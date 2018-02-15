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يوم الأحد 18 فيفري 2018
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أيام قرطاج الشعرية: الإعلان عن مسابقة المخطوط الشعري الأول للشعراء الشبان
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الأولى
أيام قرطاج الشعرية: الإعلان عن مسابقة المخطوط الشعري الأول للشعراء الشبان
18 فيفري 2018 | 14:43

أعلنت إدارة أيام قرطاج الشعرية في دورتها التأسيسيّة، عن تنظيم مسابقة للشعراء الشبان تحت اسم "مسابقة المخطوط الشعري الأول للشعراء الشبان". وحدّدت يوم 5 مارس المقبل كآخر أجل لقبول ملفات المشاركة.

واشترطت إدارة الأيام ألا يتجاوز سن المشارك 35 سنة وألا تكون له إصدارات شعرية سابقة، كما ينبغي ألا يتجاوز المخطوط 150 صفحة مرقونة، وألا يكون قد تحصّل على جائزة سابقة.

ويُرفق المخطوط الشعري بثلاث نسخ منه بالإضافة إلى نسخة من بطاقة التعريف الوطنية واستمارة ترشح تُسحب من الموقع الرسمي للأيام www.jpcarthage.gov.tn

ويُرسل ملف المشاركة إلى إدارة أيام قرطاج الشعرية، إما عبر البريد مضمون الوصول أو عن طريق الإيداع مباشرة بمكتب ضبط الإدارة الكائن بفضاء تونس نهج 8011 عمارة E، الطابق الأول مونبليزير 1002 تونس.

وكانت إدارة أيام قرطاج الشعرية قد أعلنت في بلاغ سابق، عن تنظيم مسابقة في الإبداع الشعري، وهي مفتوحة لكل كتاب نشر وصدر خلال سنتي 2016 أو 2017 عن دار نشر وفق عقد تام الشروط القانونية، واستثنت منها المؤلفات المنشورة على الحساب الخاص. وحدّدت يوم 28 فيفري الحالي كآخر أجل للترشح لهذه المسابقة.

واشترطت ألا تكون الأعمال المترشحة قد فازت سابقا بجوائز تونسية أو أجنبية. وترسل الملفات المشاركة إلى إدارة أيام قرطاج الشعرية مرفقة بخمس نسخ من الكتاب المرشح للجائزة واستمارة ترشح تسحب من الموقع الالكتروني لوزارة الشؤون الثقافية.

وتنتظم الدورة الأولى لأيام قرطاج الشعرية من 21 إلى 30 مارس 2018 تحت إدارة الشاعرة جميلة الماجري، وتحمل هده الدورة اسم الشاعر الراحل جعفر ماجد.

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18 فيفري 2018 السّاعة 14:43
أعلنت إدارة أيام قرطاج الشعرية في دورتها التأسيسيّة، عن تنظيم مسابقة للشعراء الشبان تحت اسم "مسابقة المخطوط...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
أيام قرطاج الشعرية: الإعلان عن مسابقة المخطوط الشعري الأول للشعراء الشبان
18 فيفري 2018 | 14:43

أعلنت إدارة أيام قرطاج الشعرية في دورتها التأسيسيّة، عن تنظيم مسابقة للشعراء الشبان تحت اسم "مسابقة المخطوط الشعري الأول للشعراء الشبان". وحدّدت يوم 5 مارس المقبل كآخر أجل لقبول ملفات المشاركة.

واشترطت إدارة الأيام ألا يتجاوز سن المشارك 35 سنة وألا تكون له إصدارات شعرية سابقة، كما ينبغي ألا يتجاوز المخطوط 150 صفحة مرقونة، وألا يكون قد تحصّل على جائزة سابقة.

ويُرفق المخطوط الشعري بثلاث نسخ منه بالإضافة إلى نسخة من بطاقة التعريف الوطنية واستمارة ترشح تُسحب من الموقع الرسمي للأيام www.jpcarthage.gov.tn

ويُرسل ملف المشاركة إلى إدارة أيام قرطاج الشعرية، إما عبر البريد مضمون الوصول أو عن طريق الإيداع مباشرة بمكتب ضبط الإدارة الكائن بفضاء تونس نهج 8011 عمارة E، الطابق الأول مونبليزير 1002 تونس.

وكانت إدارة أيام قرطاج الشعرية قد أعلنت في بلاغ سابق، عن تنظيم مسابقة في الإبداع الشعري، وهي مفتوحة لكل كتاب نشر وصدر خلال سنتي 2016 أو 2017 عن دار نشر وفق عقد تام الشروط القانونية، واستثنت منها المؤلفات المنشورة على الحساب الخاص. وحدّدت يوم 28 فيفري الحالي كآخر أجل للترشح لهذه المسابقة.

واشترطت ألا تكون الأعمال المترشحة قد فازت سابقا بجوائز تونسية أو أجنبية. وترسل الملفات المشاركة إلى إدارة أيام قرطاج الشعرية مرفقة بخمس نسخ من الكتاب المرشح للجائزة واستمارة ترشح تسحب من الموقع الالكتروني لوزارة الشؤون الثقافية.

وتنتظم الدورة الأولى لأيام قرطاج الشعرية من 21 إلى 30 مارس 2018 تحت إدارة الشاعرة جميلة الماجري، وتحمل هده الدورة اسم الشاعر الراحل جعفر ماجد.

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