". وحدّدت يوم 5 مارس المقبل كآخر أجل لقبول ملفات المشاركة.
واشترطت إدارة الأيام ألا يتجاوز سن المشارك 35 سنة وألا تكون له إصدارات شعرية سابقة، كما ينبغي ألا يتجاوز المخطوط 150 صفحة مرقونة، وألا يكون قد تحصّل على جائزة سابقة.
ويُرفق المخطوط الشعري بثلاث نسخ منه بالإضافة إلى نسخة من بطاقة التعريف الوطنية واستمارة ترشح تُسحب من الموقع الرسمي للأيام www.jpcarthage.gov.tn
ويُرسل ملف المشاركة إلى إدارة أيام قرطاج الشعرية، إما عبر البريد مضمون الوصول أو عن طريق الإيداع مباشرة بمكتب ضبط الإدارة الكائن بفضاء تونس نهج 8011 عمارة E، الطابق الأول مونبليزير 1002 تونس.
وكانت إدارة أيام قرطاج الشعرية قد أعلنت في بلاغ سابق، عن تنظيم مسابقة في الإبداع الشعري، وهي مفتوحة لكل كتاب نشر وصدر خلال سنتي 2016 أو 2017 عن دار نشر وفق عقد تام الشروط القانونية، واستثنت منها المؤلفات المنشورة على الحساب الخاص. وحدّدت يوم 28 فيفري الحالي كآخر أجل للترشح لهذه المسابقة.
واشترطت ألا تكون الأعمال المترشحة قد فازت سابقا بجوائز تونسية أو أجنبية. وترسل الملفات المشاركة إلى إدارة أيام قرطاج الشعرية مرفقة بخمس نسخ من الكتاب المرشح للجائزة واستمارة ترشح تسحب من الموقع الالكتروني لوزارة الشؤون الثقافية.
وتنتظم الدورة الأولى لأيام قرطاج الشعرية من 21 إلى 30 مارس 2018 تحت إدارة الشاعرة جميلة الماجري، وتحمل هده الدورة اسم الشاعر الراحل جعفر ماجد.
-
14:59بثّ مباشر لمقابلة دربي العاصمة: الترجي - الافريقي
18 فيفري 2018
-
15:35الجزائر: وفاة لاعب أثناء مباراة بالدوري
18 فيفري 2018
-
15:27أريانة: القبض على شخص من أجل تحويل وجهة أنثى والإعتداء بالعنف
18 فيفري 2018
-
14:43أيام قرطاج الشعرية: الإعلان عن مسابقة المخطوط الشعري الأول للشعراء الشبان
18 فيفري 2018
-
14:27سيدي يوزيد: انطلاق فعاليات الملتقى الجهوي لكورال الاطفال بالمدارس الابتدائية
18 فيفري 2018
-
13:58نابل 1: ايداع 37 قائمة مسجلة للانتخابات البلدية وعدم تسجيل أية مخالفة
18 فيفري 2018
-
13:48عين دراهم: وفاة مواطنة بعد ان سقط عليها جدار اسطبل
18 فيفري 2018
-
13:30تشكيلة النادي الافريقي في دربي العاصمة
18 فيفري 2018
-
13:27تشكيلة الترجي الرياضي في دربي العاصمة
18 فيفري 2018
-
13:20هيئة النجم الساحلي تقدم شكوى جزائية في شبهة الارتشاء
18 فيفري 2018
-
13:04منوبة: تواصل اجراءات تقسيط مياه الري والترفيع في نسبة حاجيات الاشجار
18 فيفري 2018
-
12:43سيدي بوزيد: 900 عداء يشاركون في نهائي البطولة الوطنية للعدو الريفي
18 فيفري 2018
-
12:39لاعب عراقي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بقصة مؤثرة
18 فيفري 2018
-
12:13قيمة الإستثمارات الفلاحية الخاصة تسجّل تراجعا في 2017
18 فيفري 2018
-
12:08صفاقس: إيقاف 45 شخصا في عملية اجتياز الحدود خلسة
18 فيفري 2018
-
11:59تبرسق: ضبط شاحنة خفيفة تحتوي 15 كيلوغرام من "الزطلة"
18 فيفري 2018
-
11:44تونس وبنزرت: إيقاف عنصرين تكفيريين
18 فيفري 2018
-
11:30قابس: فوضى الرياضة تخلف جرحى امنيين وتهشيم للممتلكات
18 فيفري 2018
-
11:22غار الدماء: العثور على جثة حارس غابات مقتول في ظروف غامضة
18 فيفري 2018
-
11:07وزير الشؤون الخارجية الغيني يؤدي زيارة عمل إلى تونس
18 فيفري 2018